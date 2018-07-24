Роули заявил, что флакон с "Новичком" он нашел в Эймсбери, тот треснул у него в руках, после чего он подарил ее Дон Стерджесс, после чего наконец то кто-то умер в истории про смертельно опасный нервно-паралитический агент.

В рамках показаний Роули, эта история теперь выглядит так.



1. Кто-то (если вы британская пресса, то это Россия) решил убить Скрипаля с помощью смертельно опасного "нервно-паралитического агента" (если вы британская пресса, то такое средство убийства есть только в России), который гарантировано убивает жертву.

2. В Англию засылаается группа киллеров (если вы британская пресса, то 6 агентов ГРУ во главе с женщиной), которые устанавливают слежку за Скрипалями в самом мирном городе на Земле, если не считать расположенную рядом лабораторию химической и биологической войны, случайно проводящую в эти дни учения по отражению химической угрозы.

3. Когда наступает час Х – киллеры незаметно намазывают дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери бецветным гелем не имеющим запаха и ждут Скрипалей, которые ничего не подозревая, гуляют по Солсбери.

4. Скрипали приходят и обмазывают руки бесцветным гелем без запаха, после чего через несколько часов одновременно вырубаются несмотря на разницу в возрасте, поле, весе, физиологии. Попутно обмазывается "Новичком" и один случайный британский полицейский.

5. При этом, смертельно опасный яд не срабатывает так, как должен сработать и никто не умирает, хотя разработчики "Новичка" уверяют, что даже простой контакт с веществом ведет к неминуемому летальному исходу, в лучшем случае к смерти мозга. Мозг оказывается не задет!

6. Британская полиция начинает перебирать улики – водку, гречку, автомобиль, Кипр, кота, хомячка, но в итоге устанавливает, что "Новичком" намазали дверную ручку. Тем не менее, главную улику так и не нашли, так как агенты ГРУ не уничтожили ее, а просто выбросили на улице в соседнем городе, чтобы никто не догадался.

7. Проходит 4 месяца. Погожим летним днем британский наркоман Чарли Роули в поискам очередной дозы модифицированного героина популярного в этом сезоне, прогуливался по безопасному городку Эйсмбери. И случайно нашел на улице флакон с "Новичком".

8. Флакон с "Новичком" он принял за духи, которые сильно пахли аммиаком. При этом, как только он поднял флакон, тот треснул в его руках и он вступил в контакт с "Новичком". Как и положено благовоспитанному британскому наркоману, он не выбросили эти чудесные "духи";, а отнес их домой к коллеге по употреблению героина Дон Стерджесс.

9. Дома они побрызгали на себя бесцветным гелем, который превратился в "духи" с запахом аммиака – Роули 1 раз, а Стерджесс 2 раза, потому что какой нормальный человек откажется понюхать нечто пахнущее аммиаком и попшикать им на себя.

10. По итогу – Роули тоже не умер и лишь на пятой жертве "смертельно опасный яд с гарантированным исходом" хоть кого-то убил, и то, только потому, что британцы совсем распоясались и начали использовать "Новочок" как духи.

11. Лабораториая химической и биологической войны в Портон-Дауне заявила о своей непричастности к происходящим вокруг нее отравлениям и что у нее "Новичка" нет, хотя его можно найти просто бродя по улице. После чего получила правительственный грант в 50 млн. фунтов.

12. По итогу – Россию объявили виновной, Портон-Даун получил деньги, Чарли Роули получил курс лечения в государственной клинике, Скрипали получили убежище, племянница стала кандидатом в депутаты и лишь одна умершая наркоманка стала очередным немым свидетельством зловещих преступлений России в самом мирном городе на Земле.

13. Судьба отравителей теряется в безвестности, но если судить по характеру этой истории, то их наверняка сослали в Сибирь, где всех похоронили в вечной мерзлоте, для верности полив сверху с "Новичком".





В рамках новых показаний британского наркомана Чарли Роули, история с "Новичком" неизбежно меняется.

Источник: colonelcassad.livejournal.com