Как правильно приготовить Иран

- Вы не любите Иран?

- Вы просто не умеете его правильно готовить!

(Обмен фразами на переговорах о «мирном урегулировании в Сирии»)

Израиль провел операцию по спасению британо-американской агентуры с территории Сирии, так как районы, где действовали так называемые «Белые каски» постепенно переходят под контроль правительственных войск. Организаторы химических провокаций против режима Б. Асада как потенциальные свидетели должны были либо быть уничтожены, либо вывезены с территории Сирии. Операцию по их уничтожению было бы невозможно организовать, – поодиночке быстро в пустыне их не выловить, а если бы погибли при подозрительных обстоятельствах несколько подельников, то остальные побежали бы сдаваться армии Асада или русским военным. Пленным сохранили бы жизни в обмен на свидетельские показания против заказчиков химических провокаций, поэтому, заказчики слезно умоляли Израиль организовать эвакуацию исполнителей и членов их семей.

Израиль в процессе эвакуационной операции сбил сирийский самолет, который «бил по террористам»:

https://www.gazeta.ru/army/2018/07/24/11866555.shtml

Если он «нарушил воздушное пространство Израиля», где и был сбит, то почему он упал на Голанах?

На фоне эвакуационной спецоперации по спасению американо-британской агентурной сети из Сирии, С. Лавров и В. Герасимов посетили Израиль с необъявленным визитом:

http://allpravda.info/vizit-lavrova-igerasimova-trebovaniya-iprosby-izrailya-vsirii-66717.html

«Это была очень важная встреча, во время которой мы углубились во многие детали, представили карты и обменялись развединформацией, а также объяснили в деталях нашу политику (на сирийском направлении)», — подчеркнул собеседник The Times of Israel.

Израиль отклонил предложение России о недопущении приближения иранских сил в Сирии к израильской границе ближе, чем на 100 километров. Власти еврейского государства добиваются полного вывода военных Ирана из арабской республики и запрета Тегерану любого военного базирования в САР. Об этом по итогам визита в Израиль министра иностранных дел России Сергея Лаврова и начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова изданию The Times of Israel стало известно от высокопоставленого израильского дипломатического источника.

В Израиле сильны и антивоенные настроения: только в мае 2018 года Б. Нетанияху получил право объявлять войну, а в июле его этого права парламентарии уже лишили:

http://новости-мира.ru-an.info/новости/нетаньяху-получил-право-объявлять-войну-ирану/ Нетаньяху получил право объявлять войну Ирану (1 мая 2018)

https://ria.ru/world/20180717/1524820879.html

Тем не менее, несмотря на антивоенные настроения в Израильском парламенте, челночная дипломатия по подготовке войны с Ираном продолжается. После посещения Израиля Лавров и Герасимов отправились в Берлин на встречу с А. Меркель:

https://news.rambler.ru/politics/40402440-lavrov-i-gerasimov-vstretilis-s-vlastyami-germanii/

А потом Лавров и Герасимов отправились в Париж для встречи с Э. Макроном:

http://www.mk.ru/politics/2018/07/24/smi-lavrov-i-gerasimov-otpravilis-v-parizh-obsuzhdat-siriyu.html

http://www.mk.ru/politics/2018/07/24/lavrov-i-gerasimov-obsudili-s-makronom-siriyu-i-minskie-soglasheniya.html

Для отвода глаз немного поговорили о Донбассе, но главной темой разговоров был, конечно, Иран. Итак, Нетанияху требует, чтобы все иранские подразделения были выведены из Сирии. Кто же захочет получить ответный удар баллистическими ракетами с территории Сирии, когда войска «антиигиловской коалиции» полетят бомбить Иран?

http://infomaxx.ru/perevodika/izrail-otvergaet-rossiyskiy-plan-po-sirii-chto-teper.html

Израиль отвергает российский план по Сирии. Что теперь?

Posted by Инфо-Максon 24.07.2018

ZeroHedge:Израиль отверг российское предложение держать иранские войска в Сирии, не менее чем в 100 километрах от признанной Сирийско-Израильской линии прекращения огня вдоль Голанских высот, сообщает Reuters, в то время как израильское руководство также угрожает привлечь Асада к ответственности “за любую иранскую агрессию”.

Согласно шокирующему докладу, в котором цитируется неназванный израильский чиновник, этот вопрос возник во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым:

100 километрах

И самое главное, чиновник перефразировал следующий обмен мнениями с закрытого заседания: “Нетаньяху сказал Лаврову, что Израиль сохранит свободу операции против иранского присутствия во всей Сирии и привлечет Асада к ответственности за любую иранскую агрессию против Израиля с сирийской территории, потому что Асад является тем, кто принимает иранцев.”

