Если обнаружите такой «мячик», не стоит его пинать, ведь это чудное, редкое животное

Трехпоясные шаровые броненосцы — удивительные приземистые зверушки, местами обитания которых считаются юго-восточная и центральная части Америки, юг Мексики, Чили, Аргентина, а также Уругвай. Как и у всех других броненосцев, тело этих созданий покрыто прочным панцирем, однако это единственный вид, способный полностью сворачиваться в шар в случае опасности. Трехпоясные броненосцы выбирают для жизни преимущественно открытые пространства, впрочем, они не прочь обосноваться и в лесах. Их излюбленное лакомство — насекомые, а добывать их им помогает длинный клейкий язык. Прелестные существа по натуре своей одиночки, которые наибольшую активность проявляют в ночное время.Самой потрясающей особенностью трехпоясного броненосца является его умение сворачиваться в круглый мяч, за что его прозвали «болита» («шар»). Он скатывается в клубок, словно еж, и прячет под панцирь все свои конечности, образуя сплошную неприступную броню. Развернуть напуганное животное вряд ли смогут даже самые крупные хищники.Вообще, броненосцы обитают на нашей планете еще со времен динозавров, правда, в сравнении со своими древними предками, глиптодонтами, весьма измельчали. Так, обнаруженные учеными окаменевшие останки говорят нам о том, что глиптодонты весили до 2 тонн, а в длину достигали трех метров.К сожалению, печальная судьба вымерших предков угрожает и современным броненосцам, а виной этому люди. С давних времен и до сих пор люди приносят зверькам в чешуйчатых «латах» одни проблемы. Детишки не упускают возможности использовать попавшийся им под ноги живой мяч для игры в футбол, взрослые охотятся на них ради костей, которые используют для амулетов, и гибких панцирей, идущих на сувениры и музыкальные инструменты, а фермеры убивают их за испорченные посевы. Кроме того, немало их гибнет под колесами автомобилей на трассах.Иными словами, сегодня шаровые броненосцы находятся на грани исчезновения. Даже более того, по мнению природоохранной организации Caatinga Association, если люди не обратят внимание на проблему и не начнут предпринимать меры, то, к примеру, в Бразилии уже примерно через десять лет такие удивительные животные, как трёхпоясные броненосцы, могут полностью исчезнуть.

Источник: nashaplaneta.su