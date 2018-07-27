Российские военные впервые показали новейшую подлодку
Уникальная беспилотная подводная лодка «Посейдон» впервые попала на видео. Запись появилась на официальном Youtube-канале Минобороны России.
О разработке «Посейдона» впервые стало известно после того, как еще в 2015 году оператор одного из федеральных телеканалов поймал в кадр страницу презентации, на которой была изображена таинственная «торпеда».
Её характеристики впечатляли: гипотетическая подлодка могла пройти до 10000 километров со скоростью около 100 миль в час. Известие о подобном оружии стало причиной настоящего переполоха в Пентагоне.
«Посейдон» — уникальная субмарина-дрон с ядерным зарядом. Фото: Navy Recognition
С тех пор информацию о разработке подводной лодки держали в секрете. О том, что «Посейдон» реально существует, стало известно 1 марта 2018 года. Владимир Путин сообщил об этом в Послании Федеральному собранию. Теперь же подлодку, хоть и всего на несколько мгновений, показали и на видео.
Тем временем, в Министерстве обороны заявили, что испытания всех систем «Посейдона» близятся к завершению. Сейчас проверяются динамические характеристики нового оружия, а также параметры движения в автономном режиме.
С помощью «Посейдона» российские военные смогут уничтожать как корабли противника, так и объекты береговой инфраструктуры.
Источник: www.kramola.info
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Т.е. ” Посейдона” в ВМФ на данный момент нет.
И появится ли, вспоминая многолетние бравурные репортажи и конечную судьбу якобы ведущихся разработок -”Армата” , “Баргузин” , “СУ-57″ ” … Закрадываются сомнения.
Может кто объснить. А как “Посейдон” управляется ? GPS сквозь воду не проходит. Радиосигнал быстро затухает, по проводам … – это какой же длины ? Карта океанского дна … – нет таких. Какие ещё предположения будут ?