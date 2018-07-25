Его память затронута “Новичком”
13:25. 25 июля 2018 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Британский дипломат Крейг Мюррей продолжает глумиться над поведением своего правительства в истории с "Новичком".
Начало вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/4318157.html
Сегодня основные средства массовой информации почти не прилагают усилий, чтобы подогнать отчет Чарли Роули о его отравлении под уже существующую смехотворную теорию заговора, которой торгуют правительственные и разведывательные агентства.
ITV News вкратце добавила фразу, «отравленный российским нервным агентом» в их эксклюзивное интервью с Чарли Роули, интервью, в котором им удалось не задавать никаких проницательных вопросов, и из которого они только транслировали сильно отредактированные части. Их собственный сайт содержит комментарий их журналиста Руперта Эвелин:
Он сказал, что коробка, в которой было вещество была запечатана, и что им пришлось использовать нож, чтобы прорезать его.
«Это ставит вопрос: если он не был использован, это единственный Новичок, который существует в этом городе? И был ли это тот же "Новичок" использованный на Сергея и Юлию Скрипаль?
Но информация об открытии пакета ножом не связана с интервью. То, что Роули говорит в интервью, заключается в том, что контейнер был все еще запечатан в целлофане. Предположительно, это был целлофан, который он разрезал ножом.
Итак, как это можно включить в официальную государственную версию?
Предположительно, утверждается, что российские агенты тайно посещали дом Скрипаля, распыляли "Новичок" на ручку двери из этой бутылки духов, а затем, в неизвестном месте, разобрали разбрызгиватель бутылки (мистер Роули сказал, что он должен был вставить его), затем повторно упаковать бутылку в целлофан перед тем, как просто оставить ее где-то, где она может быть обнаружена – предположительно, где-нибудь в помещении, поскольку она по-прежнему выглядела новой, какой ее нашел мистер Роули четыре месяца спустя. Однако ни один другой человек не обнаружил ее в течение четырех месяцев поиска полиции, военной службы и службы безопасности.
Честно говоря, дело в том, что бутылка, якобы используемая для покрытия дверной ручки Скрипалей, выглядит невероятно невероятной. Но тогда вся история правительства уже выглядит невероятно невероятной – в той мере, в которой я буквально не знаю ни одного человека, даже среди моих более правых семей и друзей, которые этому верили. Реакция средств массовой информации, которая бессовестно пропагандировала совершенно убедительные доказательства, «русские сделали это», на крайне неудобные новости от г-на Роули заключалась в том, чтобы засунуть его, насколько это возможно, в повестку дня новостей и не предпринимать никаких реальных усилий для того, чтобы его показания хоть как-то соответствовали выдвигаемой версии.
По его собственным словам, г-н Роули не является надежным свидетелем, его память затронута «Новичком». Небезосновательно предположить, что могут быть и другие причины, по которым он расплывчато говорит о том, где и как он обнаружил упаковку "духов".
Теперь флакон духов находится в руках полиции. Разве не странно, что они не публиковали его фотографии, чтобы увидеть, освежит ли это память кому-то из публики, кто видел его где-то за последние четыре месяца или видел кого-то с ним? «Преступники» знают, на что это похоже, и уже знают, что у полиции есть это, чтобы он не выдавал никакой опасной информации. Вы можете поверить, что блокировка истории и контроль над ее повествованием важнее для властей, чем расследование преступления, которое как мы не должны забывать, теперь является убийством?
https://www.craigmurray.org.uk/ - оригинал на сайте Крейга Мюррея.
Как бы с его разоблачениями и сарказмом не "обнаружилось", что в бытность работы на дипломатической службе, он не домогался какую-нибудь стажерку в посольстве, тем более что в начале "десятых" даже собирались снимать фильм о его работе в Узбекистане, когда его пытались дискредитировать за разоблачения секретных тюрем ЦРУ на территории Узбекистана.
Как утверждается, реальным прототипом для сценария фильма «Наши люди» выступил Крейг Мюррей – он руководил дипломатической миссией в Ташкенте с 2002 по 2004 годы и был уволен со своей должности после череды скандалов.
За некоторое время до скандальной отставки Мюррея в СМИ появились сведения о том, что в отношении дипломата проводится проверка по фактам алкогольных похождений, выдачи виз в обмен на интимные услуги, и прочих нарушений, часть из которых впоследствии пришлось опровергнуть в судебном порядке. Так или иначе, Мюррей после возвращения из Узбекистана выпустил в свет книгу под названием «Убийство в Самарканде», и теперь выясняется, что фильм ВВС имеет много общего и с событиями, отраженными на страницах данной книги.
По мнению оскандалившегося дипломата, вся эта история с увольнением была результатом действий сотрудников родного британского МИДа, пожелавших дискредитировать посла. Видимо, чтобы не раздувать слишком сильную шумиху и позволить создателям фильма без затруднений выпустить свой «шедевр» на экраны, уже публикуются комментарии о том, что события, о которых идет речь, носят характер случайного совпадения. Сам Крэйг считает (цитируем): "…его просто преследуют за правозащитную деятельность в Узбекистане. Кроме борьбы с Каримовым, Крэйг также поведал миру о секретных базах ЦРУ и британской разведки в Узбекистане, о пытках, которыми занимаются западные агенты, а также о размерах коррупции на американские деньги. «Другими словами, – пишет Мюррей, – когда этим летом заключенного сварили заживо, воду нагревали на деньги американских налогоплательщиков». «Попытки рассказать правду об Узбекистане стоили мне работы, – пишет Крейг Мюррей. – Продолжая эти попытки, я попал в кафкианский мир…".
Как сообщается, сейчас Крейг пишет мемуары, работает консультантом нефтяных компаний в Гане, борется за независимость Шотландии и наблюдает падения метеоритов. Нынешняя спутница Надира родила ему сына.
http://www.notum.info/news/politika/britanskij-diplomat-posle-otstavki-budet-uvekovechen-v-skandalnom-kino – цинк
Относительно риторического вопроса в конце, то поверить в такой подход британских властей как раз не трудно.
Источник: colonelcassad.livejournal.com