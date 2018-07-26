Шпионы и стрелочники

Информационное сопровождение встречи Путина и Трампа интереснее самой встречи. Общий информационный фон саммита, проходившего на фоне очередного витка «дела Скрипалей», и «чип» в подаренном Путиным мяче, и переданный Путиным Трампу жесткий диск с неназванным содержимым, и предложение допросить переводчицу из Госдепартамента Марину Гросс, «пропавшая» флешка с записью переговоров Путина и Трампа, и многое другое, что осталось за кадром… Все было прекрасно!

http://www.iarex.ru/news/58962.html

Спецслужбы США потеряли запись переговоров президентов США и России в Хельсинки США предложили $25 млн за пропавшую флешку с записью переговоров Путина и Трампа Секретная служба США (United States Secret Service, USSS) через своего пресс-секретаря Бруно Бернарди призналась в громком провале своей деятельности, которая грозит непредсказуемыми негативными последствиями: похищена полная техническая аудиозапись состоявшегося 16 июля визита в Хельсинки президента Дональда Трампа, на которой также были конфиденциальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Бернарди сообщил, что такие провалы в работе USSS не впервой, пояснив: «Сотрудник, ответственный за тиражирование записи, которая всегда составляется в четырёх экземплярах, на случай возникновения технических проблем с каким-либо из носителей, просто забыл извлечь флэшку-оригинал из разъёма на стационарном компьютере в помещении, где на время встречи разместились контрольные службы. К сожалению, такое иногда случается». Подозреваемым является нигерийский беженец Гбвану Мбеппо, осевший с соплеменниками в Финляндии и трудоустроенный уборщиком во дворце, где проходили переговоры. Установить личность уборщика удалось лишь на следующий день и до сих пор поиски нигерийца успехом не увенчались – он бесследно исчез. Как сообщил ответственный американский сотрудник, Трамп уже говорит по-русски и во время переговоров удалил переводчика. Поэтому часть переговоров невозможно восстановить по пометкам этого сотрудника. Эксперты сомневаются в том, что флешка до сих пор в Финляндии. Выдвинуты версии о предполагаемых темах, которые президенты России и США могли обсудить с глазу на глаз, однако в Вашингтоне эти версии не комментируют. Также не известно, намерен ли Белый Дом обращаться к российским специалистам за помощью. Госдеп США распространил специальный релиз, в котором пообещал любому, кто вернёт флешку с записью визита Трампа, выплатить $25 млн сразу и без объяснений того, как к нему попал носитель информации. На выбор предложено $15 млн немедленной выплаты с гарантией немедленного предоставление гражданства США данному лицу и его родственникам. Кроме того, предложено 10 премий по $1 млн за любую косвенную информацию, которая поможет отыскать флешку и 20 премий по $500 тыс. за информацию о местонахождении Мбеппо, которого уже ищут Секретная Служба США, спецбригады ЦРУ, ФБР, АНБ и другие спецслужбы. Нынешний скандал рискует стать хрестоматийным примером не только для спецслужб. Ряд политологов также склонны считать, что история с флешкой могла быть инспирирована в США противниками Трампа, готовящимися к очередной президентской гонке и не жалеющих средств в битве за президентское кресло в единственном геополитическом полюсе.

http://www.ntv.ru/novosti/2050720/

В США требуют допросить переводчицу Трампа, работавшую на переговорах с Путиным

https://lenta.ru/news/2018/07/25/chip/

Футбольный мяч фирмы adidas, который президент России Владимир Путинподарил американскому коллеге Дональду Трампуна совместной пресс-конференции в Хельсинки 16 июля, оснащен чипом. Внимание на это обратило агентство Bloomberg. Устройство, встроенное в мяч Telstar, поддерживает технологию NFC (обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около 10 сантиметров) и позволяет получить доступ к эксклюзивному контенту adidas — информации о продукте, видеороликам с участием футболистов, соревнованиям и другим материалам. Таким образом чип используется в маркетинговых целях. В adidas не стали комментировать вопрос о том, могла ли российская сторона взломать чип. О наличии уязвимости безопасности у таких устройств также ничего не известно. Помимо этого, неясно, могли ли удалить или заменить чип.

http://gordonua.com/news/worldnews/tramp-peredal-putinu-fleshku-s-razvedotchetom-reakciya-socsetey-na-rukopozhatie-putina-i-trampa-196648.html

“Трамп передал Путину флешку с разведотчетом”. Реакция соцсетей на рукопожатие президентов

По результатам встречи вспыхнули два громких шпионских скандала: арест студентки М. Бутиной, – близкой знакомой А. Торшина, – в США, и арест 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева в Москве.

