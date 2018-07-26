Крымская декларация

Госдепартамент США официально объявил о непризнании Крыма частью России. Об этом говорится в «Крымской декларации», подписанной госсекретарем Майком Помпео. Она была выпущена накануне.

«На всякий чих не наздравствуешься. Мы знаем по историческому опыту, как следует реагировать на подобные декларации. Мы помним, как народы трех прибалтийских республик, воспользовавшись присутствием советских войск по соглашению о взаимопомощи, свергли местные фашистские диктатуры. Латвия, Литва и Эстония вошли в состав России, которая тогда называлась Советским Союзом. Тогда Соединенные государства Америки приняли декларацию о том, что не признают решения народов Прибалтики. Фактически это означало только то, что в этих трех республиках не было американских консульств и, соответственно, американские моряки в прибалтийских портах получали помощь от своих соотечественников позже, чем в других странах. Рискну предположить, что, скорее всего, новое громкое заявление о непризнании Крыма приведет примерно к таким же последствиям. Им же хуже.

К сожалению, сейчас полузабыто, что использовали до изобретения туалетной бумаги. Полагаю, доводы, изложенные в этой декларации, заслуживают подвешивания на гвоздик в месте уединенных размышлений.

Легитимность референдума в Крыму не признать невозможно, ибо этот термин означает согласие народов подчиняться какому-либо руководителю или решению. И в данном случае это согласие более чем очевидно. Соединенные государства Америки могут не признавать легальность референдума на основании того, что по Конституции Украины территориальные вопросы имеют право решать только украинцы в целом. Но в тот момент Украина в целом не существовала, ее уничтожил государственный переворот, вдохновленный теми же американцами. И именно в силу переворота все законы, включая Конституцию, в тот момент не действовали.

С точки зрения международного права, состоящего не столько из писаных соглашений, сколько из накопленного опыта, референдум по отделению Крыма от Украины, несомненно, гораздо легальнее, чем принятая 4 июля 1776 года Декларация о независимости 13 британских колоний в Северной Америке. Законнее он хотя бы потому, что тогда и референдум не был проведен, а значительная часть населения самих Соединенных государств не считала эту декларацию правомерной и действовала на стороне законных властей Британии.

США постоянно нарушают законы, в том числе и те, которые сами когда-то диктовали и к соблюдению которых принуждают другие страны. Не зря Обама объявил американцев исключительной нацией. Они действительно исключают себя из-под действия всех законов и обычаев остального мира. Но скоро они поймут, что такое самоисключение бывает весьма опасно для самоисключителей.

В данный момент Российская Федерация — это фактически единственное государство, способное защитить остальной мир от действий Соединенных государств Америки. Естественно, их это не устраивает, и они все еще надеются оставить мир без защиты».

Источник –https://antimaidan.ru/

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Источник: vassermans.ru