Вторая серия „Аватара”: ДРЕВО ЖИЗНИ

Об этом сообщает и легенда, как Влажность – богиня Влажность/Тефнут покинула Египет и ее возвращали с помощью продукта устройства фараона – Ока – вероятно, плазмоида в магнитной рубашке и вернулся могучий паводок Нила.Также тексты храма Хатхор сообщают, что "жизнь воскресшего Осириса – причина щедрого паводка Нила".(т.е. если теперь период роста- весна/лето, то раньше, когда Осириса-био/рост не "убили" и не "оскопили" еще – была вечная весна- рост круглодичный)Также история, записанная на найденных древних папирусах, сообщает, что когда дар Прометея был отобран у людей, то в Египте начался жестокий голод от засухи, при котором египтяне ели своих детей (после чего, для решения вопроса, богом Хнумом была построена первая плотина в Асуане, а бог Ра стал Атум-Ра (скрытым).Во второй серии "Аватара", пришелец, оставшийся на планете синехвостых, если бы делился своими инженерными знаниями, то делал бы это с помощью знакомых синехвостым образов.(Образами пользуются и нынешние инженеры. Например электроразъёмы называют "папа", "мама")В каких же первобытных образах можно отразить невидимое силовое поле, конденсатор, электрический ток, опасность высокого напряжения, магнитосферу, силу тока?В образах правителей и невидимых демонов.Как известно из легенд Египта первоначально управителями жизни (то есть не извращенно-галюциногенно мистически богами) назвали:бога Земли Геба (эл/Магнитное поле Земли), Сушь (бог Шу), Влажность (богиня Тефнут), Теплоту (богиня Сехмет), Биомагнитосферу (бог Осирис-Хентиаментиу), Заряженое облако, ионизация (богиня Хатор) и пр.Известны и описания и изображения демонов.Кроме определений/названий существуют и технические иллюстрации!Вот серия рисунков папируса жрицы Амона Хенуттауи о разных пространствах (Британский музеяй XI в. до н.э.) или как сейчас называют разные пространства – о параллельных измерениях.На папирусе первым изображен символ геомагнитного контура – два льва(ахет), кольцо змеи, джед внутри кольца змеи и– горизонт неба над ахетом.Горы Ахета изображаются двумя львами, которые ориентируются восток-запад, что и формирует геомагнитный контур.Ахет – это поросшее камышом/папирусом ущелье меж гор восток-запад, по дну которого течет река. Обязательно должны быть 2 горы на Восток одна, вторая на Запад.Иглы папируса, пары смол и вод электризуют/ионизируют пространство ущелья.(т.о. объясняются жертвоприношения кровью)В ущелье размещали техническое устройство, состоящее из -ДЖЕД+ Анкх(дыхание жизни) + Исида и Нефтида =Осирис работал циклично.Воскрешение Осириса – подъем биосил роста начиналось в марте.Работа начиналась в апреле. Поэтому апрель назывался тоже "ахет".Джед на папирусе обозначен, как столб с короной.Короновали/обожествляли не людей, а технику и силы физики.Если на первой картинке папируса изображено само ущелье, которое олицетворяют 2 сфинкса с столбом джедомпосреди сфинксов, то на второй картинке изображено око Гора.Изображено, что око Гора может и летать и передвигаться по поверхности земли.Оком Гора, вероятно, называли плазмоид, возникающий в ахете, исходящий из недр георазлома в противоток возникающему в ущелье вихрю.Скульптура скарабея была найдена в долине царей – значит долина с гробницами фараонов и есть древний ахет.(В н.в. скарабей перенесен на берег живых и находится на берегу священного водоема луксорского храма – вокруг него гиды для потехипредлагают обходить 7 раз)Внутри ока изображен скарабей, что дает ключ к пониманию того, где именно располагался ахет. Это – долина царей.