Министр иностранных дел Лавров в настоящее время находится в Израиле, после телефонного звонка между Нетаньяху и Путиным в прошлую пятницу, в котором оба лидера договорились, что министр иностранных дел России и генерал российской армии Валерий Герасимов направятся в Тель-Авив для срочных переговоров по Сирии.

По словам старшего дипломатического корреспондента израильского канала 10 Барака Равида, премьер-министр Израиля встречался с российской делегацией высокого уровня более двух часов, в сопровождении министра обороны Авигдора Либермана и начальника штаба ЦАХАЛ генерала Гади Айзенкота.

На встрече, как сообщается, израильская сторона представила россиянам карты и разведывательные отчеты, якобы демонстрирующие присутствие Ирана в районах, пересекающих границу Голан, а также в других районах Сирии.

Extraordinary.

Acc. to @BarakRavidsources, #Russiahas told #Israelthat it’ll seek to force #Iran100km away from #Israeli-held 1974 #Golanline.

That means all territory west of the red line on map (L).

= A truly wild fantasy.

Look where #Iranis now (R); per @ETANA_Syria: pic.twitter.com/rJ8Emn6i6n

— Charles Lister (@Charles_Lister) July 23, 2018

По словам источника Равида: “израильский чиновник заявил, что цель Израиля-вывести все иранские и проиранские силы со всей сирийской территории, но на первом этапе Россияне хотят отодвинуть иранцев на 65 миль от израильской границы.”

Израильский неназванный чиновник, причастный к встрече, заявил далее: ” в конечном итоге нам нужно полностью изгнать иранцев из Сирии. Нетаньяху заявил Лаврову, что Израиль не потерпит иранские военные окопы – ни в районах вблизи границы с Израилем, ни в остальной Сирии.”

По сообщениям, Нетаньяху сказал Лаврову, как это перефразировал источник: “Ирану необходимо вывести из Сирии все свои ракеты и оружие большой дальности, остановить производство точных боеприпасов в Сирии и вывести все системы ПВО из Сирии”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met this evening at the Prime Minister’s Office with a Russian delegation led by Foreign Minister Sergei Lavrov and Chief of the General Staff of the Armed Forces Valery Gerasimov. pic.twitter.com/jF1iwgAjKq

— PM of Israel (@IsraeliPM) July 23, 2018

По словам Равида, “Нетаньяху также потребовал от Лаврова, чтобы все пограничные переходы между Сирией и Ливаном контролировались для предотвращения контрабанды оружия в “Хезболлу”, а пограничные переходы между Ираком и Сирией- для предотвращения проникновения Шиитских ополченцев в Сирию из Ирака.

Axios суммирует список требований израильской стороны:

- Иран должен вывезти все свои ракеты дальнего радиуса действия и оружие из Сирии.

– Ирану необходимо остановить производство высокоточных боеприпасов в Сирии.

– Иран должен вывести все свои системы ПВО из Сирии.

– Необходимо следить за пересечением границы между Сирией и Ливаном в целях предотвращения контрабанды оружия “Хезболле” из Сирии.

– Необходимо следить за пересечением границы между Ираком и Сирией, чтобы не допустить проникновения Шиитских ополченцев в Сирию из Ирака.

Ранее в воскресенье, в тот же день, когда на Голанской границе состоялась ночная эвакуация сотен белых касок и членов их семей израильскими силами обороны (ЦАХАЛ), израильские самолеты нанесли крупный авиаудар по правительственному объекту Сирии на северо-западе Сирии в провинции Хама, как сообщается, по комплексу химического оружия.

В минувшие выходные Нетаньяху предупредил, в ставшей привычной манере на протяжении, по крайней мере, последних трех лет, что Израиль постоянно действует против военной деятельности Ирана в Сирии: “мы не прекратим принимать меры в Сирии против попыток Ирана установить там военное присутствие”, – сказал он в предыдущем заявлении.

Хотя, по многим оценкам, ситуация на юге Сирии стабилизируется, поскольку правительство быстро обеспечивает безопасность границы с Иорданией после крупного наступления на группировки ССА, Аль-Каиды и ISIS в регионе, вероятность дальнейших столкновений между Израилем и Дамаском остается высокой, о чем мы уже неоднократно предупреждали.

В последние месяцы было широко распространено сообщение о” секретной ” сделке, заключенной между Россией, Израилем и Сирией, в которой, как сообщается, участвует Сирийская армия, соглашающаяся держать иранские войска подальше от продолжающейся кампании вдоль израильской и Иорданской границ, особенно оспариваемых Голанских высот.

Но с сегодняшними экстренными новостями об отказе Израиля от российских предложений, любая незначительная сделка, которая, возможно, уже была в рамках поэтапного плана, теперь может быть официально отменена.