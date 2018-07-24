Как сладостно Россию предавать…

Совершенно незаметно новости о выявлении, задержании и осуждении в России очередного предателя и шпиона плавно перекочёвывают на вторые, и даже третьи полосы газет. И, если в СССР выявление почти каждого такого предателя становилось топовой новостью и ещё долго гуляло по страницам газет, то сегодня такая новость редко доживает до следующего дня. Ну, разве что, если арест был слишком громким, а ущерб, причинённый предателем, таким масштабным, что выходил за все привычные рамки. Как, например, побег в США в 2010 году руководителей сразу нескольких ключевых отделов СВР полковников Щербакова и Потеева, сдавших незадолго до этого американцам целую сеть российских «спящих» агентов.

Или арестованный в 2016 году полковник ФСБ Михайлов, руководивший 2-м управлением Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ и сдавший американцам не только нескольких российских хакеров, но и, судя по намёкам американской прессы, ещё и группу офицеров-криптографов ГРУ.

Но это, так сказать, верхушка айсберга. А реальные масштабы предательства куда как объёмнее.

В 2011 году в России по статье «Государственная измена» было осуждено — шесть человек, в 2012 году — шесть человек. В 2013 году за госизмену — четверо, в 2014-м — пятнадцать. В 2015 — девять. В 2016, по данным Судебного департамента за госизмену были осуждены 13 россиян. Уголовные дела арестованных в 2017 году ещё не завершены и точной цифры осуждённых пока нет. И это только те, чьи дела дошли до суда. А ещё многие десятки «шпионов» осуждены не были ввиду раскаяния и ничтожности причинённого ими вреда. Среди осуждённых офицеры спецслужб, армии, полиции. Учёные, чиновники и даже домохозяйки. Последние, правда, скорее жертвы собственных фобий и глупости чем сознательные предатели.

В Советском Союзе измена Родине была одной из самых тяжких статей УК почти со 100% вероятностью приводившая осуждённого к расстрельной стенке, невзирая на звания и заслуги. За измену Родине были расстреляны и генерал ГРУ Поляков и конструктор самолётов-невидимок Толкачёв и высокопоставленный дипломат Огородник. А всего аа 28 лет (с 1960 по 1986 г.) в СССР по этой статье было осуждено и расстреляно около 40 человек.

Теперь же у осуждённого на длительный срок предателя есть все варианты отсидеть лишь несколько лет, а за тем быть обменянным на задержанного нашего разведчика. Так, например, были осуждены за государственную измену в форме шпионажа и за тем обменяны учёный Игорь Сутягин, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, бывший сотрудник российских спецслужб Александр Запорожский, а также бывший заместитель начальника службы безопасности телекомпании «НТВ-Плюс» Геннадий Василенко. 9 июля 2010 года президент России Д.А.Медведев подписал указы о помиловании четырёх граждан России, удовлетворив их прошения о помиловании, после чего их обменяли на десятерых граждан России, задержанных в США в июне 2010 года.

Фактически, измена Родине сегодня является хотя и дискомфортным — отсидеть-то всё-таки придётся! — но зато гарантированным и социально защищённым вариантом переезда на Запад, где после обмена экс-шпион получает жильё и стандартную пенсию. Не говоря уже о вполне себе весомом финансовом «приварке» в ходе сотрудничества с иностранной спецслужбой. Гонорары за торговлю секретами страны позволяют жить в России на широкую ногу.

Измена Родине, предательство всё сильнее растабуируются. Общество всё более вяло реагирует на такую информацию. Предательство постепенно становится обыденностью. Почему? Почему предают свою страну элитные разведчики и чекисты? Обсуждение этого вопроса крайне неудобно для власти. Неудобно потому, что вся история современной России, это непрерывная история предательств. Больших и малых, громких и тайных. Предателей сотни и тысячи. Предателями стали даже те, кто, казалось бы, предать не мог. Предал свою страну СССР генеральный секретарь Горбачёв, первый её президент, фактически убивший её, отрёкшийся от всего, чему клялся служить до последнего вдоха. С каким упоением вслед за ним предавали Советский Союз первые секретари и союзные министры, клянясь новым хозяевам в верности, торопливо напяливая повязки бургомистров и «смотрящих» «новой России», получая за предательство власть и собственность убитой ими в спину страны.Предал новорожденную Россию новоиспечённый президент Ельцин, растоптав конституцию, на которой клялся служить народу, собрав вокруг себя таких же предателей и изменников, расстрелял из танков парламент, в котором принёс присягу верности России, залил Москву кровью и на этой крови выстроил сегодняшнюю Россию.

Преданный Хонекер, преданный Наджибулла, преданный Саддам, преданный Милошевич могли бы многое рассказать о российском предательстве, но они преданы и убиты.

Предательство это самый скоростной социальный лифт российской элиты.

С каким упоением предавали мэра Москвы Лужкова его вчерашние друзья и соратники. Те, кто ещё вчера лобызались и клялись в дружбе, в один день оказались непримиримыми борцами с «лужковщиной» и «батуринщиной». За то уцелели, остались при креслах и власти, сохранили «бизнес», а значит проявили мудрость и гибкость.

Если ты хочешь в сегодняшней России достичь славы и богатства ты должен предать. Предать убеждения, предать веру, предать тех, кто учил тебя, предать тех с кем дружил, с кем служил, с кем сидел в одном окопе. Главное это сделать вовремя, первым, пока тебя не опередили и не предали самого. Тех, кто не соглашается предавать публично и назидательно уничтожают. Вычёркивают из жизни, замуровывают в небытии, лишают средств к существованию, разоряют. Верность и порядочность сегодня стали смешными и позорными, как дурная болезнь. Предательство теперь называется мудростью и гибкостью мышления. Главное при этом помнить, что ни президентское ни премьерское кресло не являются защитой от предательства. И когда настанет черёд, их будут «сдавать» с ещё большим упоением и рвением…

И может быть главная причина предательства разведчиков в том, что элитные полковники СВР, ФСБ и ГРУ, как никто другой хорошо осведомлены о том, как оптом и в розницу продаёт Россию её элита, какой ценой нажиты состояния нынешних олигархов? И соприкасаясь по долгу службы с этой агрессивной, как концентрированная кислота средой, бесстрашные когда-то в Афгане и Анголе полковники и майоры начинают корродировать, растворяться. Как распадается и растворяется всё, что соприкасается с сегодняшней российской элитой. Полковники просто становятся частью этой элиты.

На этом фоне измена Родине, шпионаж в пользу иностранного государства давно стали хотя и осуждаемой ещё, но вполне себе удобной «статьёй» УК. Куда безопаснее и выгоднее шпионить против России, чем, к примеру, брать взятки, где и штрафы громадные и сроки немалые и по выходе из «зоны» тебя никто не встретит с распахнутыми объятиями, не вывезет за границу, и не предоставит «соцпакет» от другого благодарного государства.