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На Крымском мосту появились бесшумные рельсы

19:49. 25 июля 2018 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

Главная стройка страны, за которой следила, пожалуй, вся общественность, продолжает набирать обороты. Стало известно, что на Крымскому мосту уже уложили первые рельсы, которые располагаются в бесстыковой части переправы. Это позволит ездить поездам практически бесшумно и очень плавно.

Как отметили в инфоцентре «Крымский мост» в общей сложности планируется построить 38 км путей, которые будут пролегать последовательно от Тамани до Керчи. Ж/д часть моста введут в эксплуатацию уже в следующем году.

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Напомню, что длина самого моста составляет 19 км, что делает его самым протяженным в России. Его торжественное открытие состоялось 15 мая, и первым по магистрали проехал президент Владимир Путин, а на следующий день было запущено автомобильное движение. Трасса является 4-х полосной категории 1Б, имеющая пропускную способность 40 тысяч автомобилей в сутки, при этом максимальная скорость движения – 90 км в час. 

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Метки: владимир путин, Крымский мост
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