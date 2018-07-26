«Развитый и культурный»: украинец удивился преображению Крымского полуострова

Уже на протяжении нескольких лет Киевские власти пытаются вбить гражданам своей страны мысль о том, что Россия – это враг, а люди, проживающие в нашей стране, опасны. Несмотря на то, что антироссийская пропаганда на Украине раскручивается в полном масштабе, не все люди слепо доверяют ангажированным СМИ. Словом, сам не увидишь – не поверишь, именно такой позиции придерживает некоторая часть жителей Незалежной.

Так, например, 42-летний Михаил решил съездить в Крым, вокруг которого столько шумихи в медиа-пространстве, чтобы лично проверить информацию, тиражируемую журналистами. Украинец рассказал, что уже 7 лет не был в республике, и то, что он увидел по приезде, шокировало мужчину. Он буквально не узнал преобразившийся Крым. В первую очередь он восхитился красотой аэропорта в Симферополе, а позже оценил масштабы моста через Керченский пролив. Гость увидел, что инфраструктура в городах стала развитой, появилась быстрая сотовая связь и интернет. Но больше всего ему запомнилось дружелюбие и отзывчивость россиян, которые живут в Крыму. Михаил был в шоке, что местные не кидают в него палками и не пытаются оскорбить.

«Когда я общался с местными жителями, они у меня интересовались, удобно ли мне говорить на русском. Я был в шоке вообще. Они с радостью переходят на украинский, лишь бы мне было комфортно», - рассказывает житель Украины.

За время пребывания в России, в частности в солнечной Тавриде, он понял, что украинские СМИ нагло врут о текущей ситуации в нашей стране, и теперь доверять написанному точно не собирается. Теперь Михаил надеется, что сможет вновь приехать в Крым и хорошо отдохнуть.