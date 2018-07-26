Встань и иди. О чем это? Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Часть 2
Нужен ли посредник между богом и людьми.
Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Часть 1 – https://youtu.be/v96P1nnEOrk
Что такое костыли в быту знают все хорошо. Хорошо, когда человек здоров и они ему не нужны.
Но есть и другие костыли, которыми пользуются практически все.
Так о чем же будем говорить?
О Духовной песочнице с белыми панамками.
Что есть духовные костыли.
“Встань и иди” – о чем это?
Нужен ли Богу передатчик, и как осуществляется связь.
У кого есть верный номер Бога?
Бог создал вас или вы создали Бога?
Кто дает нам в руки костыли.
Способен ли современный человек самостоятельно духовно развиваться?
Кому, когда и зачем нужны поводыри – помощники, как в образах различных личных духовных наставников, так и виртуальных техник, духовных практик, медитаций, молитв, предметов культа и тд…
Так с костылями или без?
Об этом мы и побеседовали в нашей передаче.
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Источник: www.youtube.com