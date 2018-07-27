Уникальная беспилотная подводная лодка «Посейдон» впервые попала на видео. Запись появилась на официальном Youtube-канале Минобороны России.

О разработке «Посейдона» впервые стало известно после того, как еще в 2015 году оператор одного из федеральных телеканалов поймал в кадр страницу презентации, на которой была изображена таинственная «торпеда».

Её характеристики впечатляли: гипотетическая подлодка могла пройти до 10000 километров со скоростью около 100 миль в час. Известие о подобном оружии стало причиной настоящего переполоха в Пентагоне.



«Посейдон» — уникаль﻿ная субмарина-дрон с ядерным зарядом. Фото: Navy Recognit﻿ion

С тех пор﻿ информа﻿цию о разработке подводной лодки держали в секрете. О том, что «Посейдон» реально существует, стало известно 1 марта 2018 года. Владимир Путин сообщил об этом в Послании Федеральному собранию. Теперь же подлодку, хоть и всего на несколько мгновений, по﻿казали и на видео.﻿

Тем временем, в Министерстве обороны заявили, что испытания всех систем «Посейдона» близятся к завершению. Сейчас проверяются динамические характеристики нового оружия, а также параметры движения в автономном режиме.

С помощью «Посейдона» российские военные смогут уничтожать как корабли противника, так и объекты береговой инфраструктуры.