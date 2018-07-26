Рекордный сброс американских ценных бумаг – что дальше?
19:13. 26 июля 2018 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Валентин Катасонов о гособлигациях США
Участие России в госдолге США снизилось в мае до $15 млрд, хотя в начале года этот показатель превышал $100 млрд. Такого низкого объема гособлигаций США у России не было с 2007 года. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.
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