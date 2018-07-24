Ненавидящие Россию артисты продолжают работать в российском телеэфире

Но иногда всплывают странные «нюансики». Вот последний пример, хотя и совершенно типичный: канал «Россия-1» выпускает свежий телесериал «Замок на песке», где в главной роли снялся Анатолий Пашинин – уехавший на Украину актёр, побратавшийся с карательным батальоном «Азов» и носящий его нашивки, призывавший «вырезать российский ОМОН» и свергать власть так же, как это сделали на «Майдане». Сериал снимался уже после всех событий, когда Пашинин только ленивым не сообщил о своей политической позиции и не показал стриженную под козацкий "оселедец" голову.

Несистемная оппозиция кричит о цензуре, западные СМИ – об ужасной российской пропаганде, а наше телевидение тем временем ежедневно освещает важные для страны темы, рассказывает об успехах и неудачах в стране, и кажется, что оно придерживается довольно объективного курса.



И как же российский телеканал снял и теперь намерен показывать россиянам актёра, который русских официально называет врагами? Платить ему деньги?

И это не единичный случай, таких примеров можно привести россыпью. Например, Лолита Милявская, которая все новогодние праздники не исчезала с телеэкранов и регулярно колесит по стране, дает концерты и корпоративы.



При этом она открыто говорит на украинском телевидении, что «москали – заклятые враги» и «их надо потреблять, что я и делаю».





Другой свежий пример – Алексей Горбунов, который с началом «Майдана» уехал на Украину и начал сниматься там в сериалах типа «Гвардия» (о событиях так называемой АТО) или «Последний москаль» (название говорит само за себя). Горбунов открыто поддержал бандеровскую власть в Киеве, "бойцов АТО", убивающих Донбасс, и антироссийскую истерию.

Правда, с недавних пор он жалуется, что заработки в "незалежной" после московских смехотворные, и работает он там больше ради морального удовлетворения.



А за деньгами приезжает обратно к «клятым москалям». Как раз пару месяцев назад вышел сериал «Ленинград 46» – тоже, как вы догадываетесь, на телеканале «Россия-1». "Незалежных" гривен Горбунову не хватает, поэтому он, как и Лолита Милявская приезжает «потреблять москалей».











Мало? Тогда послушайте прекрасно всем известного с советских времен Михаила Жванецкого, который однажды признался:

Я бы хотел просто сровнять Россию с землёй, а потом попробовал бы на этом месте построить что-нибудь совершенно другое.

Михаил Жванецкий

Чем занят? Ведёт телепередачу. Снова на канале «Россия-1». Передача называется ни много ни мало «Дежурный по стране».







Что еще совсем недавно вытворял актер Станислав Садальский, после того как грузинские войска начала расстреливать наших миротворцев и, словно по завету Жванецкого, ровнять с землёй абхазские и осетинские города и сёла, (их операция так и называлась «Чистое поле»), его истеричные антироссийские выступления все помнят?



И затем демонстративное получение грузинского гражданства, заявления "я – грузин", и прочее. Только теперь Садальский уже не грузин, а вслед за Пашининым и Горбуновым он предсказуемо стал украинцем:

Я горд за Украину, потому что я наполовину хохол, моя мать хохлушка, Воронежская область раньше принадлежала Украине. Я когда приезжал, мне говорили — москаль, москаль, гiмно плескаль. Я говорил – не брешите, я украинец.

Станислав Садальский

Чем занят? Тоже ведёт телепередачу – на «Первом канале». Шоу для домохозяек и пенсионерок про здоровье, называется «Таблетка».





Максим Виторган, известный оппозиционер, «белоленточник», постоянно поддерживающий «Майдан» и призывающий у нас устроить такой же.



Он же – муж Ксении Собчак. С 2013 года снялся в 4 сериалах, из которых половина – на телеканале… правильно, «Россия-1». А также в 13 фильмах, но сейчас речь не о них. В данный момент он задействован ещё в 5 телесериалах.





О фильмах упомянуть тоже интересно, так как зачастую их тоже финансируют федеральные телеканалы. В картинах «по заказу Министерства культуры РФ» и «при поддержке телеканала «Россия-1»/«Первого канала» постоянно снимаются:

Михаил Ефремов, известный по проекту Дмитрия Быкова «Поэт и гражданин» (в рамках проекта "Господин хороший" развлекал публику в Киеве и Львове шутками о Путине, Кадырове и ужасной России);



Владимир Епифанцев, страстный поклонник и защитник Зеленского и ненавистник российской власти («Мне все равно, что он делает и думает, я дружу с Володей, он хороший парень, я художник и не лезу в политику, это грязное дело. Кому верить — бандитам? Все политики — бандиты и убийцы»);



Владимир Зеленский, историю с которым мы подробно разбирали в статье о причинах провала фильма «8 лучших свиданий»;



Алексей Горбунов, уже упомянутый выше, и прочие…

А теперь давайте вспомним структуру собственности «большой тройки» федеральных телеканалов:

НТВ входит в структуру «Газпрома», контрольный пакет которого принадлежит государству;

ВГТРК («Россия-1», «Культура» и другие) – это вообще унитарное госпредприятие;

«Первый канал» – 51% принадлежит государству.

Итак, хотя цензура в России официально и, как мы видим, по факту запрещена, то редакционную политику собственник имеет полное право устанавливать.



Это не частные каналы, на которые государство не имеет право влиять. Какова же вещательная политика наших государственных каналов? Получается, что она заключается в поддержке актеров и людей, открыто и нагло пропагандирующих ненависть к России и любовь к киевскому режиму, обстреливающему Донбасс?

