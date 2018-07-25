«Неожиданный комплимент» США в адрес России (ФОТО)
Представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в Вашингтоне «не доверяют России, не доверяют Путину и никогда не будут».
«Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — сказала она в интервью CBNNEWS.COM.
Примерно так дружили 30 лет назад
Считаю, что сказанное Хейли является комплиментом в адрес сегодняшней России.
В переводе с хейлинского на английский это означает, скорее, не то, что Россия никогда не будет другом США, а то, что США никогда не смогут стать хозяевами России. И тут мы с ней согласны.
Уже «дружили», верили в дружбу при Горбачёве, Ельцине. За фальшивые улыбки, похлопывание по плечу в одностороннем порядке сдавались позиции, а за бусы для Раисы продавали геополитические интересы.
Рейган, по профессии актер, даже не может скрывать своей радости
Буш вообще сияет, как тульский самовар
Ельцин с другом Биллом
А по поводу дружбы… Можно подумать, кто-то доверяет Вашингтону. У них нет друзей — только вассалы. С ними никто не дружит, их просто боятся, так как материально зависят.
Читайте также: О чём Путин предупредил мир?
Червонец Андрей
Источник: rusvesna.su