Охота за «русским гиперзвуком». Что стоит за «делом ЦНИИмаша»?

Источник: www.aif.ru

В чем нет сомнения, так это в том, что у России остается много таких секретов, за обладание которыми спецслужбы других государств готовы платить очень высокую цену.



Громкий шпионский скандал, связанный с российской оборонно-космической отраслью, продолжает набирать обороты.

Утечка из «Роскосмоса»

Напомним, 20 июля стало известно, что Следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), а также в офисе директора исследовательского-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

Как сообщали источники в ФСБ, обыски были связаны с расследованием фактов утечки информации о наработках российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно». По имеющимся сведениям, данные, составляющие государственную тайну, попали в распоряжение западных спецслужб.

Представители Роскосмоса сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе происходящего, и им дано распоряжение оказывать всяческое содействие следствию.

Вскоре стало известно, что директор исследовательского-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон уволился из структуры и покинет свой пост в начале августа. При этом, по имеющимся на данный момент сведениям, Пайсон проходит по делу как свидетель.

Чем занимается ЦНИИМаш?

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш) является головным научно-исследовательским институтом Госкорпорации «Роскосмос». В состав института входит Центр управления полётами, который осуществляет программно-техническое обеспечение полета российского сегмента Международной космической станции, транспортных пилотируемых и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс», космических аппаратов научного и социально-экономического назначения, МКСР «Луч». Институт является основным аналитическим центром Госкорпорации «Роскосмос» в области общесистемных исследований проблем развития ракетно-космической техники России с широким спектром задач: от проектирования концепции и долгосрочных перспектив развития ракетно-космической техники до конкретных технологических разработок и их конверсией в интересах других отраслей. Специалисты Центра теплообмена и аэрогазодинамики и Центра прочности осуществляют прикладные исследования и научно-исследовательские работы по обеспечению наземной экспериментальной отработки ракетно-космической техники.

Институт участвовал во всех советских и российских космических программах. В нём работали многие выдающиеся учёные: Сергей Королев, Михаил Янгель, Алексей Исаев, Владимир Уткин и другие.

Летчик-космонавт, Герой России Максим Сураев в интервью НСН сказал: «Предприятие не виновато, люди — не виноваты. Ученые головы, конструкторы, которые над этим работают, они тут ни при чем. Зачем расформировывать предприятие? Ну, завелись две-три «крысы», может больше их, а может вообще — одна. Проведут расследование, накажут — уволят, посадят. Но всю структуру ломать повода нет, я считаю… Мне, как космонавту, очень грустно, что подобное происходит в ЦНИИмаш — предприятии с хорошими и большими традициями. Я там занимался, меня там учили. Для меня любое предательство — это позор. Я уверен, что во всем разберутся и накажут тех, кто виноват».

Кандидат наук стал кандидатом в изменники

22 июля 2018 года руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил РИА Новости, что по данному делу задержан сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Устименко уточнил, что следственные действия ведутся также ещё с несколькими сотрудниками учреждения.

Ранее со слов представителей Общественной наблюдательной комиссии, побывавших в СИЗО «Лефортово», стало известно, что там находится 74-летний Виктор Кудрявцев, который задержан по 275-й статье УК РФ (государственная измена).

74-летний Виктор Кудрявцев — кандидат наук, лауреат Премии Правительства РФ за создание стартового и технологического оборудования ракетно-космического комплекса «Морской старт».

Если судить по названиям работ Кудрявцева, которые известны, как минимум часть его деятельности была посвящена тематике «гиперзвуковых потоков». Ученый имел отношение к оборонным программам, связанным с новейшим гиперзвуковым оружием.

Два года назад сотрудник ЦНИИМаша получил 7 лет за измену

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский в комментарии НСН заметил: «Если полная документация поступит в западные страны, то они могут очень быстро воссоздать такие технологии у себя… Сейчас, например, комплекс «Авангард» обнуляет практически все вложения США в систему противоракетной обороны. Получив конкретные технические данные и документацию, можно ускорить разработку нового поколения систем ПРО».

Любопытно, что задержанный ныне Виктор Кудрявцев два года тому назад подписывал письмо в защиту своего коллеги из ЦНИИМаша Владимира Лапыгина.

В мае 2015 года ученый оказался под следствием, а в сентябре 2016 года Мосгорсуд признал Лапыгина виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорил к семи годам колонии строгого режима.

Сам Лапыгин и поддерживающие его правозащитники утверждают, что дело было сфабриковано. Надо сказать, что в представлении ряда правозащитников такого понятия, как государственная измена, не существует вовсе. Все подобные дела немедленно объявляются сфабрикованными спецслужбами.

Пока есть секреты, на них найдутся покупатели

23 июля пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил ТАСС, что в ЦНИИМаш уже на текущей неделе начнет работу комиссия по проверке деятельности института. Возглавит комиссию заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Демин.

При этом пресс-служба Роскосмоса не комментирует информацию о том, что арестованный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев передавал технологии по гиперзвуковым разработкам РФ в одну из стран НАТО.

Такая линия поведения является обычной практикой в делах о государственной измене. Полная информация не может быть доведена до общественности в силу её закрытого характера.

В чем нет сомнения, так это в том, что у России остается много таких секретов, за обладание которыми спецслужбы других государств готовы платить очень высокую цену. А это значит, что появление тех, кто захочет эту тайну выгодно продать, вполне возможно. И не устоять перед соблазном могут не только молодые люди, но и убеленные сединами заслуженные ученые.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru