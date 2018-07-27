Александр Сенотрусов о береговой обороне Ленинграда
Форт “Красная Горка”: http://krasnaya-gorka.sbor.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/fort_f
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Хронометраж:
0:54 – Сражения в Порт-Артуре вскрыли проблему защиты столицы России
6:51 – Образцовый проект русского форта
11:37 – Оценку фортам Красной Горки дает 1941 год
16:48 – Работать с бетоном приходят молодые инженеры
20:09 – Сама жизнь заставила отказаться от Кронштадтской крепости
27:45 – Летом 1910 года потребовалось очень быстро, срочно строить
41:39 – Русские инженеры встраивали фортификационные сооружения в рельеф местности
57:11 – Четыре с половиной тысячи человек, а комендант крепости – майор
1:00:19 – В форте Красная Горка есть артиллерийские транспортеры
1:09:19 – Сражение с монитором “Эребус”
1:16:27 – 31 августа 1941 года форт Красная Горка вступает в бой
1:21:15 – Мужество крепости
1:32:35 – В 1996 году форт покидает последняя воинская часть
1:36:11 – Про транспортер ТМ-1-180
1:40:44 – Шефство над фортом Красная Горка
1:44:40 – Хороший опыт западных коллег
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com