Ходят упорные слухи, что на М. Бутину, как на связную между банковскими структурами РФ и людьми Ротшильда в американских банковских кругах указали пальцем доброжелатели из российского МИДа… Косвенным подтверждением, указывающим на внутримидовский источник утечки информации, стал подозрительно быстрый и легкий доступ к ней в первые дни после ареста представителей российского посольства. В нормальном случае они бы добивались встречи с арестованной месяцами.

В целях избежания утечек информации об избранной адвокатом М. Бутиной тактике защиты, ей бы лучше поменьше откровенничать с посетителями. Попав под каток государственной судебной машины следует помнить, что в первые месяцы следствия легкий доступ к обвиняемому получают только стукачи, – правило это общее, работает одинаково и в «демократических» странах, и в «антинародных диктатурах».

Какую бы версию не распространяло следствие в СМИ, подозревают ее в причастности к краже квоты Израиля в мировых деньгах из российского банка, переводе денег в США, где их уже и присвоили условные ротшильды.

Говорят, что проблема Израиля была в числе тем, которые обсуждались на встрече Путина и Трампа, и в качестве выхода из сложившегося тупика предложено переселение граждан в Аргентину под охрану американских военных баз:

https://aftershock.news/?q=node/667453&page=1

На связи известный профессор конспирологических политических наук Игорь Панарин: Гипотеза: Судьба Израиля была решена в Хельсинки – путь в Аргентину

1. В 2012 году Разведсообщество США выпустило доклад “Ближний Восток без Израиля”. Аналитики США утверждали, что надо готовиться к новым реалиям – государство «Израиль» скоро прекратит своё существование. Ряд ведущих газет США еще в 2012 году цитировали слова главного геополитика США Генри Киссинджера дословно: «Через десять лет Израиля не будет». Утверждение Киссинджера прямо и однозначно.

2. Можно предположить, что решение судьбы Израиля в 2022 году было второй Главной Темой Переговоров Путина и Трампа в Хельсинки (после обсуждения темы обрушения НефтеДоллара Третьего Карфагена).

3. В последние годы Израиль отрабатывал две модели передислокации – в Аргентину и в причерноморские области Украины.

4. Через Шесть дней после встречи Путина и Трампа 22 июля План Киссинджера стал публичным. Было объявлено о Развертывании ЧЕТЫРЕХ военных баз США в Аргентине. То есть Трамп обеспечит размещение в Аргентине потока переселенцев.

5. 23 июля министр иностранных дел России Лавров и начальник Генштаба России Герасимов вылетели в Израиль для переговоров. Видимо Россия будет прикрывать поэтапный вывод госструктур Израиля в Латинскую Америку, “гася” потенциальные конфликты. Юра, да давно вариант аргентинский прорабатывается…В Аргентине уже несколько тайных баз Израиля есть с аэродромами, мощная еврейская община. До того, как был создан Израиль, существовали разные проекты создания еврейского государства и один из них подразумевал организацию еврейского государства на территории современной Патагонии. Михаил, они для себя более комфортные зоны избрали- на границе с Парагваем и Бразилией…в районе водопадов ИГУАСУ…я там бывал, красивейшие места- и еврейское присутствие там очень сильное….Поэтому две базы США из четырех будут в районе стыка границ Аргентины, Парагвая и Бразилии

Если по делу М. Бутиной очевидны две вещи: с одной стороны, — нет человека, который мог бы оказать ей помощь из России, с другой стороны, – понятна глубина проблемы, известны подельники, которые могли бы, пусть даже исходя из собственных шкурных интересов, оплатить ей лучших американских адвокатов. (Подельники — люди далеко не бедные, могут себе позволить!) Не надо сравнивать арест Марии с историей Анны, у той был папа способный помочь в аналогичной ситуации нестандарстными методами и против интересов которого сотрудники российского МИД не решились бы играть свою игру. У Марии другая ситуация, она должна позаботиться о себе сама, не надеясь на российское посольство, а наоборот, скорее опасаясь «помощи» с их стороны.

