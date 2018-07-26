США наклонили Евросоюз

После переговоров Трампа и Юнкера стало понятно, что все разговоры Европы о самостоятельной экономической политике так разговорами и остались.1. За то, чтобы строить "Северный Поток-2" Европа построит в общем-то ненужный терминал для переработки американского сжиженного газа в Европе. Фактически, Европа платит США отступные за то, чтобы реализовать совместный проект с Россией. В Кремле надо понимать были довольны таким исходом.2. Кроме того, Европа обязалась увеличить импорт сжиженного газа из США, который в общем то тоже не особо нужен, но и тут придется пойти на поводу у Вашингтона.3. Также Евросоюз обязался понизить тарифы на ряд категорий промышленной продукции. Как сообщает американская пресса, речь идет о выравнивании таможенных тарифов до "нулевого" уровня, чтобы достигнуть полного паритета.4. Помимо этого. Евросоюз увеличит экспорт товаров сельского хозяйства из США. Европейские фермеры будут в "восторге".Помимо этого Европе предстоит еще кое в чем смирить свою маленькую гордость, чтобы не попасть под санкции связанные с тарифами на сталь и алюминий, так что скорее всего это не последние уступки, на которые вынужденно пошел Евросоюз.В целом, достаточно жалкое зрелище, после всех трескучих заявлений из Берлина и Парижа на тему того, что Европе пора самой определять вектор своего экономического развития и не оглядываться на капризы в Вашингтоне.Трамп теперь может смело предъявлять, что он своим поведением выгадал для США миллиарды долларов и приструнил европейских нахлебников, улучшив позиции американских производителей. Тот случай, когда предвыборное обещание частично оказалось выполненным.В этой связи европейские карикатуры на тему отсутствия мозга у Трампа сегодня выглядят особенно забавно.Разумеется, с Китаем, который в отличие от Европы полностью субъектен, так просто США не будет. Там риск полноценной торговой войны куда как более вероятен, а сама экономическая схватка рассматривается как одна из ключевых битв за мировую гегемонию.Китай имея огромное положительное сальдо торгового баланса с США конечно легко может пойти на незначительные уступки, чтобы потрафить Трампу, но на весьма позорные условия, к которым принудили Евросоюз, в Пекине конечно не согласятся.

Источник: colonelcassad.livejournal.com