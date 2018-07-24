Они определенно не хотят Трампа
22:30. 24 июля 2018 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Единственный путь для Трампа в отношении России, если верить новостям….
«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет бороться за возможность повлиять на предстоящие выборы, Основываясь на том, что до меня ни один президент не был так жесток с Россией, они будут продвигать демократов. Они определенно не хотят Трампа!» (с) Дональд Трамп
После этих заявлений доллар подорожал почти на рубль.
Кроме того, сегодня мы узнали, что:
1. Российские хакеры взломали ключевые инфраструктурные компьютерные сети США и при желании, могут устроить полный блэкаут.
2. Сенат США начал разработку нового санкционного пакета против России, который затронет прежде всего крупные государственные компании и олигархов.
3. Законодатели США готовят соответствующие поправки в законодательство, чтобы помешать США выйти из НАТО по своевольному решению Белого Дома, на случай, если Трамп попытается реализовать свои угрозы в адрес Германии и Канады.
4. Турции было официально отказано в поставке F-35 из-за покупки у России С-400. Анкару обвинили в том, что она попала под российское влияние и пока это не изменится, фиг она получит новые самолеты. И вообще, своими отношениями с Россией, Эрдоган подрывает единство НАТО.
5. Командование операций США в Сирии заявило, что планирует оставаться в Сирии еще 2-3 месяца для "окончательной победы над ИГИЛ.
6. Постпред США в СБ ООН заявила, что Россия и США никогда не будут друзьями.
Вот примерно так выглядит вещественная реакция американского военно-политического истеблишмента, которая подготавливалась истеричной кампанией в СМИ. Разумеется, Трамп пытается переводить стрелки на демократов и грозит различными карами фрондирующим спецслужбистам, но этого мало, чтобы соскочить с крючка.
Впрочем, уже сам факт подобной грызни, вполне удобен, так как эта внутренняя борьба ускоряет процессы ослабления глобального влияния США. И если Трампу не объявят импичмент, то еще как минимум 2 года Вашингтон будет подобным образом лихорадить.
Источник: colonelcassad.livejournal.com