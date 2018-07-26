О фундаментальной, смертельной ошибке левых

даже сравнивая с названием нашего блога) резкое определение простого народа mr_kob (пусть и по Пушкину) автором () предлагаемой публикации , а также на обилие навязчивой рекламы в ролике, то поднятая тема заслуживает самого пристального и вдумчивого внимания. Если не обращать внимание на слишком () резкое определение

* Для того чтобы понять то о чем я хочу написать посмотрите ролик одного дикого туриста из Беларусии



Венесуэла, страна находящиеся в жесточайшем кризисе, в которой исполнительная и полицейская власть принадлежит "красным", изрядно сдобренными леваческим (отчасти ЛГБТшным) мусором, но в целом люди пытаются строить социализм в отдельной взятой стране, к примеру бензин там практически бесплатный. Основу экспорта составляет нефть, даже не нефтепродукты.



Я бы мог долго еще чего то рассказывать про эту страну, но мне проще отослать вас к видео.



Для того чтобы понять то о чем я хочу написать посмотрите ролик одного дикого туриста из Беларусии



Что же мы видим на видео? А мы видим людей, которые хотят жить по всем западным стандартам, кормить своих детей и содержать свою жену и свои семьи, гулять и отдыхать, передвигаться на личном авто, жить в кондиционируемых помещениях, находится в комфортных условиях, вообщем все по высшему разряду.



Мы не видим одного, чего? Людей которые хотят работать . Жить по западным меркам они хотят, а работать нет. Венесуэла, точнее так: на территории, называемой Венесуэла, добывают нефть.



Но много ли нефти добыли сами Венесуэльцы? Может они создали какие нибудь эффективные технологии добычи или переработки нефти? Может существует институт нефти, или бурения в Каракасе? Может быть Венесуэльцы рвутся на буровые, или за терминалы контроля или даже проектирования? Нет, нет и еще раз нет.



Точку в этом вопросе для меня поставило интервью с крестьянином, который переехал в столицу потому, что в деревне работы нет. В стране голод, незасеянная земля и БЕСПЛАТНЫЙ БЕНЗИН! Но работы в деревне нет, да…



А кто должен обеспечить работу этому товарищу? Карл Маркс с Энгельсом? Или Мадуро? И опять я вынужден вернутся к той же самой проклятой теме.



Людям в Венесуэле не нужная работа, им не нужен ни коммунизм, им не нужны ни демократия ни социализм, ни черта лысого – им нужен добрый и хороший хозяин, который укажет поляну со свежей травой, а вечером накормит их свежим сеном и уложит спать в теплом амбаре.



В социализме, в Чавесе и Мадуро, они увидели именно доброго и хорошего хозяина, в котором вот вот готовы разочароваться, так же как наши либералы уже давно разочаровались в плохом хозяине Путине, а наших стариков это разочарование настигнет вот-вот в связи с последними событиями.



Т.е. масса людей в Венесуэлле это такие же терпилойды-скоты как и везде, как и у нас в России, но меня удивляют тамошние красные, что им за столько лет правления помешало разработать альтернативные капиталистическим (а по сути библейским) теории экономики, психологии и социологии? Почему они дают право резвится своему ЦБ на "своей" территории? Здесь не только научная бесплодность приверженцев марксизма, но и еще какая то тупость и апатия.



А если взять нашу страну, да, Костя Семин очень красноречив и убедителен, но что он вещает по экономической части – просто бред сивой кобылы: частенько путает государственную и народную собственность, собственность частную и нечастную.



Вот есть олигархи, вот они обанкротились и государство выкупило у них активы, и назначило топ менеджерами этих же олигархов, все собственность было олигархическая – стала народная, теперь ты будешь счастлив Костя?



Другой пример, человек за свои деньги создает КБ, покупает 3д принтер и с друзьями налаживает выпуск заказных деталей, наращивает бизнес и постепенно увеличивает свою организацию до 10 человек, каждый из которых получает не зарплату а только лишь часть от прибыли совместного предприятия? С формальной точки зрения, это частная фирма, с частным капиталом, но если не быть дебилом, то понятно, что это артельная форма, самая что ни на есть социалистическая форма производства.



Но я отвлекся от главной темы, так вот, как я уже сказал, людям социализм не нужен, им нужен хороший и добрый хозяин, который не будет обременять их работой и будет хорошо их кормить, но главное он лишит их свободы в обмен на комфорт бытия.



А потому транснациональные фирмы добывающие нефть в Венесуэлле, к местным жителям относятся так же как к толпе обезьян, занявшей по воле случая территорию, на которой они производят свои операции. Но в этом уничижительном отношении виноваты прежде всего сами венесуэлкие скоты. К слову, та же сама проблема на Кубе и во многих других латиноамериканских странах.



В этом и состоит главная и фундаментальная ошибка левых: они хотят дать свободу тем, кому она только в тягость. И в этом же состоит основа фашизма, который опирается на скотов, которым так же никакая свобода не нужна, а нужен комфорт бытия. Так же как не нужная никакая демократия нашим колбасным либералам.



А потому задача левых, если они прогрессисты, состоит не в митингах и голосованиях, а в донесении простой идеи до масс, что свободы для рабов не бывает, что либо теплый амбар и свежая трава по утрам и внезапный нож мясника, либо человеческая жизнь полная прежде всего ТРУДОВЫХ подвигов.



Пора уже сбросить розовые очки и понять, что ни латиноамериканцы, ни мы в нашем нынешнем состоянии никакого социализма не заслуживаем.



К чему стадам скотов дары свободы? Хозяин их должен резать или стричь.

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А у Пушкина так:



Свободы сеятель пустынный, Я вышел рано, до звезды; Рукою чистой и безвинной В порабощенные бразды Бросал живительное семя - Но потерял я только время, Благие мысли и труды…



Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич.



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Источник: ss69100.livejournal.com