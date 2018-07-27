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Анализируя саммит БРИКС

19:37. 27 июля 2018 Просмотров - 182 Один комментарий Опубликовал:

Власть глобальных ростовщиков уходит в прошлое

Дмитрий Таран рассказывает об экономике нового мира: как глобальная вертикаль превращается в сеть. Юбилейный саммит БРИКС открылся а днях в Йоханнесбурге: какая общая картина ему сопутствуют. Какова основная роль группы БРИКС, изменилась ли она с момента её основания. Что помогло Трампу реализовать свои предвыборные обещания. Кто воспитывает нашу молодёжь: насколько просматриваемый контент влияет на детей и подростков.

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Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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