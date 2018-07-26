Персональный интерес к историческим событиям

Пора создавать в СК РФ отдел "по царям".На эту же тему из накопившегося за неделю.Опрос на станции метро "Войковская" на тему Николая II.Каша в головах она такая.Плюс письмо Максима Горького.И подборка лучших "покаяний" этого года от "Студента-историка".

Источник: colonelcassad.livejournal.com