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Нужно возвращать советское образование, потом будет поздно

19:21. 25 июля 2018 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

После разделения Министерства образования и науки процесс получения знаний делится на несколько обособленных этапов

Теперь есть отдельно Министерство просвещения, которое занимается средним образованием, а есть Министерство науки и высшего образования, которое занимается, из названия понятно чем. Но этого мало – контроль за качеством образования отдали правительственным структурам. Теперь и ступени образования ничто не связывает, и контроль будут осуществлять люди со стороны. Своим мнением о причинах и последствиях такого разделения с НаканунеТВ поделился профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, народный учитель России Сергей Рукшин.

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Нам нужна иная школа, Внутренний Предиктор СССР

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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