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Сводки от ополчения Новороссии 25 июля 2018

10:21. 25 июля 2018 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

Что происходит на «промке»: репортаж из горячей точки ДНР (ВИДЕО)

Что происходит на «промке»: репортаж из горячей точки ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

Российский военный корреспондент Александр Сладков сейчас в Донецке: побывав в одной из самых стабильно горячих точек донбасского фронта, он рассказывает о впечатлениях.

Какие именно подразделения сейчас находятся в авдеевской промзоне и когда, по его мнению, закончится война, Александр рассказал в коротком видеорепортаже.

«Промка — это силовой сгусток», — говорит Сладков.

«Тут постоянно идёт работа: роют тоннели, ходы сообщения, новые пулемётные гнёзда, немного спят».

Напомним, артобстрелом ВСУ разрушены жилые дома в посёлке Коминтерново на юге ДНР, а в Докучаевске ранена женщина.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Коминтерново под обстрелом ВСУ

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“Это был дом”: Жительница Коминтерново показала последствия обстрела ВСУ прошлой ночью

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Позиции 53-й бригады ВСУ, с которых каратели обстреливают село Желобок

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