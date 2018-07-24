Сводки от ополчения Новороссии 24 июля 2018
- 14:54 ВСУ готовят в Кировограде минеров для подрывной деятельности в Донбассе.
- 14:07 ВСУ используют НАТОвское вооружение.
- 11:43 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 24 июля 2018.
- 08:00 Мирная жительница ДНР ранена в результате обстрела ВСУ.
ВСУ готовят в Кировограде минеров для подрывной деятельности в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ используют НАТОвское вооружение
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 24 июля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Мирная жительница ДНР ранена в результате обстрела ВСУ
Мирная жительница Докучаевска получила ранение в результате обстрела города со стороны украинских карателей.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе оперативного командования ДНР.
«Вчера вечером в результате обстрела Докучаевска, находясь во дворе своего дома по адресу переулок Коммунальный 4/4, осколочное ранение получила девушка 1987 года рождения»,- отметили в командовании.
Там добавили, что пострадавшей оказана своевременная медицинская помощь.
Отмечается, что обстрел велся украинскими боевиками 93-й отдельной механизированной бригады под руководством командира Владислава Клочкова.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su