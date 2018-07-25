Музыка и СО-знание. Выпуск 1-3. Флэш-медийные журналы

Ты чё, мужик, нам просто музыка нравится...(смотреть ВКонтакте) Доброго всем здоровья! После предварительного такого вступления представляю вашему вниманию новый офлайн журнал "Музыка и СО-знание", причём в двух вариантах: флэш-медийныйс расширением .ЕХЕ для ПК под операционную систему Windows с эффектом переворачиваемых страниц и возможностью просмотра фильмов и прослушивания аудио, и мультимедийный с расширением .PDF под операционную систему Windows для персональных компьютеров с возможностью просмотра фильмов и прослушивания аудио (ВАЖНО: корректный просмотр возможен ТОЛЬКО в программе Acrobat Reader). На телефонах показ видео и аудио не работает..

Демонстрация флэш-медийного журнала.. (смотреть ВКонтакте)

Информация любого из этих журналов способствует оздоровлению Разума, Души и Тела, а значит и духовному продвижению.

Музыка и СО-знание. Выпуск 1. Тибетские поющие чаши

Первый выпуск флэш-медийного журнала «Музыка и СО-знание» позволяет узнать больше о тибетских поющих чашах, о их воздействии на энерго-информационные центры (чакры) человека, с возможностью на себе прочувствовать благотворное звучание, а значит, постепенно улучшить своё самочувствие, а также одну из лучших публикаций об этих самых чакрах..

Музыка и СО-знание. Выпуск 2. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти.

В 70-80-е годы имя Владимира Кирюшина гремело на весь Союз.



Преподаватель Консерватории, уникальный знаток детской психологии, автор множества интереснейших методик, педагог-новатор, влюблённый в свою профессию человек — в музыкальном мире имя Кирюшина стало нарицательным: все дети, когда-либо занимавшиеся с Кирюшиным, (в том числе не имевшие изначально ни голоса, ни слуха) потом без проблем поступали в музыкальные учебные заведения вне конкурса.



Существовала даже негласная квота на «кирюшинцев». К нему ехали со всей страны, записывались в группу за год, за два. Дети его обожали, родители — боготворили.



Ведь против очевидного не попрёшь — любой ребёнок, даже которому на ухо наступил медведь, после нескольких занятий с Кирюшиным абсолютно чисто и правильно пел, распознавал ноты, транспонировал..

Все 158 упражнений в одном журнале..

Музыка и СО-знание. Выпуск 3. Орнитотерапия, что лечат птичьи трели

Человек генетически связан со звуками, которые издают птицы, и эта звуковая среда ему изначально приятна.



Голоса птиц закреплены в структурах мозга человека как раздражитель, связанный с радостью.

Расслабьтесь, закройте глаза и



прислушайтесь к звукам живой



природы, и буквально через



несколько минут вы почувствуете



облегчение, все ваши повседневные



проблемы отойдут на задний план, а



настроение значительно улучшится.



Как приятно холодными зимними



вечерами услышать пение птиц и



почувствовать маленький кусочек



ЛЕТА!

Ну и как всегда сообщение, что эту информацию можно также найти в свободном доступе в Интернете или в этих офлайн журналах.

С уважением - В.Л.

Источник: cont.ws