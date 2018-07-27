Анализируя саммит БРИКС
Власть глобальных ростовщиков уходит в прошлое
Дмитрий Таран рассказывает об экономике нового мира: как глобальная вертикаль превращается в сеть. Юбилейный саммит БРИКС открылся а днях в Йоханнесбурге: какая общая картина ему сопутствуют. Какова основная роль группы БРИКС, изменилась ли она с момента её основания. Что помогло Трампу реализовать свои предвыборные обещания. Кто воспитывает нашу молодёжь: насколько просматриваемый контент влияет на детей и подростков.
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Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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БРИКС приобретает все больший вес на международном уровне