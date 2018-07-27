Очищение Разума, Души и Тела. Выпуск 3. Фрэнк Кинслоу: Осознание – техника мгновенного исцеления

Квантовое Смещение — это ускоренный процесс исцеления, воспользоваться которым может любой желающий, процесс, который мгновенно дарит телу, разуму и духу состояние глубокого покоя и приносит быстрое исцеление.



Фрэнк Кинслоу.

Квантовое Смещение

Интересная техника, разработана совсем недавно американцем Фрэнком Кинслоу (Frank Kinslow).

Помогает за минуту оказаться в состоянии изменненого сознания и соединиться со своей Высшей сущностью. Кроме этого, Фрэнк называет эту технику "методом мгновенного исцеления", наверное потому что во время процесса происходит соединение с душой, неискаженной вселенской энергией.

Метод очень прост. Перед тем как начать, обратите внимание на то как вы себя чувствуете - есть ли в вас негативные эмоции, боль, дискомфорт?

1. Прикоснитесь указательными пальцами к вашему телу.



2. Сфокусируйте ВСЁ ваше внимание на правом указательном пальце. Почувствуйте теплоту кожи под пальцем, или текстуру одежды, пульс в самом пальце, и т.д. Посидите так 30 секунд, минуту.



3. Теперь переведите ВСЁ ваше внимание на левый указательный палец, опять обратите внимание на то что ощущаете.



4. После этого почувствуйте оба пальца одновременно. Когда вы это делаете, в вас возникнет определенное чувство, которое Франк называет Э-чувством (наверное это от слова "эйфория"). Чувство расширения, спокойствия, радости. В этот момент вы соединяетесь со своей Высшей сущностью (Высшая сущность есть любовь, спокойствие, радость и прочий позитив). Посидите в этом чувстве.



5. Теперь осознавайте оба указательных пальца и в тоже время и Э-чувство. Посидите так сколько хотите. Как вы себя чувствуете теперь? По идее вы должны себя чувствовать гораздо лучше.

Когда Э-чувство будет вам хорошо знакомо, то уже не обязательно будет проделывать всю процедуру и можно будет пребывать в этом состоянии весь день.

Так же можно использовать эту технику для растворения боли, негативных эмоций.

Секрет этой техники - не стараться что-то делать, а расслабиться и позволить себе быть.

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Итак, алгоритм применения КС для решения задач и проблем.

Напоминаю, наша с вами задача не решить проблему, а позволить чистому осознанию (ЧО) или эйфочувству сделать это. А для этого, сначала, необходимо (опять же для ума, а не для ЧО) как можно проще и лаконичнее сформулировать проблему, например:

— Глафира Гавриловна редкая гадина, презираю её! И даёте оценку силе вашего презрения по шкале от 1 до 10.

Далее формулируете, так же просто и лаконично, свою цель, то, чего вы хотите достичь этой "проработкой":

— Я совершенно спокойно отношусь к Глафире Гавриловне!

Затем вы вновь переключаете своё внимание на проблему, и пару секунд удерживаете её в осознании. Далее вы непосредственно делаете КС так, как рекомендует Ф. Кинслоу, без модификаций и отсебятины. И в момент пребывания в межмыслии или наблюдения эйфочувства вы "вспоминаете" своё простое и краткое намерение, и продолжаете далее наблюдать эйфочувство или мысли, приходящие на ум. Выполняете продлённый сеанс (10 - 40 мин, кому как надо)

А теперь обратите внимание на проблему, насколько она изменилась, изменилась её актуальность и даёте ей оценку по той же шкале. Если оценка не 0, то делаете новый сеанс КС начиная с проблемы, и так же во время осознавания ЧО или эйфочувства вспоминаете намерение. Делаете столько сеансов, сколько понадобиться для обнуления проблемы.

Количество подходов не ограничено, строгой очередности в работе с тем или иным материалом нет, работаете без напряжения, в кайф. И напрочь забудьте о результатах, вы делаете КС ради самого процесса, а результат будет в любом случае.

источник

Мгновенное исцеление. Фрэнк Кинслоу и Владимир Шампаров. 2013 г.

Комментарий под видео:

Говорю из 2016 г. Кинслоу все говорит как есть. Я вообще понятия не имела об этой технике, не надеялась и тем более не верила. Я ни на что не настраивалась, я смотрела разные видео и вот выплывает эта техника с комментариями некоей дамы(не буду называть - это не реклама). Я весьма скептически просмотрела и в конце решила попробовать, что то в комментариях ниже меня зацепило. К слову - мне немало лет, всю жизнь проблемы со здоровьем, ВСД, куча хрони и вдобавок уже 12 лет проблемы с позвоночником(грыжа). !2 лет постоянной боли- кто переживал это знает что это такое. Чтобы вылечиться я только в космос не летала, остальное все пробовала. От операции отказалась из страха перед осложнениями. Так вот, уважаемые, через 3 минуты я больше не испытывала боли - НИКАКОЙ! Плюс ко всему потрясающее состояние покоя, расслабления, гармонии, какой то совершенной уверенности и удовлетворенности. Это сложно передать. Я была настолько ошарашена этим опытом, что просто не могла в это поверить. Само событие, когда ты ничего вообще не ждешь, не думаешь и вдруг жизнь делает такой подарок, заслуживает оценку из разряда чудес! Это великолепно. Сейчас я продолжаю работать с этой техникой и все больше помогать себе с другими проблемами со здоровьем и обстоятельствами жизни. Фрэнку хочу сказать огромное СПАСИБО. Ну а главное СПАСИБО конечно - ТВОРЦУ!﻿

p.s.

Закончил сборку флэш-медийного журнала "Очищение Разума, Души и Тела. Выпуск 3. Фрэнк Кинслоу: Осознание - техника мгновенного исцеления" и предлагаю вашему вниманию.

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Что хотел бы добавить от себя?

В предыдущем выпуске журнала «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого" была описана техника, позволяющая за считанные секунды убирать эмоциональный заряд из любого события в нашей жизни.

Фрэнк Кинслоу:

Квантовое смещение работает на всех уровнях. Оно работает всегда, но не всегда именно так, как мы думали. Все дело в том, что у Чистого Осознания есть свой собственный разум — космический разум, лежащий по ту сторону нашего ограниченного ума.

На физическом уровне практикующие Квантовое смещение запускают ускоренные процессы исцеления при атритах, переломах, растяжениях, проблемах с ЖКТ; если у вас есть проблемы со здоровьем, КС это поправит.

На эмоциональном уровне Квантовое смещение заставит вас сиять. Всего за несколько минут вы избавите себя от давних душевных травм и эмоциональных расстройств. Буквально на днях ко мне приходил на КС-сессию 14-летний паренек, который 4 года не мог выбраться из сильной депрессии. Всего лишь одна КС-сессия полностью его преобразила. Его мама поблагодарила меня за то, что я вернул ей ее сына. Но сложно принимать благодарность за то, чего ты на самом деле не делал.

Самые заметные изменения будут происходить на духовном уровне. Агрессивные люди станут спокойнее, отчаявшиеся увидят свет в конце туннеля, ищущие обретут то, что давно искали. КС позволит вам стать свидетелем настоящих чудес. источник

Технология Фрэнка Кинслоу напоминает нам об этом...

Как всегда добавлю, что вся информация в журнале есть также в свободном доступе в Интернете, я всего лишь упаковал её..

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

С уважением - В.Л.

Источник: cont.ws