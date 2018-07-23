Ядерные испытания оказывают более серьёзное воздействие на планету, чем ранее считали

Исследователи пришли к выводу, что ядерные испытания оказывают куда более серьезное воздействие на планету, чем считалось ранее. Это актуально как минимум в случае со взрывами, которые осуществили США и СССР.

Ядерные испытания оставили след не только в земной атмосфере, но также в почве и годичных кольцах деревьев. Там накопился углерод-14 — природный радиоактивный изотоп, который возникает во время распада ядер плутония и урана в реакторах и атомных бомбах. Исследователи считают углерод-14 надежным индикатором возраста палеонтологических и археологических артефактов. Стоит сказать, что до 1963 года наблюдался его неконтролируемый рост в земной атмосфере. Потом самые мощные страны мира договорились о прекращении воздушных испытаний, что повлияло на данную динамику.

Ученые давно пытаются выяснить, как именно на экологическую ситуацию на Земле повиляли многочисленные ядерные испытания, проведенные в период холодной войны. Все чаще появляются напоминания того, насколько мы далеки от понимания всех последствий испытаний ядерного оружия. Сейчас свои выводы представили исследователи из Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске. И они могут иметь далекоидущие последствия.

Основные типы ядерных испытаний: 1. надземные, 2. подземные, 3. в верхних слоях атмосферы, 4. подводные / ©wikipedia

Исследователи провели радиоуглеродный анализ годичных колец сосны, росшей в новосибирском Академгородке больше ста лет. Из каждого кольца была выделена целлюлоза. Затем ее растворили и произвели поштучный подсчет атомов углерода-14 путем их разгона до высоких скоростей и пропускания через масс-спектрометр. На основании полученных данных ученые выяснили, что сибирские сосны содержат следы не только советских, но и американских испытаний. Годичные кольца 50-х и 60-х годов XX века имели излишки углерода-14, сопоставимые с показателями годичных колец деревьев в США.

Всего ядерные державы провели более двух тысяч ядерных испытаний. Наибольшее их количество осуществили США — 1054 по официальным данным. Советский Союз, согласно официальной информации, осуществил 715 испытаний. На третьем месте Франция, за спиной у которой 210 ядерных взрывов. Китай испытывал ядерное оружие значительно реже: считается, что страна провела 45 взрывов.

Хронология ядерных испытаний / ©wikipedia

Сами авторы работы полагают, что примененную ими методику можно использовать и при исследовании ряда памятников культуры. Например, если нужно выявить точный возраст картин.

Напомним, относительно недавно США рассекретили видео с испытаниями ядерного оружия. Большая часть видеоматериалов содержит записи проведения атмосферных взрывов. По словам специалистов, пленки могли навсегда уйти в небытие.

Источник: nashaplaneta.su