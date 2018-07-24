Николай Стариков: обмен «любезностями» между Трампом и Роухани может привести к войне

Источник: politros.com

Дональд Трамп ответил на угрозу иранского президента Хасана Роухани. Пишет «ТАСС».

По словам Трампа, если Роухани продолжит в том же духе и не остановится в своих угрозах в отношении Соединенных Штатов, то Иран столкнется с жуткими последствиями, которых ещё не знала история страны. Трамп добавил, что Америка – не то государство, которое будет терпеть нападки.



Ранее президент Роухани посоветовал президенту США «не играть с огнем» и добавил, что Иран не собирается идти на поклон к кому бы то ни было.

Порой такой обмен «любезностями» напоминает недавно разрешенный конфликт между Ким Чен Ыном и Трампом. Конечно, подписанное соглашение в Сингапуре, ни к чему результативному не привело, но градус напряженности между КНДР и США снизился. Трамп назвал отношения с Северной Кореей «дружественными», а самого лидера КНДР – «хорошим парнем». Надолго ли затишье перед бурей, другой вопрос, но КНДР на какое-то время оставили в покое. Можно ли применить данный сценарий к той сложной ситуации, которая сложилась с Тегераном? Значит ли, что Трамп пытается психологически подавить своего противника или на самом деле готовится пойти на «мировую»? И к чему в действительности могут привести взаимные угрозы между иранским лидером и президентом Америки? На эти вопросы ответил корреспондентам «ПолитРоссии» российский общественный и политический деятель Николай Стариков.

По мнению политолога, вряд ли к данной ситуации применим сценарий КНДР.

«Иран выбран США и Трампом в качестве мишени для экономического и политического давления. Все мы помним, что США под надуманным предлогом вышли из ядерного соглашения с Ираном, которое заключил в свое время Обама. И фактически сделали так, что сделка стала невыполнимой, потому что они не только сами продолжают санкционную политику в отношении Тегерана, но и заставляют всех остальных ей следовать. Поскольку у них в руках находятся финансовые рычаги, международные системы платежей, то и спорить с ними получается себе дороже, поэтому вряд ли будет заключена какая-то новая сделка с Ираном, потому что Вашингтоном не была выполнена предыдущая», – сказал эксперт.

По словам Старикова, в сложившихся условиях о чем-то договариваться – это глупая затея.

«Что касается КНДР и Ким Чен Ына, Трамп с ними ни о чем не договорился, все документы, которые были подписаны, никого ни к чему не обязывают. И самым важным из подписанных пунктов является розыск останков погибших американских солдат во время Корейской войны, поэтому говорить о каком-то новом соглашении с Тегераном категорически преждевременно», – подчеркнул Стариков.

Политолог высказал мнение, что все эти угрозы могут привести к войне.

«США нужно создать почву для изменения государственной политики Ирана. Грубо говоря, им нужен государственный переворот. Будет ли он произведен в результате цветных технологий? Вряд ли, не получалось. Значит, будут применены другие способы – экономическое давление, попытки вызвать внутренние беспорядки, ну и на крайний случай изменение политики государства и его военное поражение», – заключил эксперт.

Напомним, Трамп вывел свою страну из иранского ядерного соглашения 8 мая 2018 года. Его действия осудили все страны-участницы договора и пытались «вразумить» коллегу, но Трамп остался непреклонен. Американский лидер ввел санкции против Тегерана. «Черное золото» уже отказались покупать несколько японских компаний, которые до этого сотрудничали с Ираном. В качестве альтернативы Страна восходящего солнца выбрала Саудовскую Аравию и ОАЭ, с которыми теперь будет сотрудничать в плане поставок нефти.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru