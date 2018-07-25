Валентин Катасонов. Электронный концлагерь: в огородах не отсидитесь!
19:20. 25 июля 2018 Просмотров - 247 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Рабовладение нового времени
Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов комментирует законопроект о налогообложении личных приусадебных хозяйств.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai