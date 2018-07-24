Они определенно не хотят Трампа

После этих заявлений доллар подорожал почти на рубль.Кроме того, сегодня мы узнали, что:1. Российские хакеры взломали ключевые инфраструктурные компьютерные сети США и при желании, могут устроить полный блэкаут.2. Сенат США начал разработку нового санкционного пакета против России, который затронет прежде всего крупные государственные компании и олигархов.3. Законодатели США готовят соответствующие поправки в законодательство, чтобы помешать США выйти из НАТО по своевольному решению Белого Дома, на случай, если Трамп попытается реализовать свои угрозы в адрес Германии и Канады.4. Турции было официально отказано в поставке F-35 из-за покупки у России С-400. Анкару обвинили в том, что она попала под российское влияние и пока это не изменится, фиг она получит новые самолеты. И вообще, своими отношениями с Россией, Эрдоган подрывает единство НАТО.5. Командование операций США в Сирии заявило, что планирует оставаться в Сирии еще 2-3 месяца для "окончательной победы над ИГИЛ.6. Постпред США в СБ ООН заявила, что Россия и США никогда не будут друзьями.Вот примерно так выглядит вещественная реакция американского военно-политического истеблишмента, которая подготавливалась истеричной кампанией в СМИ. Разумеется, Трамп пытается переводить стрелки на демократов и грозит различными карами фрондирующим спецслужбистам, но этого мало, чтобы соскочить с крючка.Впрочем, уже сам факт подобной грызни, вполне удобен, так как эта внутренняя борьба ускоряет процессы ослабления глобального влияния США. И если Трампу не объявят импичмент, то еще как минимум 2 года Вашингтон будет подобным образом лихорадить.

Источник: colonelcassad.livejournal.com