Доброго всем здоровья!

Как уже было заявлено в предыдущем выпуске, мной была собрана хорошая практическая база по здоровью как универсальной ценности человечества, где состояние здоровья индивидов напрямую зависит от того, насколько здорово само общество.

Вот как о коллективном сознании сообщает психолингвист Марта Николаева-Гарина:

— Хотим мы того или нет, но наше индивидуальное сознание находится на территории коллективного сознания, поэтому мы во многом думаем одинаково, имеем похожие убеждения, ориентируемся на одни и те же ограничения, и, в результате, имеем похожие проблемы.

И хотя коллективный разум это не тюрьма, всё же выбраться за его границы бывает очень не просто. Ведь мы же постоянно находимся в социуме, рядом друг с другом, и значит цепляем друг от друга деструктивные убеждения, страхи, негативный опыт и прочее, нам совсем ненужное, которое и становится в итоге причиной наших реальных проблем.источник

Представляю вашему вниманию флэш-медийный журнал «Очищение Разума, Души и Тела. Выпуск 2. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого».

Техника Живорада Славинского проста, очень эффективна, выполняется как самостоятельно, так и при помощи любого партнёра, помогает избавиться от самых болезненных и неприятных воспоминаний, проблем, фобий.

Как говорят в народе «ЧЕМ СОСУД НАПОЛНЕН, ТО ИЗ НЕГО И ЛЬЁТСЯ», поэтому желаю вашему «сосуду» быть наполненным ЛЮБОВЬЮ иБЛАГОДАРНОСТЬЮ, тогда и не понадобятся вам ни поводыри, ни жрецы, ни психологи..

Как всегда, вы можете свободно найти всю информацию в Интернете или же в этомжурнале ..

С уважением — В.Л.

P.S.

Притча «Два весла»

Лодочник перевозил путешественника на другой берег.

Путник заметил, что на веслах лодки были надписи. На одном весле было написано:«Думай», а на втором: «Делай».

— Интересные у тебя весла, — сказал путешественник. – А зачем?

— Смотри, — улыбаясь, сказал лодочник. И начал грести только одним веслом, с надписью «Думай».

Лодка начала кружиться на одном месте.

— Бывало, я думал о чем-то, размышлял, строил планы… Но ничего полезного это не приносило. Я просто кружил на месте, как эта лодка.

Лодочник перестал грести одним веслом и начал грести другим, с надписью «Делай». Лодка начала кружить, но уже в другую сторону.

— Бывало, я кидался в другую крайность. Делал что-то бездумно, без планов, без чертежей. Много сил и времени тратил. Но, в итоге, тоже кружился на месте.

— Вот и сделал надпись на веслах, — продолжал лодочник, — чтобы помнить, что на каждый взмах левого весла должен быть взмах правого весла и только тогда можно будет попасть туда, куда хочешь. источник

Очищение Разума, Души и Тела. Выпуск 1. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

Источник: vk.com