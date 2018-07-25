Открыт прием заявок на третью смену летнего городского лагеря «Московская смена»

Прием заявок на третью, социальную, смену продлится с 25 по 31 июля.

Третья тематическая смена в детском городском лагере «Московская смена» названа «социальной». В ее рамках школьники поучаствуют в спортивно-оздоровительных, культурно-познавательных, гражданско-патриотических и экологических мероприятиях.

Детей ждет масса познавательных и интересных мероприятий, как и в предыдущих сменах. К примеру, вчера школьники ходили на экскурсию в Дарвиновский музей смотреть на чучела носорогов и динозавров. Среди прочего они узнали, как выглядели доисторические ящеры и какие этапы эволюции прошел человек. Особенно ребят впечатлил запуск механизма, благодаря которому животные начинали двигаться и издавать звуки. «Я здесь в первый раз, и мне очень понравилось. Никогда не видела двигающихся динозавров! И в лагере мне тоже нравится. Мы ходим в кино, плетем из бисера, слушаем различные лекции и многое другое», – поделилась 9-летняя ученица школы № 1363 Марина Малышева. Взрослые же отмечают высокий уровень знаний детей. Экскурсовод Наталья Котлова рассказывает: «Сейчас проводить экскурсии школьникам очень удобно. Дети много что знают, угадывают, размышляют. Чувствуется хорошая подготовка».

Чуть раньше школьникам удалось примерить на себя роль художников-мультипликаторов. Они не только сами рисовали мультперсонажей, но и делали раскадровку для создания анимации. Также ребята пробуются и в написании компьютерных игр: в технической лаборатории они разрабатывают элементы игры на компьютерном языке. «Ребята создают графические объекты, несложные анимации, пишут для них программы, тем самым учатся азам программирования», – объясняет педагог Александр Иркин.

Не забывают в лагере и про дела насущные. К примеру, в гостях у школьников побывала шоу-программа «ПРОпитание». Детям рассказали, откуда организм получает энергию, как её расходует. Самой интересной частью программы стали практические опыты и эксперименты, в результате которых ребята узнали о полезных свойствах овощей и фруктов, а также о витаминах и минералах, которые в них содержатся. Однако уговаривать школьников доедать в столовых не приходится, ведь кормят их не только полезной, но также вкусной и разнообразной едой.

Ну а родители могут быть спокойны за безопасность и занятость детей, ведь в каждом центре работают высококвалифицированные педагоги и врачи. «Четверо моих детей от 10 до 14 лет ходят в «Московскую смену». У меня душа на месте, что они целый день заняты. Домой приходят – глаза горят, вдохновлены общими интересами, меньше спорят и ругаются», – рассказывает мама «со стажем» Наталья Яковлева.

Напомним, что третья смена стартует уже 1 августа и продлится 28 дней. Чтобы записать туда ребенка, необходимо принести заявление и стандартный пакет документов в ближайшую к дому школу.