Сводки от ополчения Новороссии 25 июля 2018
- 00:00 Что происходит на «промке»: репортаж из горячей точки ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 22:38 Коминтерново под обстрелом ВСУ.
- Вчера 22:30 “Это был дом”: Жительница Коминтерново показала последствия обстрела ВСУ прошлой ночью.
- Вчера 22:13 Позиции 53-й бригады ВСУ, с которых каратели обстреливают село Желобок.
Что происходит на «промке»: репортаж из горячей точки ДНР (ВИДЕО)
Российский военный корреспондент Александр Сладков сейчас в Донецке: побывав в одной из самых стабильно горячих точек донбасского фронта, он рассказывает о впечатлениях.
Какие именно подразделения сейчас находятся в авдеевской промзоне и когда, по его мнению, закончится война, Александр рассказал в коротком видеорепортаже.
«Промка — это силовой сгусток», — говорит Сладков.
«Тут постоянно идёт работа: роют тоннели, ходы сообщения, новые пулемётные гнёзда, немного спят».
Напомним, артобстрелом ВСУ разрушены жилые дома в посёлке Коминтерново на юге ДНР, а в Докучаевске ранена женщина.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Коминтерново под обстрелом ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Это был дом”: Жительница Коминтерново показала последствия обстрела ВСУ прошлой ночью
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Позиции 53-й бригады ВСУ, с которых каратели обстреливают село Желобок
К оглавлению | Источник: www.youtube.com