Теперь пара слов об аресте Виктора Кудрявцева по результатам саммита Путин-Трамп.

Продажа военных разработок бывшего СССР на Запад, с чем условный Запад еще был готов мириться, а особенно в Китай, с чем Запад мириться не готов, идет со времен Ельцина.

Всплеск активности на этом направлении враждебной антироссийской деятельности приключился в 2013 году, когда под предлогом переезда КБ Туполева, высшее руководство страны, имевшее отношение к ВПК, разворовало и поделило между собой все секретные разработки. «Невероятные достижения» китайских ученых в разработке новейших вооружений в указанный период связанны именно с покупкой китайскими военными компаниями военных секретов СССР.

Покупали китайцы технологии «за доллары», деньги перечисляли ближайшим родственникам высших руководителей ВПК и страны. Надо ли говорить, что с первой долларовой сделки Минфин США был в курсе этого «гешефта»?

Операции прикрытия для этого глобального воровства всех времен и народов тоже проводят с 2013 года. Начав самостоятельное расследование подозрительной гибели А. Долматова, я обнаружила, что «выдавливали» его в эмиграцию не без помощи сотрудников спецотдела его родного предприятия… Но А. Долматов оказался порядочным человеком и надежды жуликов не оправдал: в процессе его вербовки были рассекречены еще и некоторые конечные приобретатели секретов на «демократическом» Западе.

В 2013 году никто из настоящих шпионов серьезно не пострадал, что косвенно указывает на высокое положение продавцов государственных секретов. Даже дело по факту шпионажа тогда не возбудили. Арест Кудрявцева — новый виток операции прикрытия. Американцы оказались не готовы мириться с продажей военных секретов в Китай.

Продавцы секретов из «наших» до 1 января 2018 года не поняли, что РФ утратила статус государства и даже статус государственной управляющей компании, и они стали частными лицами, представителями частной компании, нарушившими Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений и Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой …

Итог печальный: Трамп «прессанул» Путина в Хельсинки, тот с перепугу передал всю документацию по новому гиперзвуковому оружию американцам. Такой важности разведывательной информации американцы не получали со времен Ельцина. Они не поверили своим глазам, и, не долго думая, привлекли к оценке документации спецов с «незалежной», которые разработки бывших коллег из СССР сразу узнали… Поняв, «откуда дровишки» «небратья» так впечатлились, что рассказали эту историю своим родственникам, превратив «самый большой секрет» РФ-ии в секрет полишинеля…

Но и это еще не все: флешка с записью переговоров Путина и Тармпа украдена британскими агентами и передана в Канаду. Канада готовит обвинения в МУС на всю банду торговцев «секретами»… Без государственного статуса они все не государственные деятели, а просто банда террористов. В Гуантанамо, пока без лишнего шума подготовили 50 тыс. новых мест и наняли тысячу русскоязычных сотрудников…

Были у меня нехорошие предчувствия, когда я смотрела известный мультик, продемонстрированный во время зачитывания Послания президента. Я еще подумала, кто же рассказывает про перспективные разработки, пока оружие не принято на вооружение? Ведь это были козыри, которые надо было скрывать до самого последнего момента. Из-за пустого хвастовства труд тысяч людей, который должен был принести пользу моей Родине оказался пущен коту под хвост кучкой случайных людей в ее руководстве…

P.S. Украинская сторона “неожиданно” оказалась наиболее информированным источником о секретных российских разработках в сфере гирерзвуковых технологий.

http://avia.pro/news/ukraina-rossiya-vydumala-istoriyu-s-krazhey-giperzv…

Украинское издание утверждает, что российская гиперзвуковая технология, равно как и оружие созданное с её применением (АРК «Кинжал», гиперзвуковой комплекс «Авангард», ракета «Сармат» – прим. ред.) бесперспективно и не интересует Запад. Более того, как утверждают авторы статьи, информация о появлении на вооружении России гиперзвукового оружия является лишь попыткой демонстрации мнимой мощи российской армии в глазах обычного народа, а также с целью повышения рейтинга Владимира Путина в канун проведения президентских выборов, которые состоялись 18 марта 2018 года.

Подробнее на:http://avia.pro/news/ukraina-rossiya-vydumala-istoriyu-s-krazhey-giperzvukovoy-tehnologii