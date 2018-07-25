Россия продолжает наращивать взаимовыгодное сотрудничество с ЮАР: новые совместные проекты

Как известно, Южно-Африканская республика является одним из важнейших партнеров России, с которым дипломатические отношения были установлены еще в 1992 году. А в 2013 году между странами была подписана декларация о всеобъемлющем партнерстве, а также установлен перечень принципов, включая торгово-экономический.

Главной особенностью российско-африканского сотрудничества является регулярный и доверительный диалог. Помимо двустороннего взаимодействия, главы государств участвуют в саммитах БРИКС, где подписывают взаимовыгодные соглашения.

Уже завтра в рамках такой встречи российский лидер и новый президент ЮАР Сирил Рамофоса обсудят вопросы председательства республики в БРИКС, а также развитие совместных проектов и инициатив. Стоит отметить, что Южно-Африканская республика является единственной страной на африканском континенте, которая входит в членство БРИКС, поэтому для России очень важно сохранять с ней дипломатические отношения.

Подтверждением успешности сотрудничества между двумя государствами являются экономические показатели. Так, в прошлом году общий товарооборот составил более 832 миллионов долларов, что по сравнению с прошлым годом почти на 16% выше. Также можно говорить и об увеличившемся импорте и экспорте России в ЮАР.

На сегодняшний день основными векторами российских инвестиций в ЮАР является горнодобывающая отрасль, транспортное машиностроение, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты.

Так, российская госкорпорация «Росатом» проводит на территории республики мероприятия по добыче урановой руды, а компания «Ренова» занимается разведкой марганцевой руды, урана и золота, а также производством марганца и ферросплавов.

Кроме того, наша страна готова предоставлять республике сжиженный природный газ из Арктического региона.

Надо сказать, интересы России на данном континенте довольно обширны, поэтому Москва стремится находиться точки взаимодействия с каждой африканской страной. Так, например, РФ налаживает контакты с Центральноафриканской республикой и Мадагаскаром как в экономике, так и в гуманитарных областях. Также в рамках проведения Санкт-Петербургского экономического форума 2018 главы государств договорились о сотрудничестве в разведке полезных ископаемых. В частности, речь идет о составлении инновационной прогнозно-металлогенической карты Мадагаскара, комплексов карт основных рудных территорий, выполнении специализированной съемки, а также подготовке инженерно-технических кадров, которые будут заниматься поиском полезных ископаемых, нефти и газа.

Словом, сотрудничество России со странами африканского континента, и особенно с ЮАР, только набирает обороты. Благодаря взвешенной и мудрой политике российских властей, страны Африки видят огромный потенциал в отношениях с Москвой, поэтому настроены и дальше развивать и улучшать торгово-экономическое партнерство.