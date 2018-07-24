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Сводки от ополчения Новороссии 24 июля 2018

15:52. 24 июля 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ готовят в Кировограде минеров для подрывной деятельности в Донбассе

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ВСУ используют НАТОвское вооружение

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Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 24 июля 2018

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Мирная жительница ДНР ранена в результате обстрела ВСУ

Мирная жительница ДНР ранена в результате обстрела ВСУ | Русская весна

Мирная жительница Докучаевска получила ранение в результате обстрела города со стороны украинских карателей.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе оперативного командования ДНР.

«Вчера вечером в результате обстрела Докучаевска, находясь во дворе своего дома по адресу переулок Коммунальный 4/4, осколочное ранение получила девушка 1987 года рождения»,- отметили в командовании.

Там добавили, что пострадавшей оказана своевременная медицинская помощь.

Отмечается, что обстрел велся украинскими боевиками 93-й отдельной механизированной бригады под руководством командира Владислава Клочкова. 

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