Как правильно приготовить Иран

- Вы не любите Иран?

- Вы просто не умеете его правильно готовить!

(Обмен фразами на переговорах о «мирном урегулировании в Сирии»)

Израиль провел операцию по спасению британо-американской агентуры с территории Сирии, так как районы, где действовали так называемые «Белые каски» постепенно переходят под контроль правительственных войск. Организаторы химических провокаций против режима Б. Асада как потенциальные свидетели должны были либо быть уничтожены, либо вывезены с территории Сирии. Операцию по их уничтожению было бы невозможно организовать, – поодиночке быстро в пустыне их не выловить, а если бы погибли при подозрительных обстоятельствах несколько подельников, то остальные побежали бы сдаваться армии Асада или русским военным. Пленным сохранили бы жизни в обмен на свидетельские показания против заказчиков химических провокаций, поэтому, заказчики слезно умоляли Израиль организовать эвакуацию исполнителей и членов их семей.

Израиль в процессе эвакуационной операции сбил сирийский самолет, который «бил по террористам»:

https://www.gazeta.ru/army/2018/07/24/11866555.shtml

Израильская система ПВО сбила сирийский военный самолет, производства российской корпорации «Сухой», который, как сообщили в Израиле, нарушил воздушную границу между государствами, сообщила Армия обороны (ЦАХАЛ). По имеющейся информации, по самолету были выпущены две ракеты «Патриот» после того, как воздушное судно на 2 км проникло на территорию Израиля. Сначала появились сообщения о перехвате самолета, однако впоследствии израильское радио сообщило о крушении «Сухого» в районе Голанских высот. Отмечается, что на данный момент официальной информации о состоянии экипажа самолета нет. В Израиле не исключили того, что «Сухой» упал на территории Сирии, хотя, по утверждению израильской стороны, он был сбит в воздушном пространстве Израиля.

Если он «нарушил воздушное пространство Израиля», где и был сбит, то почему он упал на Голанах?

На фоне эвакуационной спецоперации по спасению американо-британской агентурной сети из Сирии, С. Лавров и В. Герасимов посетили Израиль с необъявленным визитом:

http://allpravda.info/vizit-lavrova-igerasimova-trebovaniya-iprosby-izrailya-vsirii-66717.html

Визит Лаврова и Герасимова: Требования и просьбы Израиля в Сирии 24 июля 2018, Израиль отклонил предложение России о недопущении приближения иранских сил в Сирии к израильской границе ближе, чем на 100 километров. Власти еврейского государства добиваются полного вывода военных Ирана из арабской республики и запрета Тегерану любого военного базирования в САР. Об этом по итогам визита в Израиль министра иностранных дел России Сергея Лаврова и начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова изданию The Times of Israel стало известно от высокопоставленого израильского дипломатического источника. Помимо этого, Тель-Авив требует удаления из Сирии всех иранских баллистических ракет и закрытия на сирийской территории предприятий по производству высокоточных ракет. В дополнение ко всему, отмечает источник, израильские власти просят Москву предоставить гарантии того, что все российские системы ПВО, которые обеспечивают воздушное прикрытие указанных объектов, были возвращены в места постоянной дислокации. Наконец, Тель-Авив обратился с просьбой закрыть все погранпереходы между Сирией и Ливаном, по которым, согласно израильской военной разведки, ливанское движение «Хизбалла» продолжает перемещение грузов военного назначения. «Это была очень важная встреча, во время которой мы углубились во многие детали, представили карты и обменялись развединформацией, а также объяснили в деталях нашу политику (на сирийском направлении)», — подчеркнул собеседник The Times of Israel. Вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе продлившейся около двух часов встречи с Сергеем Лавровым и Валерием Герасимовым участвовали министр обороны Авигдор Либерман, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот и советник израильского премьера по национальной безопасности Мейр Бен-Шаббат.

