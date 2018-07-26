Откуда берутся шестиугольные структуры в природе?

Многие исследователи загадок природы обратили внимание на то, что многие каменные и живые растительные структуры имеют шестиугольную форму.

Самое известное – пчелиные соты:

Этот пенек (“Башня Дьявола” в штате Вайоминг, США) состоит из 6 угольных вертикальных каменных волокон:



Тропа Великана в Ирландии:

И так далее. Странно но почему то никто не врубился откуда такая 6 угольная форма. Или я не нашел таких. Если я не первый – дайте ссылку в комментах.

А ответ прост. Он геометрический. Начнем с того, что если на плоскости разложить одинаковые кружки, или еще проще – одинаковые монеты, и, если их все поприжимать друг к другу со всех сторон, то они разложатся в форме шестиугольников.

Если взять всего 2 монеты, то они просто станут рядом.

Если взять 3 монеты – они станут в форме треугольника, 4 – в форме квадрата, но между ними много пустого места. 5 – в виде пятиугольника с еще большим пустым местом между ними. И такая 5-ти угольная форма не устойчива – при воздействии с любой стороны они расползутся.

И вот мы подходим к 6 монетам. При равномерном нажатии со всех сторон они выстоятся в очень неустойчивый шестиугольник с очень большим пустым пространством между ними.

Но! В пустое место между 6 монетами идеально влазит седьмая монета и структура становится абсолютно устойчивой с минимальной площадью пустого места между монетами:

Разрушить эту структуру невозможно совсем. С какой стороны бы на нее не воздействовали, она не сможет изменить свою шестиугольную форму, а может сдвинуться либо повернуться вся структура, сохраняя эту форму. Но, не сможет сдвинуться одна часть структуры относительно другой.

То есть, шестиугольная форма объясняется не природой, не разумом, а обычной геометрией – математическими свойствами пространства.

Такая структура возникает естественным образом при взаимодействии одинаковых круглых элементов.

А круг – это естественная природная форма, когда все точки периметра равноценны – не являются ни вершинами, ни гранями, а просто точки, равноудаленные от центра.

Но, как же эти кольца превращаются в шестиугольники? Куда деваются закругления? Это происходит в том случае, если кольца гибкие и если начнут “раздуваться” изнутри. Тогда кольца прижимаются друг к другу внутренним давлением и выпрямляются вдоль 6 линий соприкосновения с каждой из 6 соседних колец.

Но, при переходе от идеальных фигур к живой природе мы оперируем уже не идеально круглыми окружностями и не одинакового размера. Но, из большого множества однородных природных элементов, примерно, все одинаковые. Часть из них больше среднего на некоторую величину, а часть меньше на такую же величину.

Поэтому, природные структуры, в отличие от геометрических, представляют собой не такие ровные красивые идеальные шестиугольники, но, всё же, шестиугольники. Разумеется, не все шестиугольники. Часть будут семиугольники, часть пяти, но, в среднем, большинство из них будет шестиугольниками.

***

Теперь вопрос – откуда берутся множество однородных примерно одинаковых элементов например, на Башне Дьявола? Павел Ульянов (WakeUpHuman) и его последователи, поднявшие эту тему, считают и убедительно, на мой взгляд, доказывают, что это окаменевшие древние гигантские деревья. Точнее, оставшиеся от них окаменевшие пни.

А деревья состоят из множества растущих вверх нитей. Эти нити расширяясь, постепенно, начинают касаться соседей, и, уже в силу геометрических свойств выстраиваются автоматически в шестиугольники.