На фото главная гора-пирамида-Дуат долины царей.Третья картинка изображает суть происходящего в ахете – какие действуют силы.Установка "Осирис" исполняет функцию Осириса-Хентиаментиу – создает в ахете замкнутое на себя электромагнитное поле – живой пузырь магнитосферы(из ионов испарений папируса и смолистых вечнозеленых сикомор), что символически изображалось и кольцевой змеей и фигурой Осириса- Хентиаментиу в возбужденном состоянии.Термин "возбужденный" широко применяется в современной физике, например: возбужденный ток, возбужденное поле.Звезды на фигуре Осириса подчеркивают, что изображен именно бог.Возбужденным живое поле считалось с весеннего равноденствия по осеннее, что соответствует периоду био роста – воскресаемому Осирису – богу роста.Под Осирисом изображен бог Земли Геб.Известны изображения бога земли Геба под его женой богиней Нут – так, как это изображено на иллюстрации справа.Обычное расположение бога земли под богиней неба с касанием их друг друга по крайним точкам обозначает магнитосферу Земли, которая как известно, соприкасается с землей на полюсах северном и южном в т.н. каспах.В данном же случае бог Геб – магнитное поле Земли – закручен под фигурой установки Осирис, создавшей иное пространство, изолированное от неба некой границей вихря/ущелья и воздействующее на бога Геба.Рисунки – это интерпретации,(ущелья с двумя горами, и установкой "Осирис").Наиболее интересен третий рисунок."Извергающий себе в рот собственное семя бог земли Геб – продольное магнтное поле, скрученый, свернутый в знак сходства с формой того пространства, которое он собой воплощает(вихревое магнитное поле или локальную магнитосферу)находится под гигантским, усеянным звездами телом своего возбужденного сына Осириса Хентиаментиу, который воплощает собой вероятно Дуат, т.е. пространство иного мира.Дуат изображается телом бога Осириса (вывернутым и не).Вспомните труды математика Перельмана – "всякое односвязное замкнутое трехмерное многообразие гомеоморфно трехмерной сфере" – иными словами форму пространства можно изменять: выворачивать и трансформировать.Самооплодотворение бога земли Геба под воздействием возбужденного Осириса – Хаментитау, вне сомнений, отображает магнитный РЕЗОНАНС.Магни́тный резона́нс – это резонансное излучение электромагнитной энергии (высокочастотных электромагнитных колебаний) при повышении частоты волн.Частоту волн повышает возбужденный Осирис.В пространстве между землей и иным миром возникает свечение – фигура Иуф-Ра – ночной формы Солнца"…Известно, что у древних был обряд посвящения, в ходе которого посвящаемым демонстрировали солнце ночью.В число посвящаемых входили не только жрецы, но и богатейшие люди, которых привлекали и ныне привлекают для финансирования.На четвертой картинке изображено обычное пространство – полностью этот рисунок приведен ниже и в цвете(синяя богиня неба Нут и крсный бог Земли Геб под ней).Не фараоны, не мистические боги, а Ахет – главенствует в поклонении египтян. У египтян не было Аллаха, Иеговы или святого духа.Их боги – это физические силы: сушь, влажность, эл/магнетизм, ионизация, резонанс и пр. И все эти боги – дети – сыновья и дочери Вселенной/АтумаВеликие предшественники нынешних египтян не поклонялись идолам, а сохраняли в схемах храмов, в статуях и барельефах знания о реальномСухости воздуха (бог Шу), Влажности(богиня Тефнут), Геомагнитном контуре(бог Акер), Электричестве (Амфисбена, бог Ночное Солнце Иуф-Ра), Времени (бог Хех), Взаимовлиянии планет(любая планета=бог), Цикле роста(бог Осирис), Закономерности (богиня Маат), Точке отсчета(богиня Сешат) и прочим Этим богам "поклоняемся" доныне.Вот здание в заросшем ущельеВ ахете/ущелье создавали не только вихрь но и иногда – просто толькоплазмоид.В случае создания плазмоида без вихря – он выходил из горы и называли его Корова Бат( в последствии Хатхор).Известно, что сфинкс, олицетворявший скалу, называли "Отец ужаса".Ужасом, вероятно, была стабильная разумная шаровая молния, возникавшая в локальном месте концентрации энергии.ШМ любит кольца и воду. ШМ возникает в гребнях стоячей элмагнитной волны, как образуются шарообразные конкреции под землейКарта дуата с 7 резонатороми и огненной рекой посреди.Капица считал, что она возникает из определенного слоя атмосферы, судя по папирусам также думали иПо всему миру есть легенды, рассказывающие о том, что для того, чтобы поразить врага,Схемы грандиозных египетских храмов – это тоже схемы ахета:пилоны-горы, двор с чаном для омовений – долина ущелья с водоемом, колонны – папирус, святилище – здание єнергостанции.Храм – это дом богов. так вот каков этот дом богов – ущелье с болотом, заросшим папирусом. Так вот каковы боги – это не гуманоиды и не инопланетяне,- это физические силы.Вот распространенное изображение ахета – на рисунке установка в горах не только с джедом, но и с анкхом/кольцом – плазмоид, как результат.Древо ЖизниТехническая задача ахета и аппарата/установки, состоящей из джеда, Исиды, Нефтиды(возможно, солнца и луны) и анкха(дыхания Жизни – возможно включающего в себя магнита-кольца-заземления) – производить плазмоид."В это время два разделенных мира небесный и земной вновь соединяются.""Привет тебе, дитя в горизонте, ты, в небесах поднимающийся на рассвете"Первоначально ахет для фараона – это климатическая установка.Вот если б археологи еще бы и разбирались в электричестве и радиотехнике, то они бы, возможно, увидели бы в рисунке башню Теслы.Потому что Тесла воздействовал и под землю)Башня Теслы состояла из деревянной башни с обмотками, доп. оборудования внутри и металического тороидального навершия. (Аппарат"Осирис" – Древо Жизни в храмах первоначально делали из колонны из кедра, бирюзы и навершия из золота.)Влияние на местную погоду подобных ионизирующих установок подтвержденоТолько в Египте под мельчайшими твердыми частицами использовали не пыль а пары ладана и др смол.Применяли и дым – древнеегипетские жрецы разжигали огромный жертвенный костер, по столбу дыма из небес в землю била молния, якобы возвещавшая волю Осириса.Воздвижение Джеда в последствии стало непонятным ритуалом фараона Египта.(Фрески изображающие воздвижение Джеда имеются в храме Сети)Предводитель инженеров Бога Ра покинул людей улетев на "небесной корове"/облаке к евреям.(можно вспомнить о летающем в облаке боге евреев – его вертолет в Ветхом Звете называли "Слава Господня")Осириса разломали на 14 частей. Но люди создали четырех сыновей Осириса – следующую модификацию установки Осирис.Cильными доисторического мира были не клоуны, а инженеры, а богами – физика и термодинамика. Древние обожествляли реальные силы, короновали не человека, а технику и физические силы.Фрески храмов – это изображение поклонения коронованому джеду, а не гуманоиду.Пришельцы во второй серии "Аватара" передавали бы свои технические знания, с помощью известных (синехвостым) образов, называя богами реальные силы, а именно:магнитное поле, гравитацию, єл заряд, магнитосферу земли.Посмотрите картинку магнитосферы Земли.

