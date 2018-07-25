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Как молодой Си Цзиньпин боролся с коррупцией

16:59. 25 июля 2018 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:


Несколько официозный, но фактически интересный сюжет о том, как молодой председатель Си боролся с коррупционными проявлениями.
Можно провести вполне ясную связь между его взглядами в молодости и нынешней антикоррупционной кампанией в Китае под эгидой КПК.



В мае уже выкладывал материал о молодости председателя Си https://colonelcassad.livejournal.com/4189678.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Китай, коррупция, кпк, си цзиньпин
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