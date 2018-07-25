Человек и космос. О чем не говорят. Андрей Новиков. Часть 2

Как космос влияет на человека.



Автор-сказитель – Андрей Новиков



Часть 1 –



В эфире мы рассмотрели следующие вопросы:



Связь человека с космическим миром.

Дух, Душа, Дума, Дурь. Энергии человека, вещество человека, общества составляющие человека, органы человека, сущность человека, самость.

Что создаёт человека? Понятия Род, Пра, Мир. Чувствование, ведание, понимание, озарение, проникновение. Что есть человек, творение, творец, орудие или преобразователь?

Цикличность пульсации космоса, планеты и человека. Творчество и паразитизм, к чему тянется душа, способ и сила преображения мира, существование, обществование, веществование. Как организовать мир вокруг себя, сила самости. Традиции взаимодействия с космосом. Зачем нам космос и мы ему.



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Источник: www.youtube.com