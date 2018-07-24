Американо-российские отношения в зеркале социологии
08:59. 24 июля 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Компания HarrisX http://harrisx.com/#about провела в США опрос на тему отношения американцев к происходящему в российско-американских отношениях.
Результаты оказались достаточно интересными, с точки зрения демонстрации разрыва между американским обществом и мейнстримовыми медиа.
60% опрошенных не одобрили поведение Трампа на пресс-конференции с Путиным по итогам саммита в Хельсинки.
61% опрошенных считают, что улучшение отношений с Россией соответствуют национальным интересам США.
54% опрошенных одобряют проведение нового российско-американского саммита в Вашингтоне по предложению Трампа.
Как пишут эксперты, комментируя результаты опроса – американцы отделяют краткосрочную медийную кампанию по поводу саммита в Хельсинки от долгосрочных интересов США, в то время как основные демократические СМИ подают новости в стиле, "очевидно, что любой честный американец должен испытывать негодование по поводу деятельности Трампа".
Американцы в большинстве своем хотят дальнейших переговоров о нормализации с Россией и поддерживают линию Трампа на продолжение переговоров (в основном это касается сторонников республиканцев и людей не поддерживающих 2 основные партии), скептически относясь лишь к тому, как он их ведет.
Более подробная раскладка по опросу http://thehill.com/hilltv/what-americas-thinking/398370-majority-of-americans-support-follow-up-summit-with-putin-poll
Источник: colonelcassad.livejournal.com