В Израиле сильны и антивоенные настроения: только в мае 2018 года Б. Нетанияху получил право объявлять войну, а в июле его этого права парламентарии уже лишили:

http://новости-мира.ru-an.info/новости/нетаньяху-получил-право-объявлять-войну-ирану/ Нетаньяху получил право объявлять войну Ирану (1 мая 2018)

Израильские парламентарии наделили премьер-министра и министра обороны правом в экстренных случаях вдвоем принимать решение об объявлении войнывместо требовавшегося до сих пор согласия всего правительства, сообщила во вторник пресс-служба кнессета. Минувшей ночью депутаты приняли соответствующую поправку к конституционному закону “О правительстве”. За нее проголосовали 62 из 120 членов кнессета, против высказался 41. “Данная поправка наделяет узкий военно-политический кабинет полномочиями по объявлению войны или утверждению крупной военной операции”, — сообщил парламент. При этом в документе говорится, что для принятия решения о начале военных действий будет достаточно присутствия на заседании половины членов военно-политического кабинета — форума ключевых израильских министров. “В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принять решение об объявлении войны”, — сказано в сообщении. Законопроект скорректировал пункт “алеф” статьи 40 основного закона“О правительстве”, гласящий, что “государство не начнет войну иначе как на основании решения правительства”.

https://ria.ru/world/20180717/1524820879.html

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл — РИА Новости.Израильские парламентарии отменили законодательную норму, которая наделяла премьер-министра и министра обороны страны правом в экстренных случаях вдвоем принимать решение об объявлении войны, сообщила пресс-служба Кнессета.

Большинством голосов депутаты оставили такие полномочия на уровне как минимум военно-политического кабинета — форума ключевых членов правительства. “Отменено положение, разрешавшее премьер-министру и министру обороны самим объявлять войну”, — сказано в пресс-релизе. Поправка к закону “О правительстве”, действовавшая с 30 апреля, допускала такой вариант “в экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума”. Новое решение Кнессета отменяет требование о наличии кворума, который был определен в половину членов военно-политического кабинета. За поправки проголосовали 77 депутатов из 120, против высказались 16.

Тем не менее, несмотря на антивоенные настроения в Израильском парламенте, челночная дипломатия по подготовке войны с Ираном продолжается. После посещения Израиля Лавров и Герасимов отправились в Берлин на встречу с А. Меркель:

https://news.rambler.ru/politics/40402440-lavrov-i-gerasimov-vstretilis-s-vlastyami-germanii/

Лавров и Герасимов встретились с властями Германии Глава МИД Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов прибыли в Берлин для проведения консультации с представителями властей страны по Сирии и Ирану. «Да, обсуждают Сирию и Иран», — сообщил российский дипломатический источник, подтвердив визит Лаврова и Герасимова в Берлин, передает РИА «Новости». Ранее во вторник стало известно, что самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым на борту, предположительно, прибыл в Берлин. В понедельник в Западном Иерусалиме Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, причем визит не был анонсирован.

А потом Лавров и Герасимов отправились в Париж для встречи с Э. Макроном:

http://www.mk.ru/politics/2018/07/24/smi-lavrov-i-gerasimov-otpravilis-v-parizh-obsuzhdat-siriyu.html

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов прибудут в Париж, сообщил дипломатический источник. По его данным, во французской столице они проведут переговоры по ситуации в Сирии. В понедельник Лавров и Герасимов встречались с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Западном Иерусалиме, во вторник были в Берлине на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой немецкого МИД Хайко Маасом.

http://www.mk.ru/politics/2018/07/24/lavrov-i-gerasimov-obsudili-s-makronom-siriyu-i-minskie-soglasheniya.html

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во вторник в Париже встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что на переговорах обсуждалась ситуация в Сирии, вопросы постконфликтного восстановления страны и ускорения процесса политического урегулирования. «Стороны также рассмотрели ход реализации Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года, подтвердив намерение продолжить контакты в рамках «нормандского формата»», – отметили в российском МИД.

Для отвода глаз немного поговорили о Донбассе, но главной темой разговоров был, конечно, Иран. Итак, Нетанияху требует, чтобы все иранские подразделения были выведены из Сирии. Кто же захочет получить ответный удар баллистическими ракетами с территории Сирии, когда войска «антиигиловской коалиции» полетят бомбить Иран?

http://infomaxx.ru/perevodika/izrail-otvergaet-rossiyskiy-plan-po-sirii-chto-teper.html

