Музыка и СО-знание. Выпуск 1-3. Флэш-медийные журналы
Ты чё, мужик, нам просто музыка нравится...(смотреть ВКонтакте)
Доброго всем здоровья!
После предварительного такого вступления представляю вашему вниманию новый офлайн журнал "Музыка и СО-знание", причём в двух вариантах: флэш-медийныйс расширением .ЕХЕ для ПК под операционную систему Windows с эффектом переворачиваемых страниц и возможностью просмотра фильмов и прослушивания аудио, и мультимедийный с расширением .PDF под операционную систему Windows для персональных компьютеров с возможностью просмотра фильмов и прослушивания аудио (ВАЖНО: корректный просмотр возможен ТОЛЬКО в программе Acrobat Reader).
На телефонах показ видео и аудио не работает..
Демонстрация флэш-медийного журнала.. (смотреть ВКонтакте)
Информация любого из этих журналов способствует оздоровлению Разума, Души и Тела, а значит и духовному продвижению.
Музыка и СО-знание. Выпуск 1. Тибетские поющие чаши
Первый выпуск флэш-медийного журнала «Музыка и СО-знание» позволяет узнать больше о тибетских поющих чашах, о их воздействии на энерго-информационные центры (чакры) человека, с возможностью на себе прочувствовать благотворное звучание, а значит, постепенно улучшить своё самочувствие, а также одну из лучших публикаций об этих самых чакрах..
Музыка и СО-знание. Выпуск 2. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти.
В 70-80-е годы имя Владимира Кирюшина гремело на весь Союз.
Преподаватель Консерватории, уникальный знаток детской психологии, автор множества интереснейших методик, педагог-новатор, влюблённый в свою профессию человек — в музыкальном мире имя Кирюшина стало нарицательным: все дети, когда-либо занимавшиеся с Кирюшиным, (в том числе не имевшие изначально ни голоса, ни слуха) потом без проблем поступали в музыкальные учебные заведения вне конкурса.
Существовала даже негласная квота на «кирюшинцев». К нему ехали со всей страны, записывались в группу за год, за два. Дети его обожали, родители — боготворили.
Ведь против очевидного не попрёшь — любой ребёнок, даже которому на ухо наступил медведь, после нескольких занятий с Кирюшиным абсолютно чисто и правильно пел, распознавал ноты, транспонировал..
Все 158 упражнений в одном журнале..
Музыка и СО-знание. Выпуск 3. Орнитотерапия, что лечат птичьи трели
Человек генетически связан со звуками, которые издают птицы, и эта звуковая среда ему изначально приятна.
Голоса птиц закреплены в структурах мозга человека как раздражитель, связанный с радостью.
Расслабьтесь, закройте глаза и
прислушайтесь к звукам живой
природы, и буквально через
несколько минут вы почувствуете
облегчение, все ваши повседневные
проблемы отойдут на задний план, а
настроение значительно улучшится.
Как приятно холодными зимними
вечерами услышать пение птиц и
почувствовать маленький кусочек
ЛЕТА!
Ну и как всегда сообщение, что эту информацию можно также найти в свободном доступе в Интернете или в этих офлайн журналах.
С уважением - В.Л.
Источник: cont.ws