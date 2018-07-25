Победа неолиберальной идеологии

Политика правительства превратит нас в элоев и морлоков

На нашу землю пришла огромная беда. И пока мы даже не можем осмыслить, насколько происходящее этим летом серьезно, насколько это касается каждого гражданина нашей страны.

Речь идет не только и не столько о пресловутой пенсионной реформе, хотя уже она одна способна привести нас в не таком уж и далеком будущем к настоящей катастрофе. Речь идет о вещах куда более серьезных. Речь идет о той самой правящей идеологии, которой, казалось бы, в нашей стране быть не может, потому что так записано в нашей Конституции.

Быть не может, но она есть. Идеология нашего правящего класса, как выяснилось сейчас, был и остается крайний неолиберализм.

Это стало понятно, когда независимые эксперты начали разбирать экономическое обоснование, представленное правительством в качестве необходимости столь резкого и быстрого повышения пенсионного возраста.

Выяснилось, что аргументы правительства не просто слабы, а вообще не имеют смысла.

Независимые банковские аналитики (Раффайзен банк, в частности) провели свою экспертизу. Согласно ей, при отсутствии реформы и при том, что наше правительство вообще никак не шевелится, нас в ближайшие десять лет может ждать очень скромный экономический рост.

А вот на фоне реформы даже по самым оптимистичным прогнозам мы уйдем в минуса.

Вряд ли специалисты в правительстве у нас хуже, чем в банковской отрасли. Вряд ли они не знают об этих цифрах. Но они продолжают с завидным упорством пропихивать реформу, которая не только не даст никаких экономических выгод, но и приведет к спаду нашей экономики.

То же касается и повышения НДС на два процента. На этот раз и само правительство не скрывает того, что такое повышение замедлит наш промышленный рост.

Правительство снизило свои прогнозы по общему росту экономики, сославшись как раз на повышение НДС.

Зачем же тогда повышать этот налог, если он будет нас же и душить?

Был ли какой-нибудь другой выход?

Смешно, но на этот выход указал господин Кудрин. Выступая перед депутатами, он заявил, что если изменить бюджетное правило и отсекать нефтяные доходы не на уровне сорока долларов за баррель, а на уровне сорока пяти, то НДС можно не повышать в течении по крайней мере ближайших шести лет.

Впрочем, Дума уже проголосовала за повышение НДС в первом чтении, и менять бюджетное правило никто не собирается.

Но если действия правительства не имеют никакой экономической логики, то какой же логике они подчиняются?

Очень простой. Наше правительство буквально следует рекомендациям, которые были даны ему в мае прошлого года МВФ.

Нельзя сказать, что МВФ специально устраивает гадости нашей стране, а бедное правительство по каким-то таинственным причинам вынуждено подчиняться мировой закулисе.

Нет, все не так.

Ровно такие рекомендации, как и нам, МВФ давал многим другим странам. Не только республикам бывшего СССР, но и допустим, старой Европе. Из-за этих рекомендаций Великобритания то ли повысила, то ли скоро повысит возраст выхода на пенсию с 67 лет до 68.

Рекомендации МВФ работают так, как и должно. Они ломают экономику, резко взвинчивают социальную напряженность. В Испании, допустим, которой МВФ прописывал те же самые пилюли, молодежная безработица давно перевалила за 50%.

То есть, и в действиях самого МВФ нет экономической логики. Зато есть логика идеологическая.

Это логика неолиберального социал-дарвинизма, которая заставляет национальные правительства снимать с себя любые социальные обязательства, умалять сферу своей собственной деятельности.

В результате такой политики должна пройти естественным путем санация лишнего населения, должно пройти сокращение «золотого миллиарда» до отдельных золотых миллионов, а население планеты в окончательном итоге должно будет полностью разделиться на условных элоев и условных морлоков.

Можно ли сказать, что у Валютного Фонда есть какие-то могучие рычаги давления на руководства разных стран? Наверное, какие-то рычаги у МВФ действительно есть, наверное, иногда приходится и руки выкручивать.

Однако же, в подавляющем большинстве случаев нет никакой необходимости прибегать к репрессиям. Дело в том, что у руководства большинства стран мира стоят люди, которые вполне разделяют идеологию МВФ.

Именно себя они видят в составе будущей мировой управленческой элиты, это они и их дети войдут в число будущих элоев. Поэтому они действуют в соответствии с рекомендациями МВФ не под страхом или принуждением, а как часть единой машины.

Здесь уже нет даже элемента теории заговора. Потому что никто особо ничего и не скрывает. Документы МВФ находятся в открытом доступе, они переведены на русский язык, директор-распорядитель МВФ была едва ли не самой почетной гостьей на последнем Петербургском форуме, а идеологические вещи часто проговаривают самые разные функционеры правительства, правящей партии, государствообразующих институтов.

Установки эти бесхитростные: пенсий быть не должно вообще, государство вам ничего не должно вообще, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Стоит встать на неолиберальную платформу, и логика текущих процессов будет абсолютно прозрачна.

Взять, допустим, повышение НДС на печатную продукцию с льготных 10% до 18% (которые теперь тоже оказываются льготными). Российские издательства и при старой ставке находились на грани выживания. Цены на книги 500-700 рублей и без того были недоступны для огромного количества наших сограждан.

При наших зарплатах чем-то все время надо жертвовать, и книги давно уже находились в списке таких жертв. Теперь же они окажутся и вовсе золотыми.

Если смотреть на происходящее с точки зрения развития национального государства, то совершается непоправимая ошибка. Если же смотреть на это с точки зрения неолиберальной идеологии, то все происходит правильно. Будущим морлокам образование ни к чему. Книги пишут богатые для богатых.

Но разве мы раньше не знали, какие люди работают у нас в правительстве? Разве мы раньше не знали взглядов господина Силуанова, к примеру? Или госпожи Набиуллиной?

До сих пор их неумеренные идеологические аппетиты гасил наш президент. Можно долго задаваться вопросами, почему раз за разом формировались кабинеты, состоящие именно из этих персонажей, но все-таки прежде он умерял их прыть.

Что происходит сегодня? Уже сейчас понятно, что все предложения правительства будут безропотно приняты Думой. Мы очутились в совершенно иной политической реальности. Похоже, что борьба за суверенитет, была она имитацией или настоящей, окончена, и окончена не в нашу с вами пользу.

Можно, конечно, долго и вкусно рассуждать о причинах этого поражения, но делать это бессмысленно.

Из двух вечных русских вопросов - кто виноват и что делать - смысл имеет всегда только второй.

Источник: zavtra.ru