Израиль отвергает российский план по Сирии. Что теперь? Posted by Инфо-Максon 24.07.2018 ZeroHedge:Израиль отверг российское предложение держать иранские войска в Сирии, не менее чем в 100 километрах от признанной Сирийско-Израильской линии прекращения огня вдоль Голанских высот, сообщает Reuters, в то время как израильское руководство также угрожает привлечь Асада к ответственности “за любую иранскую агрессию”. Согласно шокирующему докладу, в котором цитируется неназванный израильский чиновник, этот вопрос возник во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: 100 километрах И самое главное, чиновник перефразировал следующий обмен мнениями с закрытого заседания: “Нетаньяху сказал Лаврову, что Израиль сохранит свободу операции против иранского присутствия во всей Сирии и привлечет Асада к ответственности за любую иранскую агрессию против Израиля с сирийской территории, потому что Асад является тем, кто принимает иранцев.” Министр иностранных дел Лавров в настоящее время находится в Израиле, после телефонного звонка между Нетаньяху и Путиным в прошлую пятницу, в котором оба лидера договорились, что министр иностранных дел России и генерал российской армии Валерий Герасимов направятся в Тель-Авив для срочных переговоров по Сирии. По словам старшего дипломатического корреспондента израильского канала 10 Барака Равида, премьер-министр Израиля встречался с российской делегацией высокого уровня более двух часов, в сопровождении министра обороны Авигдора Либермана и начальника штаба ЦАХАЛ генерала Гади Айзенкота. На встрече, как сообщается, израильская сторона представила россиянам карты и разведывательные отчеты, якобы демонстрирующие присутствие Ирана в районах, пересекающих границу Голан, а также в других районах Сирии. Extraordinary. Acc. to @BarakRavidsources, #Russiahas told #Israelthat it’ll seek to force #Iran100km away from #Israeli-held 1974 #Golanline. That means all territory west of the red line on map (L). = A truly wild fantasy. Look where #Iranis now (R); per @ETANA_Syria: pic.twitter.com/rJ8Emn6i6n — Charles Lister (@Charles_Lister) July 23, 2018 По словам источника Равида: “израильский чиновник заявил, что цель Израиля-вывести все иранские и проиранские силы со всей сирийской территории, но на первом этапе Россияне хотят отодвинуть иранцев на 65 миль от израильской границы.” Израильский неназванный чиновник, причастный к встрече, заявил далее: ” в конечном итоге нам нужно полностью изгнать иранцев из Сирии. Нетаньяху заявил Лаврову, что Израиль не потерпит иранские военные окопы – ни в районах вблизи границы с Израилем, ни в остальной Сирии.” По сообщениям, Нетаньяху сказал Лаврову, как это перефразировал источник: “Ирану необходимо вывести из Сирии все свои ракеты и оружие большой дальности, остановить производство точных боеприпасов в Сирии и вывести все системы ПВО из Сирии”. Prime Minister Benjamin Netanyahu met this evening at the Prime Minister’s Office with a Russian delegation led by Foreign Minister Sergei Lavrov and Chief of the General Staff of the Armed Forces Valery Gerasimov. pic.twitter.com/jF1iwgAjKq — PM of Israel (@IsraeliPM) July 23, 2018 По словам Равида, “Нетаньяху также потребовал от Лаврова, чтобы все пограничные переходы между Сирией и Ливаном контролировались для предотвращения контрабанды оружия в “Хезболлу”, а пограничные переходы между Ираком и Сирией- для предотвращения проникновения Шиитских ополченцев в Сирию из Ирака. Axios суммирует список требований израильской стороны: - Иран должен вывезти все свои ракеты дальнего радиуса действия и оружие из Сирии.

– Ирану необходимо остановить производство высокоточных боеприпасов в Сирии.

– Иран должен вывести все свои системы ПВО из Сирии.

– Необходимо следить за пересечением границы между Сирией и Ливаном в целях предотвращения контрабанды оружия “Хезболле” из Сирии.

– Необходимо следить за пересечением границы между Ираком и Сирией, чтобы не допустить проникновения Шиитских ополченцев в Сирию из Ирака. Ранее в воскресенье, в тот же день, когда на Голанской границе состоялась ночная эвакуация сотен белых касок и членов их семей израильскими силами обороны (ЦАХАЛ), израильские самолеты нанесли крупный авиаудар по правительственному объекту Сирии на северо-западе Сирии в провинции Хама, как сообщается, по комплексу химического оружия. В минувшие выходные Нетаньяху предупредил, в ставшей привычной манере на протяжении, по крайней мере, последних трех лет, что Израиль постоянно действует против военной деятельности Ирана в Сирии: “мы не прекратим принимать меры в Сирии против попыток Ирана установить там военное присутствие”, – сказал он в предыдущем заявлении. Хотя, по многим оценкам, ситуация на юге Сирии стабилизируется, поскольку правительство быстро обеспечивает безопасность границы с Иорданией после крупного наступления на группировки ССА, Аль-Каиды и ISIS в регионе, вероятность дальнейших столкновений между Израилем и Дамаском остается высокой, о чем мы уже неоднократно предупреждали. В последние месяцы было широко распространено сообщение о” секретной ” сделке, заключенной между Россией, Израилем и Сирией, в которой, как сообщается, участвует Сирийская армия, соглашающаяся держать иранские войска подальше от продолжающейся кампании вдоль израильской и Иорданской границ, особенно оспариваемых Голанских высот. Но с сегодняшними экстренными новостями об отказе Израиля от российских предложений, любая незначительная сделка, которая, возможно, уже была в рамках поэтапного плана, теперь может быть официально отменена.