два загадочних Ока Гора/Хора -два светящихся пузыря, образованных пересоединением силовых линий под напором солнечного ветра



Дуат – местная магнитосфера, созданная цикличной весенней установкой "Осирис" в месте расположения местного локальногополюса на широте середины Нила.

Вот на верхнем рисунке Дуат Земли – магнитосфера с ионизированной оболочкой, вот путь дневной лодки Маджет, обозначенный синим цветом и обозначеный зеленым – путь ночной лодки – видно что профили магнитосферы дневной стороны , повернутой к солнцу, и ночной, – различаются.





на этом рисунке у бога Земли поза иная, потому что єто – не рисунок формирования Дуата на Земле, а рисунок взаимодействия магнитного поля земли с тропосферой не в замкнутом пространстве, не в ущелье, а в обычных равнинных условиях.

А в ахете вероятно искусственно создавали замкнутую магнитосферу.

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file…



Два Ока Гора/Хора – два светящихся пузыря образованных пересоединением силовых линий(внутрь или наружу),

под напором солнечного ветра горизонта, как это видно на опахале тутанхамона и на магнитосфере.







Иногда на фресках изображают одно око – плазмоид, а иногда два сразу. Думаю, что это можно сравнить с вихрями роста на макушке головы человека. У кого-то формируется один вихрь, а у кого-то два.





Природа разделила жизнь, производя либо правый, либо левый стереоизомер, либо одновременно оба.

http://blog.kp.ru/users/2614890/post134358231/

Правый – антициклон(нисходящий),

Левый называют циклон(восходящий),

Нисходящий образуется на выступе, восходящий на ямке.



Живые клетки обладают левой или правой оптической активностью и имеют вокруг себя энергетическое клеточное поле не только электромагнитное, но и биологическое.

