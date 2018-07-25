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Референдум и митинги

14:56. 25 июля 2018 Просмотров - 218 2 коммент. Опубликовал:


Коротко по референдуму КПРФ относительно пенсионной реформы.
ЦИК перенес рассмотрение по существу с 25 на 27 июля, когда и будет объявлено, будет ли референдум или нет.
Я бы поставил на то, что в проведении референдума откажут, в силу его очевидного результата, сославшись на то, что вопрос пенсионной реформы находится в ведение Государственной Думы. В КПРФ тем не менее заявляют, что определенные шансы на референдум все же имеются.
Очередная серия митингов против пенсионной реформы пройдет по стране на следующий день, 28 июля. В Москве митинг будет на Сахарова в 13 часов.
Географию уже прошедших митингов можно посмотреть вот здесь https://zapensii.ru//protest_map/ Часть митингов на 28 июля уже согласованы с властями.
Основной вал митинговой активности можно ожидать с сентября, когда закончатся отпуска и когда начнется обсуждение изменений в пенсионной системе.

PS. Банеры в Ярославле.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: КПРФ, пенсии, пенсионная реформа, референдум, ЦИК
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