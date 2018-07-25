Нужно возвращать советское образование, потом будет поздно

Концептуал СМИ После разделения Министерства образования и науки процесс получения знаний делится на несколько обособленных этапов

Теперь есть отдельно Министерство просвещения, которое занимается средним образованием, а есть Министерство науки и высшего образования, которое занимается, из названия понятно чем. Но этого мало – контроль за качеством образования отдали правительственным структурам. Теперь и ступени образования ничто не связывает, и контроль будут осуществлять люди со стороны. Своим мнением о причинах и последствиях такого разделения с НаканунеТВ поделился профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, народный учитель России Сергей Рукшин.

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