В основе, его находится пространственное строение клетки (геометрия формы). Суммирование полей клеток представляет собой биологическое поле всего организма.



Судя по изображению анкха – окружностью вверх – 4 восходящих ионных вихря и кольцо и является дыханием жизни и ускорителем.

При этом нужно было добиваться восходящего потока.



Для ионизации пространства ахета есть много факторов: гидроионизация, фотоионизация, ионизация столкновений (ударная), контрастное термовоздействие (пока один склон нагревается другой в тени), и воздействие присадки – щелочи, как известно из текстов.









Что же связывало вихри ущелья?

На рисунках связь изображена в виде кольца анкха.



В храмах самый священный объект – макет первохрама.

В праздник Опет (праздник бракаАмона или праздник, относящийся к югу) несут макет первохрама -под голубой крышей неба с четырьмя столбами опор неба из Карнака в Луксор.

В процессе проведения Опета происходило постепенное возрастание энергии Амона по мере продвижения к Луксорскому святилищу барки.





Метафорическое содержание праздника Опет, как брака, перекликается с индийским поклонением шиво-лингаму, где:

шива-лингам-вихрь, стоит в ущелье-йони, которое как и ущелье долины царей, имеет вход/выход на севере,

а две змеи повторяют 2 змеи крылатого шара и кадуцеев.



Вернемся к вихрям.

Вспомните, когда инженеры египетского дуата решили покинуть Египет, найдя себе новых рабов из числа евреев, то они шли перед своим новым народом в виде "столпа облачного", т.е. вихря-циклона.



Вихрь ионов в ахете однозначно образуется.

Ускорение возникнет, если в центре ущелья расположить столб с круговым магнитом, поле которого дополнительно будет отклонять бег ионов по кругу, а ускорятся они будут при каждом прохождении через зазор между двумя секторами, на которые подается напряжение от восточной горы.



Откуда возникает ток?



Если вихрь электропроводящей низкотемпературной плазмы из ионов расположен между двумя магнитными полюсами по центру, а поперёк магнитного поля идет восхождение плазмы вверх, то с восточной части магнита возникнет ток.

(по аналогии с применяемым ныне эл/магнитным насосом.

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&fi…





Когда ВЦ, изменив мировой климат, уничтожила первую установку, которую называли – царь Осирис на Земле(или уничтожила возможность работы одной установкой) – то Исида в болотах прятала сына Гора – т.е. установку модифицировали так, что она могла работать уже не в ущелье, а в низине болота.



Но для оживления "Гора" нужно было остановить "лодку миллионов лет".

Как сейчас известно такое возможно при, например, переполюсовке магнитного поля Земли.

При этом первоначально на Земле образуется множество полюсов.

Значит для запуска установки "Гор – сын Осириса" необходимо было создать в зоне работы Гора местный полюс, местную магнитосферу, которую установка могла затем поддерживать.

Инженерных иллюстраций и схем в Египте много. Известны иллюстрации и описания Дуата, Ахета, Анкха. Наиболее многочисленны изображения "Столба". Столбы", судя по древним документам, иногда использовались как охранные установки попарно. Впоследствии вероятно их стали изображать с помощью не деревянных столбов, а гранитных обелисков



Еще одно изображение Дуата, но вывернутого – изображение получения энергии планетой.

А второй рисунок вверху – получениея энергии солнца богиней.

То, что изображена именно богиня, видно по пятиконечной звезде на голове.

При єтом, как всегда, надо учитывать что богиня – это не человек – это реальная физическая сила – в данном случае, под богиней понимается планета.

Текст гласит:

Богиня получает энергию Солнца, которая проникает в нее через рот. Богиня передает эту энергию змее — символу земных сил, которые пробуждаются к жизни, благодаря небесной энергии.



Вероятно установка по созданию вихревой магнитосферы ВЦ была грандиозной по сравнению со скромным "Осирисом" фараонов.

Из Абидоса начинался путь на Запад в Сахару – в загадочный Росетау.

Установка ВЦ должна бы оставить значительные следы.

Поэтому привлекает внимание кольцевая структура Ришат – образование в Сахаре диаметром 50 км, видимое из космоса.

Сейчас известно, что в древности Сахара не была пустыней, а имела озера, реки, растительный и животный мир. Как обеспечивалось увлажнение Сахары?



