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«Неожиданный комплимент» США в адрес России (ФОТО)

05:00. 25 июля 2018 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:
«Неожиданный комплимент» США в адрес России (ФОТО) | Русская весна

Представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в Вашингтоне «не доверяют России, не доверяют Путину и никогда не будут».

«Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — сказала она в интервью CBNNEWS.COM.

Примерно так дружили 30 лет назад

Считаю, что сказанное Хейли является комплиментом в адрес сегодняшней России.

В переводе с хейлинского на английский это означает, скорее, не то, что Россия никогда не будет другом США, а то, что США никогда не смогут стать хозяевами России. И тут мы с ней согласны.

Уже «дружили», верили в дружбу при Горбачёве, Ельцине. За фальшивые улыбки, похлопывание по плечу в одностороннем порядке сдавались позиции, а за бусы для Раисы продавали геополитические интересы.

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А по поводу дружбы… Можно подумать, кто-то доверяет Вашингтону. У них нет друзей — только вассалы. С ними никто не дружит, их просто боятся, так как материально зависят.

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Червонец Андрей

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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