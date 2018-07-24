Дело о госизмене в «Роскосмосе»
Русские долго запрягают, но быстро едут
(Отто фон Бисмарк)
https://www.newsru.com/russia/23jul2018/roskosmos.html
Обыски в ЦНИИмаш и дело о госизмене в Роскосмосе связаны с событиями пятилетней давности
Дело о государственной измене и обыски в Федеральном государственном унитарном предприятии “ЦНИИмаш” имеют отношение к работе сотрудников Роскосмоса в 2013 году. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации.
“В рамках работы комиссии Роскосмоса, созданной по указанию генерального директора, о проведении внеплановой проверки обеспечения защиты государственной тайны в ФГУП “ЦНИИмаш” установлено, что органами следствия проверяются события 2013 года”, – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Это также подтверждается “периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП “ЦНИИмаш”.
В корпорации подчеркнули, что “вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется”.
Ранее газета “Коммерсант” писала, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона.
По данным издания, оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о госизмене УК РФ, около десяти работников отрасли проверяются на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами. ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом “совершенно секретно”.
Уголовное дело возбудили по ст. 275 УК РФ (“Государственная измена”).
https://www.newsru.com/russia/23jul2018/scnddetained.html
“В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых. По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран”, – рассказал агентству ТАСС источник, знакомый с ситуацией, уточнив, что второй фигурант арестован.
Источник также отметил, что сначала был задержан первый фигурант, а уже потом Кудрявцев. “Суд также санкционировал обыски по местам работы и проживания фигурантов, в ходе которых были изъяты документы, представляющие интерес для следствия, которое находится в активной стадии”, – подчеркнул собеседник агентства.
В госкорпорации “Роскосмос” заявили, что не владеют информацией о втором подозреваемом. “Роскосмос такой информацией не располагает”, – отметили в пресс-службе корпорации.
Первым арестованным по делу стал сотрудник корпорации “Роскосмос” Виктор Кудрявцев. Он был задержан в четверг, 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам, сообшалось накануне.
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил ТАСС информацию об аресте ученого, не сообщив подробностей. В ЦНИИмаш не комментируют информацию об аресте Кудрявцева.
В Лефортовском суде Москвы, где рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения по делам о госизмене и шпионаже, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, так как делу присвоен гриф “совершенно секретно”.
По версии следователей, Кудрявцев передал закрытую информацию о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО. При этом ученый работал по тематике “гиперзвуковых потоков” – эти технологии использовались в оборонных проектах корпорации “Тактическое ракетное вооружение” и концерна ВКО “Алмаз-Антей”.
Напомню дело пятилетней давности.
В ходе операции прикрытия агентов, передающих российские разработки западным конкурентам, русский инженер-конструктор Александр Долматов под давлением явно необоснованных обвинений по «Болотному делу», был вынужден покинуть Россию и попросил о предоставлении политического убежище в Нидерландах. В России он работал конструктором в ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». Как стало известно позднее, неправомерное давление на него, как на обвиняемого по «Болотному делу» оказывалось в том числе и особистами по месту работы, что фактически и толкнуло его на опрометчивый поступок — поспешный выезд из страны с целью получения политического убежища в одной из «европейских демократий».
На территории страны НАТО в отношении него была предпринята попытка вербовки под видом предложения работы в Raytheon, – престижной западной компании-конкуренте «Роскосмоса», но он догадался, что ему отводилась роль предателя Родины и всю вину за украденные российские разработки должны были возложить на него. Он отказался от сотрудничества с иностранными спецслужбами и погиб.
По официальной версии, 17 января 2013 Александр Долматов покончил с собой в депортационной тюрьме в Роттердаме. Служба репатриации и депортации Нидерландов сообщила Посольству России в Гааге о смерти в центре временного содержания соискателей убежища гражданина России Долматова.
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Надеюсь, что уголовное дело о госизмене не является очередной спецоперацией, выводящей из -под удара настоящих изменников Родины. Возможно расследование дела о госизмене подтолкнет следствие к прояснению обстоятельств подозрительной смерти русского инженера-конструктора А. Долматова в Нидерландах в январе 2013 года.
Источник: pravosudija.net