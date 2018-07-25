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Наталья Поклонская рассказала, как «Единая Россия» отреагировала на её голосование по пенсионной реформе

07:00. 25 июля 2018 Просмотров - 199 Один комментарий Опубликовал:
Наталья Поклонская рассказала, как «Единая Россия» отреагировала на её голосование по пенсионной реформе | Русская весна

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в интервью «Коммерсант ФМ», что готовит собственные поправки к законопроекту о пенсионной реформе.

В частности, они будут касаться возраста выхода на пенсию и гарантий для женщин.

При этом, как сообщила Поклонская, никто из членов фракции «Единая Россия» не обсуждал ее действия после того, как она единственная из фракции проголосовала против принятия законопроекта в первом чтении вопреки позиции фракции.

«Абсолютно рабочая обстановка, у нас же не 1937 год, в конце-то концов. Пенсионная реформа, конечно, нужна», — сказала депутат.

«Вот к первому чтению было представлено положение — женщинам повысить возраст пенсионный на восемь лет, то есть до 63 женщинам необходимо выходить на работу. Но маленький вопрос: кто возьмет на работу 60-летнюю женщину? Куда она сможет устроиться?» — задалась вопросом Наталья Поклонская.

«Мы сейчас с помощниками сидим, разрабатываем, вносим свои предложения, поправки ко второму чтению — все, что можем предложить со своей стороны, мы над этим работаем», — пояснила она.

Поклонская в связи со сложившейся ситуацией отметила, что ничего не боится.

«Если бы боялась, наверное, не работала и не голосовала бы так. Я голосую по совести и стараюсь выполнять свою работу по совести», — заявила она.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

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    Леонид Петрович Плотников 25 июля 2018 в 11:41 Ссылка Пометить
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    “Есть женщины в русских селеньях…” Это про Поклонскую, Трудно противостоять сионистам при власти, но она держится, не поддается, остается “белой вороной” в Думе. Поболе бы нам независимых депутатов, глядишь – и вырулили бы к благу для народа Русского…

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