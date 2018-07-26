Встань и иди. О чем это? Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Часть 1

Нужен ли посредник между богом и людьми.



Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко



Часть 2 – https://youtu.be/JcymLGlk87Q



Что такое костыли в быту знают все хорошо. Хорошо, когда человек здоров и они ему не нужны.

Но есть и другие костыли, которыми пользуются практически все.



Так о чем же будем говорить?



О Духовной песочнице с белыми панамками.

Что есть духовные костыли.

“Встань и иди” – о чем это?

Нужен ли Богу передатчик, и как осуществляется связь.

У кого есть верный номер Бога?

Бог создал вас или вы создали Бога?

Кто дает нам в руки костыли.

Способен ли современный человек самостоятельно духовно развиваться?



Кому, когда и зачем нужны поводыри – помощники, как в образах различных личных духовных наставников, так и виртуальных техник, духовных практик, медитаций, молитв, предметов культа и тд…

Так с костылями или без?



Об этом мы и побеседовали в нашей передаче.



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Источник: www.youtube.com