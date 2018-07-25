Экперимент с 4-х дневной рабочей неделей шокировал владельца компании

Первый в своем роде эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, проведенный компанией Perpetual Guardian в Новой Зеландии завершился досрочно, через два месяца. Его результаты настолько поразили Эндрю Барнса, генерального директора Perpetual Guardian, что он решил свернуть опыты и ввел в своей компании четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе.

«Это была всего лишь теория, которую я решил попробовать, поскольку мне хотелось создать лучшую рабочую среду для своей команды», — говорит в интервью CNN Эндрю Барнс. «Я был просто шокирован результатами, когда моя команда пошла дальше моих самых смелых мечтаний».

Несмотря на то, что многие исследования, проводившиеся в течении практически сотни лет, показали многочисленные преимущества, которые может обеспечить сокращенная рабочая неделя для сотрудников, никому как-то не приходило в голову попробовать всё это не практике.

С традиционной точки зрения теории производства и управления начинание Эндрю Барнса представляет собой чистое сумасшествие, поскольку по условиям эксперимента его сотрудники работали только в период с понедельника по четверг, но получали зарплату за полные пять рабочих дней.

То есть согласно теории Эндрю Барнс двинул свой бизнес прямой дорогой к полному разорению, когда в течение восьми недель компания предоставляла каждому из своих 240 сотрудников один выходной день в неделю с полной оплатой, чтобы увидеть, как это изменение повлияло на бизнес.

Параллельное независимые исследование, проводимое специально приглашенными специалистами из Университета Окленда и Оклендского технологического университета, показало, что уровень стресса персонала во время судебных разбирательств (Perpetual Guardian — юридическая фирма) снизился с 45 до 38 процентов, в то время как мотивация к работе сотрудников выросла с 54 процентов до 78 процентов, что дало прирост производительности труда в пересчете на час в среднем на 20 процентов.

Таким образом эти 20 процентов полностью перекрыли оплаченный выходной, в то время как уровень стресса и усталости сотрудников снизился на 7-12%. Полный документальный отчет об эсперименте можно просмотреть < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>.

«То, что мы, в ходе эксперимента увидели — это значительное увеличение удовлетворенности персонала работой, которую люди делают, огромное увеличение мотивации и твердое намерение продолжать работать с компанией. При этом, несмотря на потерю одного рабочего дня фирма не дала никакого снижения производительности», — говорит Барнс в интервью New Zealand Herald.