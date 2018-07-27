ЦИК отказал КПРФ в проведении референдума о пенсионной реформе
18:34. 27 июля 2018 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал: brahman
ЦИК отказал КПРФ в проведении референдума по поводу пенсионной реформы. Это было немного предсказуемо.
Центризбирком не одобрил идею КПРФ провести референдум о повышении пенсионного возраста. Об этом говорится в постановлении к заседанию, с которым ознакомился РБК в пятницу, 27 июля.
О том, что ЦИК получила соответствующий запрос от коммунистов, 23 июля сообщила секретарь комиссии Майя Гришина. Депутаты от КПРФ ранее обратились в Мосгоризбирком. Они предложили задать россиянам следующий вопрос, который должен прозвучать на референдуме: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» После оглашения заключения в ЦИК началась дискуссия, которая длилась более полутора часов. Члены Центризбиркома высказывались за и против позиции, высказанной в документе. Так, член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что видит в формулировке вопроса КПРФ «юридическую неопределенность, которую невозможно победить просто пылкостью или убежденностью». По мнению представляющего в ЦИК коммунистическую партию Евгения Колюшина, заключение не содержит «множественности толкования».
После окончания дискуссии Памфилова предложила КПРФ снова созвать инициативную группу для проведения референдума и добавила, что ЦИК готов помогать им консультациями. «Никуда вы не опоздали, с формулировками мы поможем», — сказала она.
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала вопрос о референдуме по поводу пенсионного возраста правомерным. «Наши граждане имеют право высказывать свое мнение о том, какой должна быть пенсионной система, — уточнила она. — Все дело в качестве самого вопроса». Секретарь комиссии Гришина добавила, что «вопрос оказался непростым» и при необходимости комиссия проконсультируется с органами соцобеспечения.Но по мнению Центризбиркома, вопрос для референдума был сформулирован недостаточно корректно. Формулировка «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости» с достаточной степенью не конкретизирует ее содержание для участников референдума, говорится в постановлении.
«Это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии», — считают авторы документа. Такая формулировка может ввести участников плебисцита в заблуждение, сообщается в документе.
Вопрос, который выносится на референдум, может быть признан не соответствующим требованию закона «О референдуме», если он допускает неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.
Решение о корректности формулировки вопроса остается на усмотрение Центризбиркома, следует из закона о референдуме.
Если ЦИК установила несоответствие вопроса требованиям федерального конституционного закона, она мотивирует это в своем заключении, которое утверждается и незамедлительно доводится до сведения всех избирательных комиссий, указано в документе.
https://www.rbc.ru/politics/27/07/2018/5b59eaae9a794750044fc493 – цинк
Осталось неясным, можно ли после правильного переформулирования вопроса, повторно подать запрос на проведение референдума, хотя и в этом случае, как представляется, причины для отказа найдутся.
В Ярославле прошел достаточно крупный митинг КПРФ против пенсионной реформы, где выступали представители и других партий, как парламентских, так и не представленных в Думе.
Основные митинги пройдут завтра.
На заглавной фотографии митинг 26 июля в Воронеже.
Касательно вопросов относительно "политических репрессий" в ЕР против Железняка и Поклонской, то как представляется, это политические вложения данных лиц в долгосрочную перспективу, так как тема "не голосования" за эту реформу будет актуальна на нескольких предстоящих выборах.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Вот какие жыдокоммунисты хитрожопые! Вопрос поставили так, что подавляющее количество дебилов, думая что спрашивают об их согласии повысить пенсионный возраст, обязательно ответят “НЕТ”! И снова пролетят, как на референдуме о сохранении СССР…