Первое в истории России уголовное дело за “отрицание Холокоста” уже обещает развалиться!
Доктор политических наук депутат Государственной Думы 4-го созыва Андрей Савельев показал Пермскому краевому суду полную несостоятельность «психолого-лингвистической экспертизы», выполненной по поручению следствия экспертами Ханзафаровой Дилей Линаровной и Абитовым Ильдаром Равильевичем по «делу об отрицании 6 миллионов» против пермского публициста Романа Юшкова.
Сегодня (23 июля) состоялось предварительное заседание по обвинению Юшкова по статьям «Реабилитация нацизма» (ч.1 ст. 384.1 УК РФ) и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ч.1 ст. 282). Общественный деятель подвергся уголовному преследованию после того, как сделал на своих страницах в социальных сетях перепост статьи мурманского писателя Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с "Holocaust six millions jews"!», сопроводив её одобрительными вступлением и комментариями.
Доктор наук Андрей Николаевич Савельев является авторитетным специалистом в области этнополитики, политической мифологии, исследования политических институтов и процессов. В Государственной Думе он работал заместителем председателя сначала Комитета по СНГ и связям с соотечественниками, затем - Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, автор более 20 монографий и нескольких сотен статей. Авторитет и компетентность А.Н.Савельева в этой сфере настолько высоки, что Пермский краевой суд не нашёл оснований отказать в приобщении его заключения к делу в качестве мнения специалиста.
«Никаких признаков реабилитации нацизма в высказываниях Р.А.Юшкова нет, - пишет в выводах своего анализа Андрей Савельев. - Автор обсуждает тему фальсификации жертв нацистских преступников, а вовсе не пытается их реабилитировать. Он не оспаривает установленные Нюрнбергским трибуналом факты. Его позиция обоснована ссылками на документы и установленные факты, которые остались для экспертов неизвестными... Эксперты, ничего не поняв в представленном для анализа документе, говорят о какой-то «общепринятой точке зрения на Холокост», не ссылаясь на какие-либо источники и не излагая такой точки зрения... Эксперты аннулируют все свои домыслы одним соображением в финальной части своего сочинения: автор «не обсуждает массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны». Если «не обсуждает», тогда экспертиза вообще не имеет смысла. Никаких признаков возбуждения розни или вражды в отношении какой-либо национальной группы со стороны Р,А.Юшкова нет. Его высказывания направлены исключительно на участников дискуссии и осуждают их за невежество, приверженность не фактам, а солидарности с распространителями ложной информации. Эксперты же демонстрируют... неспособность понять, где имеется локальный конфликт интернет-дискуссии, а где пропагандируется ненависть и вражда, унижение достоинства по национальному признаку... Эксперты продемонстрировали свою зависимость от внешних факторов, сведя свои писания к тому, что автор опровергает информацию о Холокосте. Между тем, слово «холокост» не использовалось Нюрнбергским трибуналом, а в настоящее время имеет множественные трактовки, включая понимание под этим словом «мифа Холокоста» - своеобразного пропагандистского продукта, широко используемого определенными силами (в основном еврейскими организациями США) для получения моральных и материальных выгод».
Судья Андрей Кузнецов удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных и назначил формирование коллегии присяжных на 22 августа. На следующий день назначено начало рассмотрения дела по существу.
"Сейчас мы только в начале пути, после формирования коллегии присяжных начнется рассмотрение дела, - говорит адвокат Роман Ахметов из адвокатского бюро "Ахметов, Хозяйкин и Партнеры". - Ожидаем незашоренный взгляд на данное дело со стороны присяжных. Ведь они с одной стороны не связаны с правоохранительной системой, а с другой стороны сами являются пользователями интернета, участниками рассматриваемых общественных отношений. В этом смысле дело Романа Юшкова во многом знаковое как с точки зрения оценки поведения пользователей в сети, так и с позиции реализации в нашей стране свободы выражения собственного мнения на исторические события, а также права каждого, подвергая сомнению недоказанные факты, вступать в дискуссии по острым вопросам современности".
Мера пресечения подсудимому оставлена в виде подписки о невыезде.
Агентство «Перископ». Источник.
Приложение:
1. "Инициатор пермского уголовного дела против Романа Юшкова хотел бы видеть на скамье подсудимых и Путина с его командой!"
2. "Раввины начали оправдываться за нацистов-евреев, служивших у Гитлера!".
3. «Арийскую теорию» сначала опробовали на украинцах, уже потом она была вбита в мозги немцам".
23 июля 2018 г. Мурманск. Антон Благин
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Коллеги, а по чему ни кто не говорит о холокосте славян? А ведь нас травили и до сих пор травят и будут травить пока мы разрознены. Мало того, что фальсифицировали нашу историю так и ещё и навязали чуждую нам религию. Нас заставили верить в иудейского бога Исуса Христа. В том, что он был сомнений не каких, но этот по истине героический человек пришёл на земли Израилевы, что бы спасти иудеев. Но нам до сих пор пытаются объяснить, что эта истинная вера. Да она истинная , но не для славян, нас спасать Иисусу не было нужды. В то замечательное время славяне не знали рабства, не приносили кровавые жертвы “золотому тельцу”. У нас была ведическая культура, но злу необходимо было поработить Русь и оно это сделало. Коллеги, пришло время освободится от этого рабства и сказать, что Иисус не наш Бог, а наш Бог- это справедливость! Хватит терпеть навязанную нам культуру,
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у кого власть тот и рулит.
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РПЦ и Ватикан – павлианство, а не христианство.
Читайте Толстого и Благина.
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Знаете что я выяснил опытным путем, на порталах типа ютуба комментарии пишут одни и те же люди, создавая массовку и как-бы создавая видимость вовлечения молодежи, а в целом ситуация не такая как нас хотят убедить, но сидеть сложа руки нельзя