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Рекордный сброс американских ценных бумаг – что дальше?

19:13. 26 июля 2018 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:

Валентин Катасонов о гособлигациях США

Участие России в госдолге США снизилось в мае до $15 млрд, хотя в начале года этот показатель превышал $100 млрд. Такого низкого объема гособлигаций США у России не было с 2007 года. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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