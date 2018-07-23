Технологический казус на пороховом заводе или Эффект осинового кола

Люблю ездить в поездах, особенно неторопливые разговоры под стук колес. В купе попался очень веселый и говорливый мужичок, вез детей с каких-то соревнований.



Разговорились, не помню как мы перешли к этой истории, но она мне очень запомнилась.

В одном сибирском городе, в разгар войны открыли пороховой завод. И многие годы он исправно поставлял стране ружейный порох.



С качеством лет сорок проблем не было, но вдруг порох начал "пылить". В идеале порошинки напоминают гладкий блестящий бисер, а тут они стали тусклыми и от них стали отставать мелкие чешуйки. В обращении такой порох крайне опасен, склонен к самовоспламенению.



На завод приехали комиссии, проверили весь техпроцесс, сверху до низу, но никаких отклонений не нашли. А порох пылит.