Рекордный сброс американских ценных бумаг – что дальше?

Концептуал СМИ Валентин Катасонов о гособлигациях США

Участие России в госдолге США снизилось в мае до $15 млрд, хотя в начале года этот показатель превышал $100 млрд. Такого низкого объема гособлигаций США у России не было с 2007 года. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

============================================================================

Рекомендуем:

Книги Валентина Катасонова

============================================================================