Не была ли Сахара тем самым мифическим раем – местом отдыха богов в середине которого, по легенде, было размещено Древо Жизни богов, огражденным от людей херувимом(отцом ужаса) с пламенным мечом обращающимся?

Ведь западный берег Нила фараонов был землей мертвых и именно на западном берегу Нила были расположены 86 пирамид – возможно пирамиды производили пламенный меч обращающийся.

Ведь схема херувима, расположенная в Гизе, содержит не только пирамиду но и двух сфинксов – отцов ужаса – ориентированных Восток-Запад.

А на восточный берег – на восток были изгнаны люди из Рая.

Изгнаные были ясноликими, как установил лингвист Ситчин, то есть безбородыми.

(У фараонов привязанные бороды).



Ознакомление со свойствами магнита (наличие двух полюсов и особенные свойства середины магнита, называемой стеной Блоха http://gorod-magov.ucoz.org/forum/52-260-1) приводит к мысли о том, что фараоны знали об этом. Такие выводы можно сделать, глядя на вазу – сосуд для благовоний фараона



Середина глобального магнита – Земли – экватор имеет особые свойства.

Середина так называемого ГОЛУБОГО Нила имеет те же особые свойства.

Самый большой храм Египта – это храм СЕРЕДИНЫ голубого Нила – Карнакский храм.



Интересно что легенда о сотворения мира у шумеров одинакова с египетской:

Первоначально все заполняли вечные воды дочери океана Намму.

Из её чрева вышла гора с подножьем из мягкой глины и с вершиной из твёрдого олова. Произвела она из себя Ана (Небо) и Ки (Землю), сына и дочь, поселив их соответственно на вершине горы, и у её подножья. Когда они выросли, Намму свела их как мужа и жену.

Ки родила Энлиля, наполнившего все своим могучим дыханием. Потом у них родились еще семь сыновей, семь стихий.



О том, что семь стихий – это вихри внутри земли свидетельствует такой древний текст:



"Семеро их, семеро их, в подземной бездне семеро их…

В недрах подземных бездны взращены они, ни мужского они пола, ни женского…

Они – разрушительные вихри, могучи среди богов они, становятся на дороге, приносят горе в пути. Злые они, злые они…

Семеро их, семеро их – и еще раз, семеро их…

Вот древо жизни – древо семи вихрей.

О том, что в Земле существует диполь – магнитный Север-ЮГ – люди нашего времени знают, потом обнаружили квадруполь(два диполя).



А древним было известно 7 подземных вихрей …



Древние египтяне умерших хоронили с плодом граната, символизировавшим надежду на возвращение.

Гранат являлся тем метафорическим "яблоком", из-за познания которого людей изгнали из рая и обрекли на тысячелетия "духовности".

Посмотрим что внутри граната. Аналог энергетической структуры Земли?

Справа поля энергии Земли по современным представлениям.

В Египте 7 вихрей называли Маа-атеф-ф, Хери-бек-ф, Гор-Хенти-маа, Имсети, Хапи, Дуамутеф и Квебехсенуф.

Наиболее известны четыре вихря ахета:

Квебехсенуф(кишечник, сокол, омолаживающий, запад, сах/тело),

Имсет/Сети (печень, чел, юг, ка-жизн сила, Исида),

Дуамутеф(желудок, шакал, восток, ба-выходящая душа, выход днем),

Хапи(легкие, север, рулевой, бабуин, сердце, Нефтида)



Если египтяне секрет управляемого вихря обозначали двумя львами с восходящим плазмоидом между ними, то шумеры то же самое обозначали так:



или



два льва и птица с львиной головой.



Птицу называли Анзуд – посредник между земной и небесной сферами, соответственно – между богами и людьми.



Ану – бог неба.

Его имя является знаком, обозначающим понятие «бог» и ставится как эпитет перед именами других богов.

В списках богов 26 в. до н. э. из Фары его именем открывается список.

И он также оскоплен, как оскоплен Осирис.

По всему миру изображены вихри в виде различных свастик и горгонион:









Ни шумеры, ни древние египтяне не говорят о мистическом галлюциногенном едином боге – они говорят о богах, как о физических силах, которых некоторые умели использовать.



Почему инженерные рисунки не вызывают интереса у египтологов?

У египтологов не было в школе физики?



Или эти знания по созданию электромагнитного резонанса по прежнему скрываются, также как скрываются знания по ядерной бомбе?



