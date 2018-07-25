Сводки от ополчения Новороссии 25 июля 2018

Российский военный корреспондент Александр Сладков сейчас в Донецке: побывав в одной из самых стабильно горячих точек донбасского фронта, он рассказывает о впечатлениях.

Какие именно подразделения сейчас находятся в авдеевской промзоне и когда, по его мнению, закончится война, Александр рассказал в коротком видеорепортаже.

«Промка — это силовой сгусток», — говорит Сладков.

«Тут постоянно идёт работа: роют тоннели, ходы сообщения, новые пулемётные гнёзда, немного спят».

Напомним, артобстрелом ВСУ разрушены жилые дома в посёлке Коминтерново на юге ДНР, а в Докучаевске ранена женщина.

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