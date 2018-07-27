Леонид Ильич, колбасы нам теперь хватает…

Человек, приходящий в современный супер-, гипер-, мегамаркет на все 100 процентов уверен в том, что покупает проверенную и качественную продукцию? Наивный вопрос. Конечно же, нет. Даже достаточно дорогие продукты питания сегодня однозначно не гарантируют того, что сделаны они из натуральных компонентов.

Покупатель, безусловно, тешит себя надеждой на то, что цена-то уж точно свидетельствует о качестве, но при современных рыночных реалиях она часто говорит о том, сколько ресурсов затрачено на транспортировку этой продукции к прилавку. При этом логистика доставки может составлять свыше половины стоимости продукта питания. А ещё процентов 30 (и это ещё в лучшем случае) – надбавка торговой сети за то, что именно эта сеть «позаботилась о нас» и по тридцать раз на дню переложила товар с одной полки на другую, чтобы каждый последующий покупатель уже с трудом нашёл точно такой же товар, который купил накануне.



Помнишь, что молоко вчера находилось тут, а сегодня вместо молока заботливый мерчендайзер расставил на полках рыбные консервы c прессервами. И как расставил? Так, чтобы цена самых дешёвых из них «случайно» оказалась под самыми дорогими. Чтобы подошла пенсионерка к кассе, рассчитывая, что печень трески урвала по цене шпротного паштета, а её радость разнесло в пух и прах сканирующее устройство: с вас, бабуля, 150 целковых! Как 150, там же написано 28 рублей… Так это вы просто не туда глянули, бабушка. Внимательнее нужно быть. И если один покупатель вернёт такой товар, то другому ничего не останется, как оплатить. – Не задерживайте очередь!



Качество, качество… Что там цена. Это самое качество продуктов питания уже отнюдь не гарантирует то, что написано на этикетке в разделе «состав». Хорошо, если производитель попадётся хотя бы процентов на 50 честный и среди всех «натуральных ингредиентов» упомянет о глутамате, модифицированном крахмале или загустителе на основе ароматизатора. А часто случается, что в составе что-то из серии: свинина, говядина, соль, перец. Но из «говядины» на вкус и цвет в составе разве что следы бычьей ДНК…



Жёлтые ценники! Скидки! Товары по цене от производителя. И ведь на это тоже «ведёмся». Зачеркнули мелкое 250 на аршинное «СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ», и люди расхватали с полок то, что ещё вчера в том же магазине стоило не дороже сотни.



Домашнее вино «из погребов», элитные колбасы от «фермера», молоко «парное» в пластиковой бутылке со сроком годности месяцев в пять-шесть, сыры «зрелые» от не по годам весёлого молочника, рыба «свежевыловленная» с массой льда, раза в полтора превышающей массу самой рыбы – так ловили же в Северном ледовитом океане… Чеснок и клюква китайские, яблоки из Египта, помидоры даже в июле – от тех, кто отделался. Говорят: импортозаместились почти на 100%, а потому надо от этого пережитка уходить и наращивать собственный экспорт!



Это ж честный бизнес, который работает на человека и для человека. Капитализм с человеческим лицом, где даже постоянный клиент превращён из клиента в жертву каждодневного шулерства. Принцип один – всё равно придёшь и всё равно купишь.



И как говорит один знакомый: Да что ж мы за люди такие – то нам колбасы не хватало, а теперь не знаешь, какой отравишься…

Алексей Володин

Источник: voicesevas.ru