Изображение Кадуцея алхимиков показывает откровенно наглядно технику происходившего в ущелье.



Кадуцей.

На рисунке показаны Исида и Нефтида – две планеты как переплетение времён, показаны две горы, георазлом указан в виде пламени на дне ущелья. Втягивающий вихрь-циклон изображен как чаша.

Из чаши исходят две переплетающиеся змеи, выносящие корону(плазму из недр георазлома). Над кадуцеем в облаках коровы.

В горах прорублены штольни, идущие к георазлому.



(Кадуцей древнего Египта менее откровенен – изображает два жезла, обвитые змеями)

Сравним Грааль и рисунок "встречи солнца" Исидой и Нефтидой



Грааль Исис и Нефтида

В "Коде да Винчи" показано большое количество древних символов, но… не указано их египетское происхождение. В "Коде да Винчи" рассказано о древнем ритуале совокупления, как о магическом действе, подглядев, который шокированная девушка – потомок Христа покинула дом.



Этот ритуал как богослужение наряду с шелестом систров, имитирующим шорох папируса проводился в еги храмах:

Ритуал проводят весной в середине марта(весеннее равноденствие) в помещении ниже уровня земли. Все эти тонкости важны, т.к. прямо указывают откуда и куда и что. Женщины одеваются в платья из тонкой белой ткани, на ногах золотые сандалии, в руках держат золотые шары.



Мужчины в черных туниках и черных сандалиях. На собравшихся надеты маски с признаками обоих полов(гермафродитные). Одинаковые по форме, но белые маски на женщинах, черные на мужчинах. В подвале собравшиеся члены тайного общества становятся в круг. В центре круга – пара, олицетворяющая бога и богиню. Стоящие в круге раскачиваются, проговаривая древний текст.



Женщины поднимают золотые шары и выкрикивают в унисон: "Я была с тобой в начале, на рассвете всего, что есть свято! Я выносила тебя в чреве своем, прежде чем день настал!" Женщины опускают шары и продолжают раскачиваться взад и вперед, стремясь к трансу. Голоса звучат все громче. Темп ускоряется. "Женщина, которой ты владеешь, есть любовь!" – хором выкрикивают женщины.



И снова поднимают золотые шары. А мужчины отвечают: "И жить она будет вечно!" Ритм слов то убыстряется, то замедляется. Потом опять ускоряется и голоса звучат сильнее. Участники делают шаг вперед и опускаются на колени. На низкий алтарь в центре круга на спину ложится обнаженный мужчина – "бог", на лице черная маска. Его седлает голая женщина – "богиня" в белой маске, она ритмично, в такт текстам, вращает нижней частью тела, занимаясь любовью…



Ритм слов все ускоряется, участников трясутся, как в лихорадке. Голоса звучат усиливаясь, истерически, переходя в пронзительный вой, и все помещение взрывается криком.



И снова это – Египет.



Из Египта знания РасПолЗлись по всему миру – технические рисунки по созданию вихря имеются в религии шумеров, хеттов, греков, римлян, в Малайзии. А нам удается всего этого не замечать?



Как использовали древние знания о вихрях?

Если энергию древние добывали в чистом виде плазмы из недр Земли, то естественно, что в районе добычи энергии снижалась сейсмическая активность – не было землетрясений, а если на дне ущелья установить турбину, то она будет вращаться, что даст аэроэлектростанцию – это раз



По всему миру известны летавшие над головами – "славы господни", "крылатые шары", "небесные быки", виманы, шиволингамы с падающими на Землю в крушении йони, летучие корабли – это два.

В качестве оружия – это три.

Если рассмотреть инженерную реконструкцию "славы господней" евреев из ВЗ(внизу первый рис) и фрески из еги гробницы, и шива-лингам, то бросается в глаза их схожесть.

Разве что реконструкция(рис1) утяжелила верх, в то время как более широк низ конструкций. С тех пор нло видоизменились и по прежнему летают.

Людей учили в Египте.

Настоящие истоки не в Израиле. В Израиле уже только манипулировали и обманывали.



Есть исследование последовательности происхождения религий.

Каждая новая, последующая религия – имеет своей целью СТЕРЕТЬ остатки знаний того, чему учил Прометей.



Последняя самая молодая из мировых религий, не несет в себе, ни грамма древних знаний.

Как печально.



***





Источник.