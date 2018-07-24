Новости Украины и Новороссии 24 июля 2018
- 09:00 Отказался убить в себе русского: какой Украине посвятил Усик победу?.
- 07:59 Британский королевский адвокат: Янукович не просил Путина о вводе ВС РФ на Украину.
- 02:29 Провал на помойке Дякулы.
- Вчера 23:31 Война за жизнь на два фронта. Экс боец “Беркута” Денис Запорожец, борется с онкологией.
- Вчера 22:48 Неожиданно: ВСУ будут отчитываться перед военными инспекторами из Белоруссии.
Отказался убить в себе русского: какой Украине посвятил Усик победу?
Украинский журналист Михаил Мищишин раскрывает смысл победы украинского боксера Александра Усика.
Прежде чем победить Мурата Гассиева, Усик сумел победить себя. Он не стал в погоне за политической модой в Украине уничтожать русского в себе. И поэтому сумел победить россиянина.
Несмотря на то, что победу боксера Усика, сумевшего выиграть все чемпионские пояса в тяжелом весе, и, ставшего, таким образом, абсолютным чемпионом и обладателем Кубка Мохаммеда Али, да еще на поле соперника — в Москве, пытаются приписать себе все, кому ни лень в Украине, она принадлежит только ему.
И только он сам может посвятить ее Украине, что, Александр Усик, собственно, и сделал. Он слишком необычный украинец, чтобы его можно было классифицировать по привычным шаблонам.
Власть в Украине видит в победе Усика прообраз победы украинского звытяжного духу над московською ордою.
Но благородные рыцарские слова Усика только что побежденному им Гассиеву о том, что у того все еще впереди, и уважение, которое он проявил к своему низложенному противнику, чьи отобранные чемпионские пояса он водрузил на себя, было воспринято и на гордом, не прощающем обид Кавказе, откуда родом осетин Гассиев, и в Москве, имеющей свои давние счеты с Киевом.
Обычно украинские одвични лыцари духу так себя не ведут. Они нападают десятером на одного, а потом выкладывают у себя на страничках видеорепортажи о своих победах. Не на ринге, не на Донбассе, не в России, в конце-концов, а на улицах украинских городов, на которых они избивают и унижают своих же соотечественников, позоря тем самым и Украину.
Не вписывается Усик и в образ русского воина, который также пытаются на него напялить. Потому что на его плечах флаг Украины и он нигде и никогда не отделяет себя от Украины и Киева, где живет.
Он посвящает свои победы Украине. Но какой?
Мне кажется, разобраться в этом сейчас для многих украинцев важней, чем отдать дань его успешной попытке воспроизвести стиль Мохаммеда Али: порхать, как бабочка и жалить, как пчела, что сделали многие. При всей значимости победной тактики боя, она, на мой взгляд, проистекает из более важных вещей.
Читайте также: «Я белой завистью завидую крымчанам», — экс-депутат Рады проехал по Крымскому мосту (ВИДЕО)
Усик остался верен Украинской православной церкви Московского патриархата. Он заявляет о том, что бьется за свою православную веру.
Если бы не его победы, это автоматически вычеркнуло бы его из списка давно уже окатоличенных и оправославленных Киевским патриархатом украинцев в глазах многих патриотов. А так, им сейчас приходится закрывать на это глаза, и говорить о том, что победила Украина.
Та самая Украина, которая гонит, ущемляет и унижает Московский патриархат, отнимает силой у него храмы, травит его священнослужителей и верных. А значит — травит и преследует и Усика, как прихожанина именно этой церкви.
Второй признак, по которому Усика трудно квалифицировать как современного политического украинца — он предпочитает не отвечать на вопрос, чей Крым?
Он родом из Симферополя, там живет его родня, и он не плюет во славу Украины в тот колодец, из которого он появился на свет Божий. И в этом, как и в его православной вере — его родимые источники силы. И они не мешают ему любить Украину и называть ее родненькой.
Феномен настоящего, сильного и благородного украинца — боксера Александра Усика заключается в том, что он отказался убить в себе русского.
Хотя именно этого требует сегодня от украинцев власть и весь цивилизованный мир. Убей в себе русского и отправляйся на восток и в Крым убивать русских!
В случае Усика это означает убить самого себя и всю свою родню.
Галицкий выбор, который мы, захидняки, навязываем сегодня всей остальной Украине, заключается именно в этом. Убей в себе русского! Мы давно отказались от своих русинских корней, и теперь требуем этого же и от восточных украинцев. Предатель требует от других всегда одного и того же. Такого же предательства.
Предавая русского в себе, мы сами лишаем себя источников силы и залога наших будущих побед. Главное, что надо сделать украинцам — это перестать чуждаться своей генетической русскости, остаться верными себе и перестать быть предателями.
Только так мы можем остаться или даже снова стать украинцами. Необычными русскими, тянущимися на Запад. Все просто.
Вот в чем лично для меня смысл победы украинского боксера Александра Усика.
Читайте также: «Тварь, ты убил патриотизм!» — украинские боевики-садисты готовы растерзать Порошенко (ВИДЕО)
Михаил Мищишин
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Британский королевский адвокат: Янукович не просил Путина о вводе ВС РФ на Украину
Британская адвокатская школа нанесла удар по больному месту майданных властей Украины. Вопрос касается постоянных заявлений Киева о том, что Виктор Янукович просил у Владимира Путина о введении российских войск. Тщательно изучив небезызвестный текст от 1 марта 2014 года, доктор международного права Оксфордского университета Британии Морис Мендельсон представил свои выводы по обсуждаемому на Украине вопросу.
По словам британского адвоката, письмо Януковича не было приглашением для введения ВС РФ на территорию Украины.
Юрист Мендельсон, который имеет статус королевского адвоката Её величества:
Отмечено, что этот договор на тот момент являлся важнейшим в двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, был ратифицирован обоими государствами, а потому письмо Януковича носило абсолютно легитимный характер.
Мендельсон:
Это заявление прокомментировал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк. По его словам, ещё один ведущий эксперт в области международного права фактически опровергает доводы нынешнего Киева о том, что Янукович совершил акт государственной измены, попросив президента России о вводе войск на Украину.
Ранее доводы Киева опровергли американский юрист из Нью-йоркского университета Эндрю(Андрей) Даниленко и ряд других международных экспертов.
После этого майданная среда зашлась в истерике относительно заявлений упомянутого Мориса Мендельсона. Занесут в списки экстремистского “Миротворца” (*заблокирован в РФ)?
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Провал на помойке Дякулы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Война за жизнь на два фронта. Экс боец “Беркута” Денис Запорожец, борется с онкологией
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Неожиданно: ВСУ будут отчитываться перед военными инспекторами из Белоруссии
Инспекционная группа военных Беларуси проведет проверку на территории Украины и посетит одну из воинских частей ВСУ.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
«С 24 по 27 июля в рамках соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности инспекционная группа проведет инспекцию указанного района на территории Украины и посетит одну из воинских частей», — говорится в сообщении белорусского ведомства.
В Минобороны уточнили, что целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.
«В ходе посещения будет оценена информация, представленная Украиной государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, по личному составу, основным системам вооружения и военной техники посещаемой воинской части», — отметили в белорусском министерстве.
Читайте также: Изнасилованы в плену ДНР: ВСУшникам выдали справки (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su