Новости Украины и Новороссии 24 июля 2018

Украинский журналист Михаил Мищишин раскрывает смысл победы украинского боксера Александра Усика.

Прежде чем победить Мурата Гассиева, Усик сумел победить себя. Он не стал в погоне за политической модой в Украине уничтожать русского в себе. И поэтому сумел победить россиянина.

Несмотря на то, что победу боксера Усика, сумевшего выиграть все чемпионские пояса в тяжелом весе, и, ставшего, таким образом, абсолютным чемпионом и обладателем Кубка Мохаммеда Али, да еще на поле соперника — в Москве, пытаются приписать себе все, кому ни лень в Украине, она принадлежит только ему.

И только он сам может посвятить ее Украине, что, Александр Усик, собственно, и сделал. Он слишком необычный украинец, чтобы его можно было классифицировать по привычным шаблонам.

Власть в Украине видит в победе Усика прообраз победы украинского звытяжного духу над московською ордою.

Но благородные рыцарские слова Усика только что побежденному им Гассиеву о том, что у того все еще впереди, и уважение, которое он проявил к своему низложенному противнику, чьи отобранные чемпионские пояса он водрузил на себя, было воспринято и на гордом, не прощающем обид Кавказе, откуда родом осетин Гассиев, и в Москве, имеющей свои давние счеты с Киевом.

Обычно украинские одвични лыцари духу так себя не ведут. Они нападают десятером на одного, а потом выкладывают у себя на страничках видеорепортажи о своих победах. Не на ринге, не на Донбассе, не в России, в конце-концов, а на улицах украинских городов, на которых они избивают и унижают своих же соотечественников, позоря тем самым и Украину.

Не вписывается Усик и в образ русского воина, который также пытаются на него напялить. Потому что на его плечах флаг Украины и он нигде и никогда не отделяет себя от Украины и Киева, где живет.

Он посвящает свои победы Украине. Но какой?

Мне кажется, разобраться в этом сейчас для многих украинцев важней, чем отдать дань его успешной попытке воспроизвести стиль Мохаммеда Али: порхать, как бабочка и жалить, как пчела, что сделали многие. При всей значимости победной тактики боя, она, на мой взгляд, проистекает из более важных вещей.

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Усик остался верен Украинской православной церкви Московского патриархата. Он заявляет о том, что бьется за свою православную веру.

Если бы не его победы, это автоматически вычеркнуло бы его из списка давно уже окатоличенных и оправославленных Киевским патриархатом украинцев в глазах многих патриотов. А так, им сейчас приходится закрывать на это глаза, и говорить о том, что победила Украина.

Та самая Украина, которая гонит, ущемляет и унижает Московский патриархат, отнимает силой у него храмы, травит его священнослужителей и верных. А значит — травит и преследует и Усика, как прихожанина именно этой церкви.

Второй признак, по которому Усика трудно квалифицировать как современного политического украинца — он предпочитает не отвечать на вопрос, чей Крым?

Он родом из Симферополя, там живет его родня, и он не плюет во славу Украины в тот колодец, из которого он появился на свет Божий. И в этом, как и в его православной вере — его родимые источники силы. И они не мешают ему любить Украину и называть ее родненькой.

Феномен настоящего, сильного и благородного украинца — боксера Александра Усика заключается в том, что он отказался убить в себе русского.

Хотя именно этого требует сегодня от украинцев власть и весь цивилизованный мир. Убей в себе русского и отправляйся на восток и в Крым убивать русских!

В случае Усика это означает убить самого себя и всю свою родню.

Галицкий выбор, который мы, захидняки, навязываем сегодня всей остальной Украине, заключается именно в этом. Убей в себе русского! Мы давно отказались от своих русинских корней, и теперь требуем этого же и от восточных украинцев. Предатель требует от других всегда одного и того же. Такого же предательства.

Предавая русского в себе, мы сами лишаем себя источников силы и залога наших будущих побед. Главное, что надо сделать украинцам — это перестать чуждаться своей генетической русскости, остаться верными себе и перестать быть предателями.

Только так мы можем остаться или даже снова стать украинцами. Необычными русскими, тянущимися на Запад. Все просто.

Вот в чем лично для меня смысл победы украинского боксера Александра Усика.

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Михаил Мищишин