По просьбе своих британских союзников или по собственной инициативе, но Израиль пытается максимально обезопасить себя перед началом военных действий против Ирана. Зачем Израилю война с Ираном, если риск так велик? Даже парламент Израиля пытается ограничить самостоятельность Б. Нетанияху в объявлении войны, понимая, что угроза реальнее, чем когда-либо ранее. И зачем «наши» власти решили эту войну поддержать?

Кроме как поддержкой грядущей войны я не могу объяснить внезапное рвение на дипломатическом поприще С. Лаврова и В. Герасимова.

Про истинную причину воинственности Биби я уже писала ранее, повторюсь еще раз. Как всегда, причина всех войн — это деньги. Вспомнила про письмо читательницы, на которое сразу не ответила, все откладывала «на потом», хотела сделать небольшую заметочку.

Письмо. Квота в мировых деньгах. Приветствую вас!

Татьяна, мне не понятна эта фраза….

Интересно, понесут ли наказание те, кто украл квоту Израиля в мировых деньгах и поставил своими действиями весь мир на грань ядерной войны, Есть ли информация на эту тему?

Ответ: Квота в мировых деньгах была предоставлена каждой суверенной территории в рамках первого божественного траста (трехсотлетнего). После подписания траста «Новый мировой порядок» в Тегеране в 1943 году, квоты вновь были выделены каждой суверенной территории (не путать с колониями!), но так как государство Израиль было принято в ООН только в середине 1949 года, а израильский народ, как суверен имел право на собственную квоту в мировых деньгах, то квоту им выделил СССР из своей квоты.

Учет по этой квоте до недавнего времени осуществлялся Сбербанком сначала СССР, а потом и РФ. И все было хорошо до того момента, пока кое-кто в Сбербанке не решил эту квоту присвоить… Банально украсть у евреев даже другим евреям было бы небезопасно, поэтому «разрешение» на присвоение квоты испросили лично у Примакова-старшего, который был тогда еще жив. Примаков, как ни странно, разрешил, постановив, что народ Израиля в лице своих «лучших» представителей заберет себе всю квоту СССР целиком, а не какую-то ее жалкую часть. Дальше, как принято, бабло сняли, перевели в американские банки, где деньги и «пропали». Говорят, что еще и кое-кто из «ротшильдов» приложил руку к исчезновению денег, так как они контролируют ЦБ РФ. Потом Примаков помер, квоту СССР присвоить не успели, подошло время расчета, а еврейскому народу получать-то и нечего…

Учетные документы по трасту НМП лежат на хранении в Иране, поэтому Израиль и Иран практически обречены на войну друг с другом, а вся ротшильдовская агентура в мировой политике ускоренными темпами готовит войну на Ближнем Востоке, чтобы ворованное не возвращать. Узок круг этих заговорщиков: Нетанияху, Меркель, Макрон и кое-кто из «наших», – сплошная ротшильдовская агентура готовит войну, чтобы скрыть воровство. Как ни печально это признать, но по планам хозяев известного банкирского дома, Израиль подлежит утилизации, как кредитор, который может потребовать свои деньги обратно… Для готовящейся войны Израиля с Ираном нет никакой другой причины, кроме желания украсть или уничтожить хранящиеся там финансовые документы.

Подчиненные и коллеги «подсанкционного» Торшина, которые «приделали ноги» еврейским денюжкам, благополучно осели в штатах и никакие санкции их не задели. Не они ли стоят за организацией «дела М. Бутиной», косвенно, самим фактом знакомства с «подозреваемой» бросающего тень на репутацию и А. Торшина? Ведь жуликам выгодно, чтобы никто не бегал по Нью-Йорку и не просил вернуть присвоенные деньги? Впрочем, тут у меня полной уверенности нет, и, вероятно, заказчик другой, а высосанное из пальца дело о шпионаже преследует совсем другие цели.