Существует, правда, важный аспект, который очень часто упускают из виду. Дело в том, что аудитория интернет-СМИ и телевизионная аудитория почти не пересекаются.



Российские сериалы, передачи про здоровье да и телевизор вообще (за исключением, пожалуй, новостей и отдельных политических ток-шоу) интернет-аудитория не смотрит. Та самая аудитория, которая в курсе частных высказываний и скандалов, связанных с демаршами нашей тонко, деликатно и русофобски устроенной богемы. На федеральном телевидении это всё не показывают – что, в общем, логично.

Поэтому существенная часть российской телеаудитории – домохозяйки, пенсионеры, сельчане – просто не в курсе того, какие замечательные вещи, оказывается, говорят и вытворяют их телевизионные кумиры. Россияне в массе своей не знают о неприкрытой русофобии упомянутых актеров, телеведущих и шоуменов.

Пользуясь этим, ушлые продюсеры телеканалов продолжают извлекать деньги из знакомых зрителю лиц, бережно его защищая от любой информации о том, что вытворяют эти лица в жизни.



Телеканалам так элементарно проще: старые, устоявшиеся за 20 лет персоны, которые узнаваемы, многими любимы (хоть уже и по неведению), которых не надо раскручивать и которые приносят деньги здесь и сейчас. А государственные интересы?.. Что ж, они постоят в сторонке, пока дяди деньги зарабатывают.

И ведь что интересно! Когда провалился из-за участия Зеленского фильм «8 лучших свиданий», это было закономерно: на него должна была прийти публика, через соцсети ознакомленная с поступками главного актера, приехавшего из Украины "потреблять москалей". Это была молодёжная романтическая комедия, а молодёжь умеет пользоваться интернетом, и знает, что на сегодняшний день представляет из себя Зеленский.

После того эпизода мы с удовлетворением констатировали: российский зритель проявил гордость, сознательность и патриотизм. Он показал, что для него важно, кто именно его смешит, и что именно этот человек говорит и делает за кадром, между съёмками. И это было правдой: люди знали и люди не пошли на кинофильм.

Но вот про телезрителей этого не скажешь, и можно их упрекнуть, мол, никакой гордости у людей: смотрят сериал с Горбуновым, который ненавидит Россию. Но откуда им знать, что Горбунов именно такой?!

Да и поклонников Лолиты Милявской сложно заподозрить в пристальном изучении политической конъюнктуры и поведения медийных персонажей. Их действительно можно «потреблять». В данном случае, действительно, нет совести и гордости, но уже не у зрителей, а у телеканалов, которые свою аудиторию, простите за жаргон, «разводят втёмную».

Есть ещё и другая сторона этой медали – та самая «богема». Дело в том, что все они между собой друзья-товарищи: актёры, режиссёры, продюсеры, сценаристы. И плевать они хотели на «политические хобби» своих коллег. Российские "звезды" прощают Зеленскому всё, что он говорит и делает, они прощают Пашинину, прощают Горбунову.



Да им, собственно, и прощать-то нечего: они либо глубоко безразличны к этим вопросам, либо в глубине души ещё и сами разделяют их взгляды. Поэтому даже с репутационным риском для канала всё равно приглашают и будут приглашать своих дорогих друзей с Украины, которые будут нас по-прежнему «потреблять». А потом еще вслух, на камеру, гордиться этим и хвастаться.

Если ударить по карману кинопрокатчика очень легко, то победить телевизионную тусовку невероятно сложно. Как уже было сказано, их ядерная аудитория живёт в параллельном мире той информации, которую дают сами же телеканалы, а они не рассказывают о том, что сможет навредить их проектам. Как следствие – российская либеральная богема будет продолжать снимать фильмы и сериалы с участием сторонников Бандеры и карателей "Азова".

Та самая богема, которая зачастую снимает «патриотическое кино» в такой же оригинальной интерпретации, как взгляд на заслуги Маннергейма перед Россией, и фильмы оттого получаются такими же патриотическими, как скандальная памятная доска в Петербурге.

Единственное, что можно этому противопоставить – это честную информацию. Писать о русофобских выходках актеров кино и эстрадных деятелях как можно чаще и больше.



Писать с доказательствами, со всеми «милыми» подробностями, чтобы хотя бы до части людей это доходило.

Если зацепить хотя часть аудитории, то потом подключится «сарафанное радио», и информация медленно, но верно начнёт распространяться. Потихоньку поползут вниз рейтинги сериалов с участием одиозных персонажей.



И тогда, окончательно убедившись, что «оказать услугу коллеге по цеху» можно лишь в ущерб собственной прибыли, ценой своего заработка – только тогда можно будет добиться того, чтобы эти лица перестали появляться на экранах – люди сами не захотят их смотреть.

Почему? Да потому, что никто не любит, когда его «потребляют». От нас же требуется сделать так, чтобы люди поняли, что пока что с ними делают именно это.

Потому что есть существенное различие между нами и Украиной: у нас не составляют списки запрещённых фильмов, актёров и книг. Это киевские власти боятся положиться на свой народ и предпочитают решать за него, что ему можно показывать, а что «разложит неокрепшие умы».



В России такого нет. У нас эти советские замашки с цензурой кончились: считается, что людей надо просто в полном объёме информировать о том, что говорят и как относятся к России и русским те или иные «деятели» – и аудитория сама уже решит, стоит ли идти на их концерты, на их фильмы и т.д.



У нас государство не стремится быть «совестью народа на аутсорсе». Но эта очень правильная система спотыкается, если людей держать в неведении относительно поступков некоторых знаменитостей. И это не повод вводить цензуру.



Это повод всем нам активнее распространять информацию о реальном положении дел, если существуют силы, которые стремятся её скрыть и замолчать.





Альберт Нарышкин