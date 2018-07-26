Эксперт о том, почему ООН открестилась от «Белых касок»: здравый смысл победил

Источник: politros.com

ООН не участвовала в эвакуации активистов «Белых касок» из Сирии. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Пишет «ТАСС».



Ранее МИД Иордании заявил, что арабское государство пустило членов организации на свою территорию по просьбе ООН и из гуманитарных соображений. Однако представитель Организации Объединенных Наций опроверг эти заявления.

По словам Дюжаррика, ООН не была задействована в операции по эвакуации «Белых касок». На вопрос о том, почему к этим людям было проявлено «особое отношение», представитель не ответил.

По его словам, в данном случае представители Верховного комиссара ООН по делам беженцев делали то, что всегда – оказывали помощь тем, кто в ней нуждался, то есть тем, кто подвергал свою жизнь риску и просил убежища.

Напомним, по просьбе Соединенных Штатов Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок» с семьями. Из южных районов Сирии было перевезено 800 человек. Все они направлены в Иорданию. В настоящее время в Сирии правительственные войска завершают операцию против вооруженных группировок.

Почему представители ООН открестились от операции по эвакуации «Белых касок», рассказал военный политолог Андрей Петрович Кошкин.

«Все-таки в ООН есть светлые и здравые головы, которые разбираются с «Белыми касками». Мы знаем, что на площадке Организации объединенных наций представители Российской Федерации предложили провести объективное расследование инсценировок, которые сделали «Белые каски» с якобы отравлением правительственными войсками Сирийской Арабской Республики своего населения, которое произошло в Думе. Там были свидетели, все эти ролики сделаны чрезвычайно грязно, не проходят никакую экспертизу на достоверность. Все это постановочно, и, конечно, на сегодняшний день ООН старается выдержать некую марку объективности и отказывается сотрудничать с «Белыми касками». Ну и к тому же надо учитывать, что сами по себе «Белые каски» чрезвычайно себя замарали всеми этими постановками», – рассказал эксперт.

Напомним, давно уже не является секретом, что «Белые каски» сотрудничают с террористами, являющимися пособниками в преступной деятельности, которой те занимаются.

Политолог Николай Стариков в интервью «ПолитРоссии» высказывал мнение, что члены организации не канут «в лету», а, возможно, как это было не раз, поменяют свое название. Но также он отметил, что закрытие этой организации, её роспуск или эвакуация будет означать новый этап борьбы на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на то, что если организация не «восстанет из мертвых» в будущем, то это будет очень хорошим событием в мире.

В МИДе России назвали эвакуацию членов «Белых касок» из Сирии «побегом», который ярко демонстрирует всему миру истинное лицо организации.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru