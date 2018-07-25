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Валентин Катасонов. Электронный концлагерь: в огородах не отсидитесь!

19:20. 25 июля 2018 Просмотров - 247 Нет комментариев Опубликовал:

Рабовладение нового времени

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов комментирует законопроект о налогообложении личных приусадебных хозяйств. 

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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