Технологический казус на пороховом заводе или Эффект осинового кола
Люблю ездить в поездах, особенно неторопливые разговоры под стук колес. В купе попался очень веселый и говорливый мужичок, вез детей с каких-то соревнований.
Разговорились, не помню как мы перешли к этой истории, но она мне очень запомнилась.
В одном сибирском городе, в разгар войны открыли пороховой завод. И многие годы он исправно поставлял стране ружейный порох.
С качеством лет сорок проблем не было, но вдруг порох начал "пылить". В идеале порошинки напоминают гладкий блестящий бисер, а тут они стали тусклыми и от них стали отставать мелкие чешуйки. В обращении такой порох крайне опасен, склонен к самовоспламенению.
На завод приехали комиссии, проверили весь техпроцесс, сверху до низу, но никаких отклонений не нашли. А порох пылит.
Тогда умудренный опытом председатель комиссии пошел смотреть техпроцесс заново.
На верхнем этаже стояла маленькая "бетономешалка", где исходные компоненты смешивались в однородную массу. Цеха пороховых заводов не отличаются многолюдностью и здесь работала одна сотрудница, пришедшая на работу еще молоденькой девушкой во время войны.
Под бдительным взором бабушка засыпала все необходимое и начался замес. В этот момент председатель попросил её показать, как она работает на самом деле, а не по написанному.
Бабушка тормознула миксер, открыла крышку взяла в руки палку и стала мешать "тесто". „Чтобы комков не было" — пояснила она удивленному народу. Мешает и приговаривает: „Какая чудесная палка у меня была, сорок лет ею мешала, а тут пропала недавно!".
КГБ не зря ел свой хлеб: через два дня палка была найдена. Её прихватил электрик, когда чинил проводку в цехе, а потом выбросил. Найден электрик, место выброса и сама палка.
Палка была опознана бабушкой и возвращена в техпроцесс. Порох пылить перестал. Старая „мешалка" была из осины, а новая из березы, химики не смогли понять как это действует, но мешать применению не стали.
В своих кругах эта история получила название — „эффект осинового кола”.
Источник: ss69100.livejournal.com