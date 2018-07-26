Кто продвигает блокчейн, и при чём тут отказ от доллара

Банкирам потребовалось несколько столетий, чтобы достичь своих целей. Идея заключалась в том, чтобы создать некий коммерческий банк, который будет печатать деньги и давать государству их в долг под проценты, то есть в кредит. А чтобы не афишировать, что банк частный, и чтобы люди думали, что он принадлежит государству, его назвали федеральным. Казалось бы, при чём тут биткоин?